  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
8
Rekolte üç yılda yüzde 100 düştü

2023-08-15 12:58:50
Rekolte üç yılda yüzde 100 düştü

İklim değişikliği ve sıcaklık son 3 yılda bal rekoltesini yüzde 100 düşürdü.

#1
Foto - Rekolte üç yılda yüzde 100 düştü

Türkiye'deki bal üretiminin önemli merkezlerinden Elazığ’da hasat devam ediyor. Aşırı sıcaklık ve iklim değişikliğinden dolayı son 3 yılda bal rekoltesinde yüzde 100 düşüş yaşandığı bildirildi.

#2
Foto - Rekolte üç yılda yüzde 100 düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle koloni bakımından ve arıcılıkla uğraşan üye sayısı noktasında lider konumunda bulunan Elazığ’da, bal sağım sezonu devam ediyor. Arıcılar, yıl boyunca bin bir emekle ürettikleri balın sağım işlemlerine, Ağustos ayı başında başlayıp Eylül’de sonlandırıyor.

#3
Foto - Rekolte üç yılda yüzde 100 düştü

Bin 500 arıcının ve 100 bin kovanın bulunduğu Elazığ’da, aşırı sıcaklık ve mevsim değişiklerinden dolayı son 3 yılda rekolte kovan başına 12 kilogramdan 5 kilograma kadar düştü. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bal üretimini olumsuz etkilediğini belirten Elazığ Arıcılar Birliği Başkanı Kimyager Fırat Canbay, iklim değişikliği ve yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle rekoltede yüzde 100’den fazla bir düşüş beklendiğini kaydetti.

#4
Foto - Rekolte üç yılda yüzde 100 düştü

Son 2 yılda bal üretim rekoltesindeki düşüş sebebinin iklim değişikliği olduğunu ifade eden Başkan Fırat Canbay, “Bölgemizde bize kayıtlı bin 200 tane kayıtlı ve aynı zamanda bölgeye gezgin olarak gelen 200 civarında da gezgin üretici de bu habitat alanlarında üretim sağlamaktalar.

#5
Foto - Rekolte üç yılda yüzde 100 düştü

Bizim burada gözlemlediğimiz son 3 yılda çok ciddi manada rekolte düştüğü söz konusu. 2023 yılı içerisindeki hasatta kovan başına 5 kilogramda kalacağını öngörüyoruz. Bütün sahada yapmış olduğumuz çalışmalar bunu gösteriyor. Elazığ ortalamasına bakıldığında ise kovan başı ortalama 12 kilogram bal elde edilirken artı ve eksi olarak tanımladığımızda bu yıl rekolte yüzde yüz düşüş olduğu söz konusu” dedi.

#6
Foto - Rekolte üç yılda yüzde 100 düştü

Aşırı sıcaklıkların rekoltede belirleyici rol aldığına dikkat çeken Canbay, "Bizler maalesef 3 yıldır küresel ısınmanın en büyük sıkıntısını sektör olarak yaşamaktayız. Çünkü bu sektör doğa ile temaslı bir sektör.

#7
Foto - Rekolte üç yılda yüzde 100 düştü

Doğanın yüzde 75 katkısı bulunmaktadır. Arıcının, üreticinin, yetiştiricinin bu sektöre katkısı ise yüzde 25’tir. Özellikle bu sene üretimdeki en önemli düşüş sebeplerinden bir tanesi çok ani gelişen çok yüksek sıcaklıklar oldu. Bu bizim sektörü de olumsuz etkiledi. Bizim sektörde aşırı sıcaklıklar, gece ile gündüz arasında aşırı derecede makasın açılması maalesef üretime de olumsuz olarak yansımaktadır” diye konuştu.

İmam Mustafa Efe'nin videosu sosyal medyada gündem oldu
Sosyal Medya

İmam Mustafa Efe'nin videosu sosyal medyada gündem oldu

Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi imamı Mustafa Efe konuşmasıyla ve kedi sevgisi ile sosyal medyada gündem oldu.
Halil Konakçı Hoca’dan müthiş tespit! N’oldu beyler, gerçekler çok mu acıttı?
Gündem

Halil Konakçı Hoca’dan müthiş tespit! N’oldu beyler, gerçekler çok mu acıttı?

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, son günlerde hedefe konan Halil Konakçı Hoca ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı...
Libya'nın başkentinde çatışma! Eğitim askıya alındı
Dünya

Libya'nın başkentinde çatışma! Eğitim askıya alındı

Libya'daki Trablus Üniversitesi, başkentte yaşanan çatışmalar sebebiyle eğitim ve sınavlara ara verdi.
Ortalığı karıştıran CHP-TİP iddiasında yeni gelişme! Bahar Feyzan geri adım atmıyor
Medya

Ortalığı karıştıran CHP-TİP iddiasında yeni gelişme! Bahar Feyzan geri adım atmıyor

Gazeteci Bahar Feyzan, Türkiye İşçi Partisi'ne CHP tarafından 30 milyon lira ödeme yapıldığını iddia etti. TİP'ten ortalığı karıştıran iddia..
Ataklı, Davutoğlu ve Babacan'a fena saydırdı: Bunlar bel kemiksiz, onursuz, asalak...
Gündem

Ataklı, Davutoğlu ve Babacan'a fena saydırdı: Bunlar bel kemiksiz, onursuz, asalak...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde CHP ile ittifak kuran Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na yönelik konuşan Can Ataklı "CHP'ye asalak gibi yapışıp i..
Milli Muharip Uçak (MMU)! KAAN projesine bir ülke daha ortak çıktı: Pakistan ile anlaşma, flaş kararı!
Teknoloji

Milli Muharip Uçak (MMU)! KAAN projesine bir ülke daha ortak çıktı: Pakistan ile anlaşma, flaş kararı!

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii hareketi içerisinde ortaya çıkan Milli Muharip Uçak projesi, Pakistan'ın da ortak olmasıyla yeni..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23