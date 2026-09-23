Rapor sonuçları açıklandı: İstanbul trafiği zamanınızı da paranızı da çaldı!

Doç. Dr. Demir, sözlerini şöyle tamamladı: “Ama burada tabii trafik kazalarının artması ve ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının artması, aslında olaya bakışımızda çok büyük değişme oluşmadı. Yani yollarımız iyileşmiş, araçlarımızın güvenliğinin geliştiğini, ilk yardım hizmetlerinin arttığını buradan çıkarabiliriz. Trafik kazalarında biz Avrupa ülkelerine göre 1,6 kat daha fazla trafik kazası yaşıyoruz. Günde yaklaşık 17,5’tan 16,5’a düştü. Yani bu aslında raporu iki kelimeyle özetleyecek olsaydık, bir tanesi insan unsuru, bir tanesi de yönetim sistemi unsuru diyebiliriz. Bir başka şey de aslında sürücülerin, bütün sürücülerin kendisini dikkatli bir sürücü olarak değerlendirdiği; kazaya sebep olanın ise ikincil şey olduğu. Bu da aslında insanın kendi sorumluluğunu karşıdakine devretmesi oluyor. Bu, raporda bulduğumuz en önemli bulgulardan birisiydi.”