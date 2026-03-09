  • İSTANBUL
İslam
Ramazan coşkusu devam ediyor: Okulların için değil dışı da aydınlandı!
Giriş Tarihi:

Ramazan coşkusu devam ediyor: Okulların için değil dışı da aydınlandı!

İstanbul’da bu yıl okulların sadece içi değil, dışı da Ramazan’la aydınlandı İstanbul’da Ramazan ayının manevi atmosferi bu yıl camilerin, meydanların ve sokakların yanı sıra eğitim kurumlarının iç ve dış cephelerinde de hissediliyor.

Foto - Ramazan coşkusu devam ediyor: Okulların için değil dışı da aydınlandı!

İl Millî Eğitim Müdürlüğü binası ile bazı okulların dış cephelerinde gerçekleştirilen özel ışıklandırma ve süslemeler, şehrin eğitim yapılarında Ramazan’a özgü estetik ve anlamlı bir görünüm oluşturdu. Sultanahmet’e bakan cephede turistlere İngilizce mesaj verilen İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü binası ise bu dikkat çekici uygulamanın sembol noktalarından biri oldu. İstanbul’da Ramazan ayı, bu yıl eğitim mekânlarının dış yüzüne de yansıdı. Şehrin farklı noktalarında yer alan bazı okullar ile İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü binası, Ramazan’a özel ışıklandırmalar ve süslemelerle donatıldı. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin her gün önünden geçtiği eğitim yapıları; ortak kültürün, zarafetin ve manevi iklimin de taşıyıcısı hâline geldi.

Foto - Ramazan coşkusu devam ediyor: Okulların için değil dışı da aydınlandı!

Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Eyüp Anadolu Lisesi, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Adil Büyükcengiz Kız İmam Hatip Lisesi, Şehremini Anadolu Lisesi, Zeytinburnu Kız İmam Hatip Lisesi ve İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü binasında yapılan dış cephe uygulamaları, Ramazan’ın şehir estetiğiyle buluştuğu özel görüntüler ortaya çıkardı. Özellikle İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünün Sultanahmet’e bakan cephesinde yer alan ışıklı mesaj, yerli ve yabancı ziyaretçilerin dikkatini çekti. Binanın cephesine İngilizce olarak yansıtılan “Fasting trains both the body and the soul” ifadesi, Ramazan’ın insanın iç dünyasına ve ahlaki terbiyesine işaret etti. Aynı cephede yer alan “Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan” ifadesi ise İstanbul’un tarihî dokusu içinde Ramazan’ın geleneksel ruhunu görünür kıldı.

Foto - Ramazan coşkusu devam ediyor: Okulların için değil dışı da aydınlandı!

İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür konuya ilişkin değerlendirmesinde, Ramazan’ın bir terbiye, incelik ve değerler mevsimi olduğunu vurguladı. Yentür, “Ramazan, insanın kalbini, dilini, niyetini ve istikametini terbiye eden müstesna bir zaman dilimidir. Bizler eğitim camiası olarak, bu mübarek ayın taşıdığı rahmet, merhamet, paylaşma ve kardeşlik iklimini okullarımızın duvarlarında, koridorlarında, bahçelerinde ve şehirle buluşan yüzlerinde de görünür kılmak istedik” dedi. Yentür, gerçekleştirilen ışıklandırmaların yalnızca estetik bir uygulama olmadığını belirterek, “İstanbul’umuzun farklı noktalarında yer alan okullarımızda ve İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz binasında gerçekleştirilen çalışmalar; estetik anlayışı, Ramazan’ın kuşatıcı maneviyatını ve eğitimin insana dokunan yönünü aynı zeminde buluşturan bir niyetin tezahürüdür. İstedik ki çocuklarımız, gençlerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve bu aziz şehri ziyaret eden misafirlerimiz; Ramazan’ın aydınlığını gören, yaşayan ve hatırlayan bir iklimin içinde olsun” ifadelerini kullandı.

Foto - Ramazan coşkusu devam ediyor: Okulların için değil dışı da aydınlandı!

Ramazan süresince ışıklarla görünür hâle gelen okul cepheleri, eğitimin kültürü, aidiyeti, estetiği ve ortak değerleri de taşıyan güçlü bir zemine sahip olduğunu ortaya koydu. Şehrin tarihî ve kültürel dokusuyla bütünleşen görüntüler, Ramazan’ın İstanbul’daki yansımalarına bu yıl eğitim kurumlarını da dâhil etti.

