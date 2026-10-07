Reinhold Ewald gökyüzünü işaret etti: Şüphesiz Türkiye önemli bir adım attı

Sürekli bir tecrübe ve birikimler döngüsünün varlığına işaret eden Ewald, bu zinciri Ay'a da taşımak istediklerini ve bunun, Ay'daki zorlu koşullar ile mühendislik ve tasarım alanlarında yeni bir meydan okuma olacağını dile getirdi. Ewald, Ay'ın ardından ise sonunda belki de yıllar sonra Mars'a güvenli şekilde gitmenin yollarının aranabileceğine dikkati çekti.