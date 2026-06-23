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Tapu mağdurları için tarihi karar çıktı! Devlet teker teker geri veriyor

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Tapu mağdurları için tarihi karar çıktı! Devlet teker teker geri veriyor

Yıllardır süren tapu mağduriyetleri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın attığı devrim niteliğindeki adımla sona eriyor. 80 bin taşınmaz ve 3 milyon vatandaşı kapsayan düzenleme, haksız yere iptal edilen tapuların sahiplerine iade sürecini resmen başlattı.

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Foto - Tapu mağdurları için tarihi karar çıktı! Devlet teker teker geri veriyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, mülkiyet hakkının korunması ve bürokratik engellerin ortadan kaldırılması amacıyla uzun süredir üzerinde çalışılan devrim niteliğinde bir yasal düzenlemeyi hayata geçirdi.

#2
Foto - Tapu mağdurları için tarihi karar çıktı! Devlet teker teker geri veriyor

Orman Kanunu’nda gerçekleştirilen kritik mevzuat değişikliğiyle, devlet ormanı sınır hatlarında yer alan ancak özel mülkiyet vasfını taşıyan arazilerle ilgili kronikleşmiş tapu sorunları çözüme kavuşturuluyor. Kanun metnine resmi olarak eklenen "Ek Madde 22" düzenlemesi sayesinde, geçmiş dönemlerdeki farklı yasal uygulamalar, kurumlar arası vizyon ayrılıkları ve kadastro hataları yüzünden büyük mağduriyetler yaşayan milyonlarca hak sahibinin yüzü gülecek.

#3
Foto - Tapu mağdurları için tarihi karar çıktı! Devlet teker teker geri veriyor

Yeni yürürlüğe giren yasal düzenlemenin en can alıcı noktasını, geçmişte haksızlığa uğrayan vatandaşların haklarının iade edilmesi oluşturuyor. Alınan radikal karar doğrultusunda; devlet ormanı sınırları içerisinde kalmasına rağmen özel mülkiyet vasfını kaybetmemiş olan tüm taşınmazların mevcut tapu kayıtları devlet nezdinde tamamen geçerli ve hukuki kabul edilecek.

#4
Foto - Tapu mağdurları için tarihi karar çıktı! Devlet teker teker geri veriyor

Geçmişte iptal edilen tüm tapular hak sahiplerine geri verilecekYeni yürürlüğe giren yasal düzenlemenin en can alıcı noktasını, geçmişte haksızlığa uğrayan vatandaşların haklarının iade edilmesi oluşturuyor. Alınan radikal karar doğrultusunda; devlet ormanı sınırları içerisinde kalmasına rağmen özel mülkiyet vasfını kaybetmemiş olan tüm taşınmazların mevcut tapu kayıtları devlet nezdinde tamamen geçerli ve hukuki kabul edilecek.

#5
Foto - Tapu mağdurları için tarihi karar çıktı! Devlet teker teker geri veriyor

İşin en sevindirici kısmı ise geçmiş yıllarda benzer mülkiyet gerekçeleri öne sürülerek mahkeme kararları ya da kurum tasarruflarıyla tapusu iptal edilmiş olan vatandaşları kapsıyor. Bu durumdaki tüm hak sahiplerine, ellerinden alınan tapularının iadesi eksiksiz olarak sağlanacak. Bakanlık kaynaklarından elde edilen güncel verilere göre, bu yasal hamle Türkiye'nin mülkiyet haritasındaki çok büyük bir yarayı kapatacak. Yıllardır kadastro ölçümlerindeki uyuşmazlıklar sebebiyle mahkeme koridorlarında çözülmeyi bekleyen tam 80 bin bağımsız taşınmaz, bu mülkiyet barışı sayesinde netliğe kavuşacak.

#6
Foto - Tapu mağdurları için tarihi karar çıktı! Devlet teker teker geri veriyor

Aileleri ve mirasçıları da hesaba katıldığında, düzenlemenin Türkiye genelinde yaklaşık 3 milyon vatandaşı doğrudan ve olumlu yönde etkileyeceği hesaplanıyor. Vatandaşların mülkiyet, intikal, satış ve kayıt işlemlerinde yaşadığı tüm kronik sorunlar bu sayede tek bir maddeyle çözülmüş oldu. Gayrimenkul ve hukuk uzmanları, yapılan bu kanun değişikliğinin hem iç hukuktaki dava yükünü azaltacağını hem de vatandaşın devletine olan güven bağını daha da perçinleyeceğini belirtiyor. Orman sınırlarının netleşmesi ve özel mülkiyet haklarının yasal güvence altına alınmasıyla birlikte, tarımsal yatırımların ve kırsal kalkınmanın önündeki görünmez bir engel daha kaldırılmış oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, benzer nitelikteki mülkiyet belirsizliklerini tamamen bitirmek adına sahada kadastro güncelleme çalışmalarının ve denetimlerin titizlikle sürdürüleceğini bildirdi.

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