2024-04-07 13:39:30 Real Madrid'den flaş “oyuncu” hamlesi! Çıkan karar az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu!
Son dakika haberleri: Dünyanın en büyük takımları arasında başı çekenlerden birisi olan İspanyol devi Real Madrid, Süper Lig'den bir yıldızı daha kafasına taktı. Bu sezonun başında Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'i 20 milyon Euro artı bonuslarla birlikte kadrosuna katan eflatun-beyazlılar, transferde genç oyuncu operasyonuna Türkiye'den devam edecek. Süper Lig'den istediği genç yıldız için harekete geçen İspanyol devi, yaz transfer döneminde harekete geçecek. İşte son dakika haberinin detayları…