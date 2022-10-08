2022-10-08 13:56:04 Reddetme ihtimali bile yok! UBER sürücülerinde büyük korku
Özellikle Kovid-19 salgını döneminde yönetimlerin uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamaları, paket taşımacılığı alanında Uber'in verdiği hizmete duyulan ihtiyacı had safhaya çıkardı ve araçla paket gönderme kültürünün yerleşmesi için zemin oluşturdu. "Uber Connet" uygulamasını kullanan bir müşteri, kendisi yolculuk yapmak yerine, bir tanıdığına, sevdiği bir yakınına veya müşterisine ulaştırmak istediği paketi, çağırdığı Uber sürücüsüne vererek istediği adrese gönderebiliyor.