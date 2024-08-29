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Rekolte beklentisi tam 20 bin ton

2024-08-29 16:37:26
Rekolte beklentisi tam 20 bin ton

Pirinçte marka olan Osmancık'ta bu yıl 20 bin ton çeltik rekoltesi bekleniyor.

#1
Foto - Rekolte beklentisi tam 20 bin ton

Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Çorum'un Osmancık ilçesinde bu yıl 20 bin ton civarında çeltik rekoltesi bekleniyor.

#2
Foto - Rekolte beklentisi tam 20 bin ton

Tarlalarını mayıs ayında Kızılırmak'ın bereketli suyuyla dolduran çeltik üreticileri, binbir emekle toprakla buluşturdukları tohumların büyüyüp başak vermesinin mutluluğunu yaşıyor.

#3
Foto - Rekolte beklentisi tam 20 bin ton

Sıcak yaz günlerinde titizlikle yetiştirdikleri çeltiği eylül ayında hasat etmeye hazırlanan üreticiler, 1997'de coğrafi işaret tescili alan Osmancık pirincini yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tüketiciyle buluşturacak.

#4
Foto - Rekolte beklentisi tam 20 bin ton

Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner, Osmancık'ta yaklaşık 24 bin dekar alanda çeltik üretimi yapıldığını söyledi.

#5
Foto - Rekolte beklentisi tam 20 bin ton

Çeltiğin zorlu bir süreçten geçtikten sonra pirinç olarak sofraya ulaştığını belirten Şahiner, "Çeltik ekiminin hazırlıkları nisan-mayıs aylarında başlar. Mayısın ortalarında çeltik ekimimiz yapılmaktadır. Ondan sonraki dönemler, ilaçlama ve gübreleme dönemidir. Çeltik yeşile büründükten sonra başaklama dönemine geçer. Başaklama döneminden sonra da eylül ayında hasadı yapılır." dedi.

#6
Foto - Rekolte beklentisi tam 20 bin ton

Osmancık'ta çeltiklerin başak verdiğini, hasada kısa süre kaldığını dile getiren Şahiner, "Çeltiklerimiz şu anda gayet güzel. Verimli ve rekoltesi iyi bir sezon bekliyoruz. Bu sezon çeltik rekolte beklentimiz dekarda 800 kilogram civarında. Yani bu da yaklaşık 20 bin ton çeltik yapmaktadır. Osmancık'ın dışında da tabii ki çiftçilerimiz üretim yapıyor. Bunlarla beraber aşağı yukarı 50 bin ton çeltik üretimi yapılmaktadır." diye konuştu.

#7
Foto - Rekolte beklentisi tam 20 bin ton

Osmancık pirincinin aroması ve lezzetiyle öne çıktığına dikkati çeken Şahiner, şunları kaydetti:

#8
Foto - Rekolte beklentisi tam 20 bin ton

"Aroması, lezzeti, güzel pilav yapması, Osmancık pirincini Türkiye'de ve dünyada değerli hale getirmiştir. Osmancık pirinci, tercih edilen bir marka haline gelmiştir. İlçemizde farklı türlerde çeltik ekilmektedir ancak bunların içinde en iyisi Osmancık çeşidi dediğimiz, kendi ürünümüzdür. Pilavı gerçekten güzel olur. Aroması çok iyidir."

#9
Foto - Rekolte beklentisi tam 20 bin ton

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