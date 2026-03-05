Sıcak gelişme: S-400 vuruldu
ABD-İsrail-İran savaşı devam ederken başka bir noktada daha çatışmalar devam ediyor. Son gelen haberlere göre S-400 hava savunma sistemleri vuruldu.
Ukrayna Ulusal Muhafızlarının sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ulusal Muhafızlarının “Lazar’s Group” isimli biriminin Rusya’nın Ukrayna sınırında yer alan Belgorod bölgesinde konuşlu S-400 “Triumf” hava ve füze savunma sistemini imha ettiği belirtildi.
Açıklamada, S-400 “Triumf” sistemlerinin konuşlu olduğu alana sorti gerçekleştirildiği ifade edildi.
Rusya’nın söz konusu hava savunma sisteminin tespit edilip etkisiz hâle getirildiği operasyon “Aşil” isimli 429. Müstakil İnsansız Sistemler Tugayı (429th Separate Unmanned Systems Brigade Achilles) ve Müşterek Kuvvetler Grubu (Joint Forces Grouping) ile ortak yürütüldü.
Operasyon sonrası gerçekleştirilen ortak analizde, 429. Müstakil İnsansız Sistemler Tugayına ait insansız hava araçlarının (İHA) operasyonun düzenlendiği bölgeyi incelediği ve vurulan hava savunma füze sistemini tespit ettiği öğrenildi. Öte yandan Ukrayna Ulusal Muhafızları, söz konusu hamleyle Rusya’nın, Harkiv (Kharkiv) istikametinde yer alan hava savunma sistemlerinin faaliyetlerinin önemli ölçüde kısıtlandığını vurguladı.
Ayrıca, Ukrayna devlet haber ajansı Ukrinform’un 22 Şubat 2026 tarihinde gündeme taşıdığı habere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin “Halychyna” isimli 80. Müstakil Hava Taarruz Tugayı, Rusya’nın Kursk bölgesinde işgalci Rus ordusuna ait silahlı insansız hava araçları (SİHA), askerî ekipman ve teçhizatın bulunduğu bir depoyu imha etmişti.
