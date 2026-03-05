Orta Doğu'da savaşın gerilimi... Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu

İtalya Başbakanı, ülkesinde ABD'nin kullanımına tahsis edilmiş askeri üsler bulunduğunu da hatırlattı. Ancak bu üslerin İran'a yönelik bombardıman operasyonlarında kullanılacağı yönündeki iddiaları reddetti. Meloni, şu anda bu üslerin saldırı amacıyla kullanılmasına yönelik herhangi bir talep olmadığını vurguladı; "İtalya'da ABD'nin kullanımına tahsis edilmiş üsler var. Ancak bu üsler bombardıman için kullanılmayacak. Şu anda bu yönde bir talep yok. Biz savaşta değiliz."