Tapu mağdurları için tarihi karar çıktı! Devlet teker teker geri veriyor

Aileleri ve mirasçıları da hesaba katıldığında, düzenlemenin Türkiye genelinde yaklaşık 3 milyon vatandaşı doğrudan ve olumlu yönde etkileyeceği hesaplanıyor. Vatandaşların mülkiyet, intikal, satış ve kayıt işlemlerinde yaşadığı tüm kronik sorunlar bu sayede tek bir maddeyle çözülmüş oldu. Gayrimenkul ve hukuk uzmanları, yapılan bu kanun değişikliğinin hem iç hukuktaki dava yükünü azaltacağını hem de vatandaşın devletine olan güven bağını daha da perçinleyeceğini belirtiyor. Orman sınırlarının netleşmesi ve özel mülkiyet haklarının yasal güvence altına alınmasıyla birlikte, tarımsal yatırımların ve kırsal kalkınmanın önündeki görünmez bir engel daha kaldırılmış oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, benzer nitelikteki mülkiyet belirsizliklerini tamamen bitirmek adına sahada kadastro güncelleme çalışmalarının ve denetimlerin titizlikle sürdürüleceğini bildirdi.