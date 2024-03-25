Rasim Ozan’a büyük şok: Bu çok şeytanca, iblisçe bir olay

Çakar’ın konuyla ilgili konuşmasının tamamı şöyle: Asimetrik savaşın Türkiye’de en önemli örneğini vereyim. 40 yaşında yakışıklı bir adam daha 4 hafta öncesine kadar ‘Ali Koç devletle anlaştı, Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklar’ diyebilecek kadar asimetrik savaşın şeytanlığına bakın. Ne olduysa daha sonra bunun adı gerilla savaşı bunu adı pusu kültürüdür, başka bir ülkede bunu yaptığı an Rasim’e küfür etmezler, gel derler. Bu çok ağır bir iddia. Devlet erkanını da töhmet altında bırakmak demek. Bunu hiç Fenerli yazar, çizer, yorumcu iblisçe, şeytanca başvurmadı.