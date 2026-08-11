Rekabet onay verdi: Pegasus ünlü havayolu şirketini satın aldı

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Sabancı ailesinin yönettiği Pegasus Hava Yolları, tarihindeki en büyük şirket alımını yaptı ve Çekya merkezli Çek Hava Yolları ile iştiraki Smartwings'i satın almak üzere anlaşma imzaladı. İşte o anlaşma tamamlandı ve resmi onayları aldı. Rekabet Kurumu, satın almayla ilgili vizeleri verdi ve Pegasus Hava Yolları, Çek Hava Yolları (Ceske Aerolinie), Smartwings ve ona bağlı ortaklıklarında tek kontrolün sahibi oldu.