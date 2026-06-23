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Trump’tan Netanyahu’yu küplere bindirecek karar: Elindeki tüm yetkiyi aldı

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Trump’tan Netanyahu’yu küplere bindirecek karar: Elindeki tüm yetkiyi aldı

İşgalci İsrail'in Lübnan'daki saldırıları konusunda ABD ile yaşadığı görüş ayrılığı gün yüzüne çıktı. İsrail basınında yer alan iddiaya göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İsrail'e daha önce tanınan "sınırsız hareket özgürlüğünü" sona erdirdi. Yeni kısıtlamalar kapsamında Beyrut ve Sur gibi bölgelere operasyon izni verilmezken, Gazze'de planlanan geniş çaplı harekatlara da Washington'ın mesafeli yaklaştığı öne sürüldü.

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Foto - Trump’tan Netanyahu’yu küplere bindirecek karar: Elindeki tüm yetkiyi aldı

İsrail basınında yer alan iddiaya göre ABD yönetimi, İsrail'in Lübnan'daki askeri faaliyetlerine yönelik yeni kısıtlamalar getirdi. Kısıtlamaların Gazze'deki olası operasyon planlarını da etkileyebileceği öne sürüldü. İsrail Kanal 13 televizyonunun üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi son haftalarda İsrail'e Lübnan'daki operasyonlarına ilişkin yeni mesajlar iletti. Haberde, İsrail'in Lübnan'da sınırsız hareket etme döneminin sona erdiği belirtildi.

#2
Foto - Trump’tan Netanyahu’yu küplere bindirecek karar: Elindeki tüm yetkiyi aldı

İddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İsrail'in yalnızca Lübnan'da değil farklı cephelerdeki askeri faaliyetlerine yönelik de çeşitli sınırlamalar uygulamaya başladı. Bu kapsamda İsrailli yetkililer, orduya hangi bölgelerde operasyon yapılabileceğini belirleyen yeni talimatlar verdi.

#3
Foto - Trump’tan Netanyahu’yu küplere bindirecek karar: Elindeki tüm yetkiyi aldı

Talimatlara göre, "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölgede hareket serbestisi korunurken, Beyrut ve Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti gibi daha uzak noktalarda operasyon düzenlenmesine izin verilmeyecek.

#4
Foto - Trump’tan Netanyahu’yu küplere bindirecek karar: Elindeki tüm yetkiyi aldı

Haberde, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri değerlendirmek üzere üst düzey komutanlarla bir araya geldiği de aktarıldı. Toplantının ana gündem maddesini Hamas'ın artan gücü oluşturdu.

#5
Foto - Trump’tan Netanyahu’yu küplere bindirecek karar: Elindeki tüm yetkiyi aldı

Komutanların, Hamas'ın silahsızlandırılmasını hedefleyen farklı yoğunluklardaki askeri operasyon seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi. Toplantıya katılan bazı yetkililerin, Trump yönetiminin Gazze'de geniş çaplı bir askeri harekata karşı çıkabileceği ve Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda daha esnek bir yaklaşım sergileyebileceği yönünde endişelerini dile getirdiği öne sürüldü.

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Foto - Trump’tan Netanyahu’yu küplere bindirecek karar: Elindeki tüm yetkiyi aldı

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