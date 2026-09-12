Mahkumlar rahat durmadı! Ayn el-Arab Cezaevi’nde facia
Bazı kişilerin çıkardığı kargaşa sırasında koğuşların ateşe verilmesiyle çıkan Ayn el-Arab Cezaevi’ndeki yangında 7 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bazı kişilerin çıkardığı kargaşa sırasında koğuşların ateşe verilmesiyle çıkan Ayn el-Arab Cezaevi’ndeki yangında 7 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.
HALEP'TE YER ALIYOR - Suriye'nin Halep kırsalındaki Ayn el-Arab Cezaevi'nde yangın çıktı. Yetkililer, yangının dün Ayn el-Arab kentinde yaşanan olayların ardından cezaevindeki bazı kişilerin çıkardığı kargaşa sırasında koğuşların ateşe verilmesi sonucu çıktığını bildirdi.
7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ - Halep İç Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, alevlerin kısa sürede cezaevi binasına yayıldığı belirtilerek, olayda 7 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise dumandan etkilenmesi veya çeşitli yerlerinden yanması sonucu yaralandığı kaydedildi.
Komutanlık ayrıca, cezaevinin resmi hükümet kurumlarına devrine ilişkin sürecin entegrasyon planı kapsamında adli makamlar nezdinde devam ettiğini bildirdi. Yasal kararların beklenmesi nedeniyle cezaevinin fiili devrinin olaydan önce tamamlanamadığı ifade edildi.
Olayın tüm yönleriyle araştırıldığı belirtilen açıklamada, sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.
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