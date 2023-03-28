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Yaşam
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Ramazan ayında üretiliyor aylarca bayatlamıyor

2023-03-28 15:26:09
Ramazan ayında üretiliyor aylarca bayatlamıyor

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Yozgat'ta her sene olduğu gibi bu yıl da peksimetler fırınlarda satışa sunuldu.

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Foto - Ramazan ayında üretiliyor aylarca bayatlamıyor

Yozgat'ta Ramazan ayına özel olarak fırıncılar, daha çok yaşlı kesimin tercih ettiği un, tuz, su, yoğurt ve tereyağı ile yapılan peksimet üretimine başladı. Aylardır bayatlamadan muhafaza edilen sahurda sıklıkla tüketilen peksimetin bu yıl kilosu 85 lira olarak belirlendi. Yozgat'ta Ramazan ayı boyunca 100 kilo peksimet tüketiliyor. Her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak peksimet ürettiklerini anlatan pide fırını işletmecisi Bekir Kırdemir, bir ekmek çeşidi olan peksimetin yapılışını anlattı. Kırdemir, “Peksimet sadece Ramazan aylarında olur, Ramazan ayı haricinde ise sadece az miktarda yapılır. Bunun içinde tereyağı, yoğurt, tuz ve un var. Bu ekmek çeşidi sütle veya çorbayla ıslatılarak yeniliyor. Hamur yoğrulduktan sonra haşlanarak yapılıyor. Hamur kabardıktan sonra ise bir gün kurumaya bırakılıyor. Kurutulma aşamasından sonra ise peksimet hazır oluyor. Bu ekmek çeşidi tok tutuyor, mideyi rahatsız etmiyor. Kilosunu 85 liradan satışa sunduk. Daha çok İç Anadolu Bölgesinde tercih ediliyor.” dedi.

#2
Foto - Ramazan ayında üretiliyor aylarca bayatlamıyor

Ramazan ayı boyunca il genelinde 100 kilogram kadar peksimet satıldığını da söyleyen Kırdemir, “Yıllardan beri peksimet üretiyoruz. Babadan gelen bir gelenek ve her Ramazan ayında bunu üretmeye devam ediyoruz. Ramazanda üretilmesinin nedeni de talebin çok fazla olması. Ramazan boyunca 100 kilo peksimet satışımız oluyor.” dedi.

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