Reddetme ihtimali bile yok! UBER sürücülerinde büyük korku

Battaloğlu başından geçen bir hadiseyi, "Bir gün Manhattan'dan bir paket aldım, New Jersey'deki varış adresinde paketi bekleyen gence verdim. Lüks bir arabaya binip gitti. Büyük ihtimalle pakette esrar benzeri bir şey vardı." sözleriyle aktardı. Paket taşımacılığının Kovid-19 salgını döneminde arttığını vurgulayan Battaloğlu, "Zaten o dönemde dışarı çıkmak yasak. Bir de silah, eroin, esrarla yakalansa sıkıntı. Onlar için en güvenli yol Uber." dedi. Firmanın gayriyasal bir paketle yakalanan sürücüyü kanunen tam olarak koruyan bir önlem almadığına işaret eden Battaloğlu, böyle bir durumda yetkililere kendini ifade etmenin çok baş ağrıtan bir durum olduğuna dikkati çekti.