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Spor
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Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

2023-12-02 08:35:17
Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

Futbol severler tarafından yakından takip edilen dergi FourFourTwo, Real Madrid tarihinin en iyi futbolcularını açıkladı. 50 dünya yıldızının yer aldığı geniş listede Süper Lig'den tam 4 futbolcu yer alıyor. FourFourTwo dergisinin belirlediği gelmiş geçmiş en iyi 50 Real Madrid yıldızı ve o listede yer alan Süper Lig futbolcularını haberimizde derledik. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

FourFourTwo dergisinin derlediği listeye göre, tüm zamanların en iyi 50 Real Madrid futbolcusu belli oldu. İşte o liste... 1. Cristiano Ronaldo

#2
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

2. Alfredo Di Stefano

#3
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

3. Zinedine Zidane

#4
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

4. Sergio Ramos

#5
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

5. Iker Casillas

#6
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

6. Paco Gento

#7
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

7. Raul

#8
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

8. Santiago Bernabeu

#9
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

9. Ferenc Puskas

#10
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

10. Luis Figo

#11
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

11. Luka Modric

#12
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

12. Raymond Kopa

#13
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

13. Karim Benzema

#14
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

14. Hugo Sanchez

#15
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

15. Pirri

#16
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

16. Ricardo Zamora

#17
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

17. Roberto Carlos - Fenerbahçe'de oynamıştı.

#18
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

18. Emilio Butragueno

#19
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

19. Ivan Zamorano

#20
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

20. Vicente Del Bosque

#21
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

21. Martin Vazquez

#22
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

22. Ronaldo

#23
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

23. Santillana

#24
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

24. Claude Makelele

#25
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

25. Jose Santamaria

#26
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

26. Marquitos

#27
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

27. Toni Kroos

#28
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

28. Miguel Munoz

#29
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

29. Manolo

#30
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

30. Gareth Bale

#31
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

31. Jose Antonio Camacho

#32
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

32. Marcelo

#33
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

33. Fernando Redondo (en sağdaki)

#34
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

34. Amancio Amaro

#35
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

35. Hector Rial (soldaki)

#36
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

36. Ignacio Zoco

#37
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

37. Chendo

#38
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

38. Angel Di Maria

#39
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

39. Jacinto Quincoces (soldaki)

#40
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

40. Rafael Gordillo

#41
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

41. Pepe

#42
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

42. Predrag Mijatovic

#43
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

43. David Beckham

#44
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

44. Jose Maria Zarraga (sağdaki)

#45
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

45. Fernando Morientes

#46
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

46. Steve McManaman

#47
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

47. Juanito

#48
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

48. Guti - Beşiktaş'ta oynamıştı

#49
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

49. Raphael Varane

#50
Foto - Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

50. Mesut Özil - Fenerbahçe'de.

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