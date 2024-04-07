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Spor
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Real Madrid'den flaş "oyuncu" hamlesi! Çıkan karar az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu!

2024-04-07 13:39:30
Real Madrid'den flaş “oyuncu” hamlesi! Çıkan karar az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu!

Son dakika haberleri: Dünyanın en büyük takımları arasında başı çekenlerden birisi olan İspanyol devi Real Madrid, Süper Lig'den bir yıldızı daha kafasına taktı. Bu sezonun başında Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'i 20 milyon Euro artı bonuslarla birlikte kadrosuna katan eflatun-beyazlılar, transferde genç oyuncu operasyonuna Türkiye'den devam edecek. Süper Lig'den istediği genç yıldız için harekete geçen İspanyol devi, yaz transfer döneminde harekete geçecek. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Real Madrid'den flaş "oyuncu" hamlesi! Çıkan karar az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu!

Sezon başında kadrosunu genç yıldızlarla güçlendiren ve geleceğe hazırlanan İspanyol devi, Arda Güler'i transfer etmişti.

#2
Foto - Real Madrid'den flaş "oyuncu" hamlesi! Çıkan karar az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu!

Fenerbahçe'nin yıldızını parlattığı milli futbolcu Arda Güler için 20 milyon Euro'yu gözden çıkaran eflatun-beyazlılar, sürpriz bir transferin daha peşinde.

#3
Foto - Real Madrid'den flaş "oyuncu" hamlesi! Çıkan karar az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu!

Real Madrid gözlemcilerinin izleyerek olumlu raporunu verdiği genç isim için gelecek sezonlarda harekete geçilecek.

#4
Foto - Real Madrid'den flaş "oyuncu" hamlesi! Çıkan karar az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu!

İşte o transferin tüm detayları…

#5
Foto - Real Madrid'den flaş "oyuncu" hamlesi! Çıkan karar az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu!

Trabzonspor'un sezon başında Altınordu'dan 700 bin Euro'ya aldığı 18 yaşındaki file bekçisi Onuralp Çevikkan, henüz A takımda forma şansı bulamasa da Real Madrid'in dikkatini çekmeyi başardı.

#6
Foto - Real Madrid'den flaş "oyuncu" hamlesi! Çıkan karar az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu!

Genç kaleci için kulübe ilgi kağıdı gönderen İspanyol devi, oyuncunun U18 Milli Takımı ve Trabzonspor'un U19 takımında oynadığı maçları takibe aldı.

#7
Foto - Real Madrid'den flaş "oyuncu" hamlesi! Çıkan karar az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu!

Scoutların izlediği Onuralp'in özellikle Ay-Yıldızlı forma altında İspanya'ya karşı oynadığı ve 1-1 biten karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla beğeni topladığı öğrenildi.

#8
Foto - Real Madrid'den flaş "oyuncu" hamlesi! Çıkan karar az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu!

Sabah'a göre; Türkiye'den son olarak Arda Güler'i kadrosuna katan Real Madrid'in, başarılı kaleci için sezon sonunda hamle yapıp yapmayacağı henüz netlik kazanmadı.

#9
Foto - Real Madrid'den flaş "oyuncu" hamlesi! Çıkan karar az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise Onuralp ile ilgili olarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

#10
Foto - Real Madrid'den flaş "oyuncu" hamlesi! Çıkan karar az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu!

"Çok yetenekli ve gelişime açık bir kaleci. Bunun yanında müthiş karakterli bir oyuncu. Geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum."

#11
Foto - Real Madrid'den flaş "oyuncu" hamlesi! Çıkan karar az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu!

Fırtına, 2022 Ağustos'ta Ahmetcan Kaplan'ı 19 yaşındayken 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Ajax'a satmıştı. Trabzonspor U19 takımında 7 ve U18 Milli Takımı'nda ise 3 maça çıkan Onuralp Çevikkan'ın olası ayrılık ihtimalinde Altınordu'nun yüzde 25'lik sonraki satıştan pay hakkı bulunuyor.

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