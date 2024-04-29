Real Madrid'in yıldızı Cimbom'a! Galatasaray'dan jeneriklik gol sezon sonu geliyor... Yer yerinden oynayacak!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı. Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom, Real Madrid'in yıldızı ile kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...