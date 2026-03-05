  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD ordusu Kudüs fay hattında çatırdıyor: Pentagon’da kıyamet kopuyor... Dev ordu içten çöküyor... Ahmet Çakar'dan Taylan Antalyalı ve Halil Dervişoğlu'na tepki: Utanmazlık yapıyorsunuz Postür rahatsızlıklara dikkat: Masabaşı çalışanlar risk altında! Omuz ağrısına iyi gelen egzersizler Eski ABD istihbarat subayı Scott Ritter'ddan o ülkeye uyarı: Türkiye'ye saldırırsanız haritadan silinirsiniz MASAK’tan kirli paraya nefes kesen operasyon: Bir milyon kişi radara takıldı Orta Doğu'da savaşın gerilimi... Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu Sıcak gelişme: S-400 vuruldu Sakın ‘kasko yaptıran yok’ demeyin! Yeni araç sahipleri servetini böyle koruyor 66 yıldır tarifi sır gibi saklanıyor! Siparişler Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Sıcak gelişme: S-400 vuruldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sıcak gelişme: S-400 vuruldu

ABD-İsrail-İran savaşı devam ederken başka bir noktada daha çatışmalar devam ediyor. Son gelen haberlere göre S-400 hava savunma sistemleri vuruldu.

#1
Foto - Sıcak gelişme: S-400 vuruldu

Ukrayna Ulusal Muhafızlarının sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ulusal Muhafızlarının “Lazar’s Group” isimli biriminin Rusya’nın Ukrayna sınırında yer alan Belgorod bölgesinde konuşlu S-400 “Triumf” hava ve füze savunma sistemini imha ettiği belirtildi.

#2
Foto - Sıcak gelişme: S-400 vuruldu

Açıklamada, S-400 “Triumf” sistemlerinin konuşlu olduğu alana sorti gerçekleştirildiği ifade edildi.

#3
Foto - Sıcak gelişme: S-400 vuruldu

Rusya’nın söz konusu hava savunma sisteminin tespit edilip etkisiz hâle getirildiği operasyon “Aşil” isimli 429. Müstakil İnsansız Sistemler Tugayı (429th Separate Unmanned Systems Brigade Achilles) ve Müşterek Kuvvetler Grubu (Joint Forces Grouping) ile ortak yürütüldü.

#4
Foto - Sıcak gelişme: S-400 vuruldu

Operasyon sonrası gerçekleştirilen ortak analizde, 429. Müstakil İnsansız Sistemler Tugayına ait insansız hava araçlarının (İHA) operasyonun düzenlendiği bölgeyi incelediği ve vurulan hava savunma füze sistemini tespit ettiği öğrenildi. Öte yandan Ukrayna Ulusal Muhafızları, söz konusu hamleyle Rusya’nın, Harkiv (Kharkiv) istikametinde yer alan hava savunma sistemlerinin faaliyetlerinin önemli ölçüde kısıtlandığını vurguladı.

#5
Foto - Sıcak gelişme: S-400 vuruldu

Ayrıca, Ukrayna devlet haber ajansı Ukrinform’un 22 Şubat 2026 tarihinde gündeme taşıdığı habere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin “Halychyna” isimli 80. Müstakil Hava Taarruz Tugayı, Rusya’nın Kursk bölgesinde işgalci Rus ordusuna ait silahlı insansız hava araçları (SİHA), askerî ekipman ve teçhizatın bulunduğu bir depoyu imha etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuveyt Sağlık Bakanı: Ülkemizde vurulanların hepsi ABD askeri
Gündem

Kuveyt Sağlık Bakanı: Ülkemizde vurulanların hepsi ABD askeri

Kuveyt Sağlık Bakanı Dr. Ahmad Al-Awadhi’nin ülkeye düşen İran füzeleriyle ilgili vakalara ilişkin açıklaması, İran füzelerinin yüksek hassa..
Savaş bölgeyi sardı! Irak ABD'ye kapıyı kapattı
Dünya

Savaş bölgeyi sardı! Irak ABD'ye kapıyı kapattı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı görüşmede, Irak topraklarının İran’a yönelik herhangi bi..
Bölge diken üstünde! Bir suikast daha
Dünya

Bölge diken üstünde! Bir suikast daha

Irak’ın Babil vilayetinde düzenlenen hava saldırısında Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugayları’nın üst düzey saha komutanlarından Ebu Ha..
Küresel zorbalara tarihi tokat: İran, katil İsrail’in savaş uçağı F-15’i böyle düşürdü
Dünya

Küresel zorbalara tarihi tokat: İran, katil İsrail’in savaş uçağı F-15’i böyle düşürdü

Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren terör devleti İsrail ve onun hamisi, küresel zorba ABD, İran’ın sert kayasına çarptı; hain saldırıların bede..
İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış
Dünya

İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış

İngiltere Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs’taki Akrotiri üssünü hedef alan Şahid tipi dronun İran’dan havalanmadığını açıkladı. Olayın ardınd..
İOS Zırhı Tel Aviv'de Delindi: iPhone'daki İsrail Parmağı Deşifre Oldu
Gündem

İOS Zırhı Tel Aviv'de Delindi: iPhone'daki İsrail Parmağı Deşifre Oldu

CNN TÜRK muhabirinin telefonunun şifresiz açılması ve kameraların bantlanması, "güvenli" denilen sistemlerin arkasındaki karanlık ilişkileri..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23