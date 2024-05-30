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Spor
15
Real Sociedad derken sürpriz takım ortaya çıktı! Tartışmalara neden olacak girişim! Çok sayıda talip var…

2024-05-30 10:45:37
Real Sociedad derken sürpriz takım ortaya çıktı! Tartışmalara neden olacak girişim! Çok sayıda talip var…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya başladı. Üst üste iki sezondur Süper Lig kupasını müzesine götüren Aslan, iddialı bir kadro kurarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek istiyor. Öte yandan sarı-kırmızılılarda ayrılacak birçok isim de bulunurken ilk ayrılığın Kerem Aktürkoğlu olması bekleniyor. Milli futbolcuyla Real Sociedad ilgilenirken sürpriz bir takım daha ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

1
#1
Foto - Real Sociedad derken sürpriz takım ortaya çıktı! Tartışmalara neden olacak girişim! Çok sayıda talip var…

SON DAKİKA HABERLERİ: Real Sociedad derken sürpriz takım ortaya çıktı! Galatasaray’ın Kerem Aktürkoğlu için istediği bonservis bedeli belli oldu

#2
Foto - Real Sociedad derken sürpriz takım ortaya çıktı! Tartışmalara neden olacak girişim! Çok sayıda talip var…

Üst üste üçüncü şampiyonluğu da alarak armasına beşinci yıldızı eklemek isteyen Aslan, yaz transfer dönemini hareketli geçirecek.

#3
Foto - Real Sociedad derken sürpriz takım ortaya çıktı! Tartışmalara neden olacak girişim! Çok sayıda talip var…

Alınacak ve gidecek oyuncularla birlikte birçok transfer gelişmesinin yaşanması beklenen sarı-kırmızılılarda ilk flaş haber Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

#4
Foto - Real Sociedad derken sürpriz takım ortaya çıktı! Tartışmalara neden olacak girişim! Çok sayıda talip var…

Son yıllarda Galatasaray'ın en çok skor üreten yerli futbolcusu olan milli yıldız, ayrılığı kafasına koydu.

#5
Foto - Real Sociedad derken sürpriz takım ortaya çıktı! Tartışmalara neden olacak girişim! Çok sayıda talip var…

Sezonun son bölümünde sergilediği inişli çıkışlı performansı sonrası taraftarın sert eleştirileriyle karşılaşan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, şampiyonluk kutlamasında ayrılık sinyali vermişti.

#6
Foto - Real Sociedad derken sürpriz takım ortaya çıktı! Tartışmalara neden olacak girişim! Çok sayıda talip var…

Konya'da maç biter bitmez yayıncı kuruluşa duygusal bir konuşma yapan milli futbolcu, RAMS Park'taki şölende ise Barış Manço'nun 'Uzaklarda bir yerlerde yapayalnız' sözlerini içeren 'Dönence' şarkısını seçti.

#7
Foto - Real Sociedad derken sürpriz takım ortaya çıktı! Tartışmalara neden olacak girişim! Çok sayıda talip var…

Birkaç hafta önce menajerini değiştiren ve bu transfer döneminde kendisine gelen teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü öğrenilen sarı-kırmızılı futbolcu, önemli kulüplerin takibi altında.

#8
Foto - Real Sociedad derken sürpriz takım ortaya çıktı! Tartışmalara neden olacak girişim! Çok sayıda talip var…

İspanya ve Suudi Arabistan'dan talipleri olan Kerem'i tanıdık bir isim ise takımında görmeyi çok istiyor.

#9
Foto - Real Sociedad derken sürpriz takım ortaya çıktı! Tartışmalara neden olacak girişim! Çok sayıda talip var…

Sabah'a göre; Ülkemizde daha önce Karagümrük ve Alanyaspor'da teknik direktörlük yapan Francesco Farioli, Ajax'ın başına geçti. Transfer listesinde en üste ise Kerem Aktürkoğlu'nu yazdı.

#10
Foto - Real Sociedad derken sürpriz takım ortaya çıktı! Tartışmalara neden olacak girişim! Çok sayıda talip var…

Ancak başarılı oyuncuyu uzun süredir isteyen İspanyol ekibi Real Sociedad, hızlı davranıp kulübün kapısını 12 milyon Euro'luk teklifle çaldı.

#11
Foto - Real Sociedad derken sürpriz takım ortaya çıktı! Tartışmalara neden olacak girişim! Çok sayıda talip var…

Galatasaray ise 20 istedi. Bunun üzerine teklif 15 milyon Euro'ya yükseldi.

#12
Foto - Real Sociedad derken sürpriz takım ortaya çıktı! Tartışmalara neden olacak girişim! Çok sayıda talip var…

Kerem'in de LaLiga'ya gitmeye sıcak baktığı ve yapılan görüşmelerde anlaşmanın kısa süre içinde sağlanabileceği öğrenildi.

#13
Foto - Real Sociedad derken sürpriz takım ortaya çıktı! Tartışmalara neden olacak girişim! Çok sayıda talip var…

GALATASARAY'A KALBİ KIRIK

#14
Foto - Real Sociedad derken sürpriz takım ortaya çıktı! Tartışmalara neden olacak girişim! Çok sayıda talip var…

Konya'da maçtan sonra, "İnsan sevdiğine kırılırmış. Ben de Galatasaray'a kırıldım" diyen Kerem, RAMS Park'taki kutlamalarda da 'Dönence' şarkısını seçerek ayrılık mesajını verdi.

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