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Spor
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Real Madrid'in yıldızı Cimbom'a! Galatasaray'dan jeneriklik gol sezon sonu geliyor... Yer yerinden oynayacak!

2024-04-29 10:02:13
Real Madrid'in yıldızı Cimbom'a! Galatasaray'dan jeneriklik gol sezon sonu geliyor... Yer yerinden oynayacak!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı. Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom, Real Madrid'in yıldızı ile kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

#1
Foto - Real Madrid'in yıldızı Cimbom'a! Galatasaray'dan jeneriklik gol sezon sonu geliyor... Yer yerinden oynayacak!

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 yenerek 93 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü.

#2
Foto - Real Madrid'in yıldızı Cimbom'a! Galatasaray'dan jeneriklik gol sezon sonu geliyor... Yer yerinden oynayacak!

Cimbom, ligde 90 puanla Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdiği 34. haftanın açılış maçında Adana temsilcisine konuk oldu. Baştan sona iki takımın da birçok pozisyona girdiği müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İlk 45 dakikada iki takımın kalecileri yaptığı kurtarışlarla ön plana çıktı.

#3
Foto - Real Madrid'in yıldızı Cimbom'a! Galatasaray'dan jeneriklik gol sezon sonu geliyor... Yer yerinden oynayacak!

İkinci yarıda açılan Galatasaray, 53. dakikada Hakim Ziyech, 64. dakikada Kerem Demirbay ve 90+1. dakikada Mauro Icardi'nin kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

#4
Foto - Real Madrid'in yıldızı Cimbom'a! Galatasaray'dan jeneriklik gol sezon sonu geliyor... Yer yerinden oynayacak!

Cimbom bu skorla Süper Lig'deki 30. galibiyetini elde etti. Ayrıca 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, puanını 93'e çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ile olan puan farkını korudu.

#5
Foto - Real Madrid'in yıldızı Cimbom'a! Galatasaray'dan jeneriklik gol sezon sonu geliyor... Yer yerinden oynayacak!

Öte yandan Galatasaray, kalan son 4 haftada tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumda. Cimbom kalan maçlarında hata yapmayarak 24. şampiyonluğuna ulaşmak istiyor.

#6
Foto - Real Madrid'in yıldızı Cimbom'a! Galatasaray'dan jeneriklik gol sezon sonu geliyor... Yer yerinden oynayacak!

Sarı kırmızılılarda tüm camia bu hedefe konsantre olmuş durumda. Ancak yönetim bir yandan da gelecek sezonun planlamalarını yapmayı sürdürüyor.

#7
Foto - Real Madrid'in yıldızı Cimbom'a! Galatasaray'dan jeneriklik gol sezon sonu geliyor... Yer yerinden oynayacak!

Galatasaraylı idareciler yaz transfer döneminde gerçekleştireceği hamleler için hummalı bir bir çalışma içindeydi.

#8
Foto - Real Madrid'in yıldızı Cimbom'a! Galatasaray'dan jeneriklik gol sezon sonu geliyor... Yer yerinden oynayacak!

Yönetim 24. şampiyonluğun gelmesi halinde transferde çok daha rahat hamleler yapabilecek. Bu doğrultuda sarı kırmızılı kurmaylar transferdeki tüm planlarını şampiyonluğa göre yapıyor.

#9
Foto - Real Madrid'in yıldızı Cimbom'a! Galatasaray'dan jeneriklik gol sezon sonu geliyor... Yer yerinden oynayacak!

Ligin zirvede bitirilmesi halinde elde edilecek gelir, transferde önemli yıldızların kadroya katılmasını beraberinde getirecek. Uzun süredir geniş kapsamlı bir transfer çalışması yapan yönetim, yeni sezondaki oyuncu hedeflerini belirledi.

#10
Foto - Real Madrid'in yıldızı Cimbom'a! Galatasaray'dan jeneriklik gol sezon sonu geliyor... Yer yerinden oynayacak!

Sarı kırmızılıların yaz transfer dönemi için flaş isimlerle temas halinde olduğu kaydedildi. Cimbom'un tıpkı geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi iddialı futbolcuları kadrosuna katacağı belirtildi.

#11
Foto - Real Madrid'in yıldızı Cimbom'a! Galatasaray'dan jeneriklik gol sezon sonu geliyor... Yer yerinden oynayacak!

Bu doğrultuda Galatasaray'ın transferdeki ilk bombası belli oldu. Aslan'ın, bu sezon Real Madrid'de çok iyi performans sergileyen o yıldız için harekete geçtiği iddia edildi.

#12
Foto - Real Madrid'in yıldızı Cimbom'a! Galatasaray'dan jeneriklik gol sezon sonu geliyor... Yer yerinden oynayacak!

Sarı kırmızılı yönetimin hedefindeki o isme teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öne sürüldü.

#13
Foto - Real Madrid'in yıldızı Cimbom'a! Galatasaray'dan jeneriklik gol sezon sonu geliyor... Yer yerinden oynayacak!

Galatasaray'ın, Real Madrid'de kiralık olarak forma giyen tecrübeli forvet Joselu için devreye girdiği iddia edildi.

#14
Foto - Real Madrid'in yıldızı Cimbom'a! Galatasaray'dan jeneriklik gol sezon sonu geliyor... Yer yerinden oynayacak!

Sarı kırmızılıların, bonservisi Espanyol'da bulunan 34 yaşındaki golcü için ilk teması kurduğu öne sürüldü.

#15
Foto - Real Madrid'in yıldızı Cimbom'a! Galatasaray'dan jeneriklik gol sezon sonu geliyor... Yer yerinden oynayacak!

Yönetimin gelecek sezon Icardi'yi yedekleyecek iyi bir golcü arayışına geçtiği ve İspanyol futbolcuyu gündemine aldığı kaydedildi.

#16
Foto - Real Madrid'in yıldızı Cimbom'a! Galatasaray'dan jeneriklik gol sezon sonu geliyor... Yer yerinden oynayacak!

Espanyol'un 34 yaşına gelen Joselu'yu göndermeye sıcak baktığı ve transfer için zorluk çıkarmayacağı bildirildi.

#17
Foto - Real Madrid'in yıldızı Cimbom'a! Galatasaray'dan jeneriklik gol sezon sonu geliyor... Yer yerinden oynayacak!

Galatasaraylı kurmayların, 1 senelik sözleşmesi kalan Joselu için 2 milyon Euro civarında bir bonservis teklif edeceği ileri sürüldü.

#18
Foto - Real Madrid'in yıldızı Cimbom'a! Galatasaray'dan jeneriklik gol sezon sonu geliyor... Yer yerinden oynayacak!

Joselu'nun ise İspanyol temsilcisinden ayrılarak Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı aktarıldı.

#19
Foto - Real Madrid'in yıldızı Cimbom'a! Galatasaray'dan jeneriklik gol sezon sonu geliyor... Yer yerinden oynayacak!

Transferin önümüzdeki 1-2 hafta içinde netleşeceği ve resmiyete dökülebileceği iddia edildi.

#20
Foto - Real Madrid'in yıldızı Cimbom'a! Galatasaray'dan jeneriklik gol sezon sonu geliyor... Yer yerinden oynayacak!

Sezon başında Real Madrid'in 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Joselu, 43 maçta forma giydi.

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