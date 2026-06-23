Trump’tan Netanyahu’yu küplere bindirecek karar: Elindeki tüm yetkiyi aldı
İşgalci İsrail'in Lübnan'daki saldırıları konusunda ABD ile yaşadığı görüş ayrılığı gün yüzüne çıktı. İsrail basınında yer alan iddiaya göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İsrail'e daha önce tanınan "sınırsız hareket özgürlüğünü" sona erdirdi. Yeni kısıtlamalar kapsamında Beyrut ve Sur gibi bölgelere operasyon izni verilmezken, Gazze'de planlanan geniş çaplı harekatlara da Washington'ın mesafeli yaklaştığı öne sürüldü.