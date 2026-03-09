Ramazan coşkusu devam ediyor: Okulların için değil dışı da aydınlandı!

İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür konuya ilişkin değerlendirmesinde, Ramazan’ın bir terbiye, incelik ve değerler mevsimi olduğunu vurguladı. Yentür, “Ramazan, insanın kalbini, dilini, niyetini ve istikametini terbiye eden müstesna bir zaman dilimidir. Bizler eğitim camiası olarak, bu mübarek ayın taşıdığı rahmet, merhamet, paylaşma ve kardeşlik iklimini okullarımızın duvarlarında, koridorlarında, bahçelerinde ve şehirle buluşan yüzlerinde de görünür kılmak istedik” dedi. Yentür, gerçekleştirilen ışıklandırmaların yalnızca estetik bir uygulama olmadığını belirterek, “İstanbul’umuzun farklı noktalarında yer alan okullarımızda ve İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz binasında gerçekleştirilen çalışmalar; estetik anlayışı, Ramazan’ın kuşatıcı maneviyatını ve eğitimin insana dokunan yönünü aynı zeminde buluşturan bir niyetin tezahürüdür. İstedik ki çocuklarımız, gençlerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve bu aziz şehri ziyaret eden misafirlerimiz; Ramazan’ın aydınlığını gören, yaşayan ve hatırlayan bir iklimin içinde olsun” ifadelerini kullandı.