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Türkiye
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Ramazan bayramı öncesi oto pazarına yoğun ilgi

2023-04-16 13:00:35
Ramazan bayramı öncesi oto pazarına yoğun ilgi

Ramazan Bayramı öncesi açık oto pazarında yoğunluk yaşanıyor.

#1
Foto - Ramazan bayramı öncesi oto pazarına yoğun ilgi

Bursa'da Ramazan Bayramı öncesi son kez kurulan oto pazarında 1994 modelden her yaşa kadar araç bulunuyor.

#2
Foto - Ramazan bayramı öncesi oto pazarına yoğun ilgi

r ailenin binebileceği otomobilin 300 bin liradan başladığını belirten otomobil satıcısı, "Binilebilir bir araç 300 bin liradan başlar. İnsanlar bayram öncesi yaya kalmamak veya bayram tatili için araç almaya kalkıyorlar.

#3
Foto - Ramazan bayramı öncesi oto pazarına yoğun ilgi

Bayram sonrası ise satmaya çalışıyorlar. Kiralamak yerine almak isteyen aileler var. İnsanlar biraz da ticari düşünüyorlar" dedi.

#4
Foto - Ramazan bayramı öncesi oto pazarına yoğun ilgi

Bayramda oto pazarına yoğun ilgi.

#5
Foto - Ramazan bayramı öncesi oto pazarına yoğun ilgi

Bayramda oto pazarına yoğun ilgi.

#6
Foto - Ramazan bayramı öncesi oto pazarına yoğun ilgi

Bayramda oto pazarına yoğun ilgi.

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