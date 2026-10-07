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Reinhold Ewald gökyüzünü işaret etti: Şüphesiz Türkiye önemli bir adım attı

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Reinhold Ewald gökyüzünü işaret etti: Şüphesiz Türkiye önemli bir adım attı

Emekli astronot Prof. Dr. Reinhold Ewald, Türkiye'nin uzay çalışmalarıyla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ewald, "Türkiye önemli bir adım attı" dedi.

#1
Foto - Reinhold Ewald gökyüzünü işaret etti: Şüphesiz Türkiye önemli bir adım attı

Ewald, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından AA'nın "Global İletişim Ortaklığı"nda Antalya'da düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Dünyadaki tüm ülkelerin ve halklarının uzayda yapılanlardan fayda gördüğünü belirten Ewald, uzay uçuşlarının yanı sıra gece gündüz insanlara yardımcı olan navigasyon ve meteoroloji uyduları, dünyanın gözlemlenmesi ve iletişim gibi alanlarda çalışmalar yapıldığını anlattı.

#2
Foto - Reinhold Ewald gökyüzünü işaret etti: Şüphesiz Türkiye önemli bir adım attı

Ewald, uzayın öneminin en sonunda insanların aklına geldiğini ve uzaydaki gelişmelerin de bundan fayda göreceğini söyledi.

#3
Foto - Reinhold Ewald gökyüzünü işaret etti: Şüphesiz Türkiye önemli bir adım attı

Uzayın ve uzay istasyonlarının ticarileşmesine ilişkin Ewald, Soyuz gibi uzay araçları ve Mir gibi uzay istasyonlarından pek çok değerli bilgi öğrendiklerine işaret ederek, Mir Uzay İstasyonu'nu ziyaret ettiğini ve onun Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) nasıl yürütüleceğine dair bilgiler sağlaması bakımından "öncü" olarak adlandırıldığını anlattı.

#4
Foto - Reinhold Ewald gökyüzünü işaret etti: Şüphesiz Türkiye önemli bir adım attı

Ewald, uzayda olayların aniden yaşanmadığını ve bunların uzun gelişmeler zincirinin bir sonucu olduğunu kaydederek, Mir'den öğrendiklerinin ISS'ye etkisi olduğunu ve daha sonra "Shuttle" programı ile de yeni bilgiler öğrendiklerini anımsattı.

#5
Foto - Reinhold Ewald gökyüzünü işaret etti: Şüphesiz Türkiye önemli bir adım attı

Sürekli bir tecrübe ve birikimler döngüsünün varlığına işaret eden Ewald, bu zinciri Ay'a da taşımak istediklerini ve bunun, Ay'daki zorlu koşullar ile mühendislik ve tasarım alanlarında yeni bir meydan okuma olacağını dile getirdi. Ewald, Ay'ın ardından ise sonunda belki de yıllar sonra Mars'a güvenli şekilde gitmenin yollarının aranabileceğine dikkati çekti.

#6
Foto - Reinhold Ewald gökyüzünü işaret etti: Şüphesiz Türkiye önemli bir adım attı

Uzayda bir arada olan ekip içerisinde karşılıklı güvenin çok önemli olduğuna değinen Ewald, astronotların iyi eğitim almalarının ve beklenmedik durumlarda ne yapmaları gerektiğine hakim olmalarının önemini vurguladı.

#7
Foto - Reinhold Ewald gökyüzünü işaret etti: Şüphesiz Türkiye önemli bir adım attı

Ewald, Kongre kapsamında özellikle gençlerin uzay uçuşlarına yönelik heyecanını görmenin harika olduğunu belirterek, "Türkiye'nin uzay alanında önemli bir adım attığı şüphesiz. Hem uzaya fırlattığı uydularla kendi ihtiyaçlarını karşılamak, hem de işbirliği fırsatları aramak amacıyla uzay alanında büyük çaba sarf ederek önemli bir aktör haline geldi." ifadelerini kullandı.

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