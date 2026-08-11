Rekabet onay verdi: Pegasus ünlü havayolu şirketini satın aldı
Pegsus'un ünlü havayolu şirketini satın almasına Rekabet Kurumu resmen onay verdi. Bu satın alma Türk havacılık tarihinin en büyük alımlarından biri olarak tarihe geçti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Pegsus'un ünlü havayolu şirketini satın almasına Rekabet Kurumu resmen onay verdi. Bu satın alma Türk havacılık tarihinin en büyük alımlarından biri olarak tarihe geçti.
Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Sabancı ailesinin yönettiği Pegasus Hava Yolları, tarihindeki en büyük şirket alımını yaptı ve Çekya merkezli Çek Hava Yolları ile iştiraki Smartwings'i satın almak üzere anlaşma imzaladı. İşte o anlaşma tamamlandı ve resmi onayları aldı. Rekabet Kurumu, satın almayla ilgili vizeleri verdi ve Pegasus Hava Yolları, Çek Hava Yolları (Ceske Aerolinie), Smartwings ve ona bağlı ortaklıklarında tek kontrolün sahibi oldu.
Türk şirket satın almayı ise Hollanda’da kurulu bulunan iştiraki Pegasus Europe B.V. aracılığıyla yaptı. Satın almayla birlikte 47 uçaktan oluşan Çek Hava Yolları ve Smartwings tamamen Türk şirket oldu. Pegasus ve iştiraklerine ait toplam filo da yaklaşık 130’a ulaştı.
Geçtiğimiz yılın son günlerinde satışla ilgili konuşan Çek Hava Yolları hissedarı ve Smartwings kurucu ortağı Jiri Simane de Smartwings ile Çek Hava Yolları'nı, sınırlı finansal kaynakla devletten destek almadan kurduklarını ve şu an bulundukları noktaya getirmiş olmaktan gurur duyduklarını aktarmıştı. Simane, şöyle konuşmuştu:
“Pegasus Hava Yolları'nın Çek Hava Yolları ve Smartwings için ideal bir hissedar olduğuna ve bunun misafirlerimize daha fazla avantaj, gelişmiş bağlantılar ve seyahat olanağı sunacağına inanıyoruz.
Tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve misafirlerimize sadakatleri, güvenleri ve katkıları için teşekkür ederiz. Çek Hava Yolları ve Smartwings'in Pegasus çatısı altında büyümeye devam etmesini görmekten mutluluk duyacağız.”
Dünyanın farklı coğrafyalarında 160’tan fazla destinasyona uçuş yapan Pegasus Airlines CEO’su Güliz Öztürk ise “Artık gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Türkiye'de havacılık sektörünü 'Biz başlatmadık ama biz değiştirdik.' Şimdi büyüme yolculuğumuzun bir sonraki aşamasına geçmeye hazırız. Çek Hava Yolları ve Smartwings ile ortak bir vizyon oluştu. İki farklı marka, Smartwings ve Pegasus olarak kanatlarımızı dünyaya açmaya devam edeceğiz” demişti.
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