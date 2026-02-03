  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü LC Waikiki, Koton ve Defacto'ya üretim yapıyordu! Sessiz sedasız iflas etti Sigara etkisi gösteriyor: İşlenmiş gıdalar bağımlılık yapıyor 5 Şubat Perşembe günü başlıyor! Tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak Hamas, siyonistlerin kirli oyununu deşifre etti: Yardımlar sadece kağıt üzerinde, sahada açlık var! Türkiye'den Kaan alacaklardı! Savaş uçaklarına dünyadan talep yağmaya başladı, sıkıntıya düştüler Sır gibi saklanan Mariçka ilk kez gösterildi: 1000 km menzili var, uyku moduyla pusuya yatıyor 16 yıldır bekleniyordu! Türkiye'nin dev projesi resmen rafa kaldırıldı Ölçüm yaptırmayanlar dikkat! 2026 egzoz emisyon cezaları el yakıyor Kaçak elektrik skandalı! Trafonun büyüklüğü bakın kaç konuta bedel çıktı
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Recep Yeşil Giriş Tarihi:

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

#1
Foto - Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere "TUR" uçağı ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Erdoğan, Suudi Arabistan'a geldi. Erdoğan, "TUR" uçağı ile başkent Riyad'a indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assad Abualnasr ile Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ve eşi Ayşenur İşler karşıladı.

#2
Foto - Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

PRENS SELMAN İLE GÖRÜŞME BAŞLADI - Başkan Erdoğan, ziyareti kapsamında Riyad'daki Yemame Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesi başladı. Görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise onuruna düzenlenen akşam yemeğine iştirak edecek.

#3
Foto - Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

YARIN KAHİRE'YE GİDECEK - Erdoğan, Riyad ziyaretinin ardından yarın Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Suudi Arabistan'a gitti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özlem Gürzel kendisine 'utanmaz' diyen CHP’li zamparayı rezil etti: Senin gibi başkasının evinde basılmadım ki utanayım
Gündem

Özlem Gürzel kendisine 'utanmaz' diyen CHP’li zamparayı rezil etti: Senin gibi başkasının evinde basılmadım ki utanayım

Beykoz Belediye Meclis toplantısında, Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile eski belediye başkan yardımcısı CHP’li Bilgehan Murat Miniç arası..
Sıcak saatler yaşanıyor... Türk savaş uçakları havalandı! Operasyon an meselesi
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor... Türk savaş uçakları havalandı! Operasyon an meselesi

Türkiye'ye ait F-16 savaş uçakları, Somali’de terör örgütü Eş-Şebab’a karşı operasyon hazırlığı yapıyor. Üç adet F-16 Somali’nin başkentinde..
10 kişi vefat etmişti! Kazaya karışan firmanın başka otobüsü 'pes' dedirtti
Gündem

10 kişi vefat etmişti! Kazaya karışan firmanın başka otobüsü 'pes' dedirtti

Antalya–Isparta Karayolu'nda 10 kişinin vefat ettiği kazaya karışan firmanın bir başka otobüsü aynı güzergahta hız yaparken görüntülendi. Gö..
Sapkın Kerimcan'a hapis cezası
Gündem

Sapkın Kerimcan'a hapis cezası

Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan sapkın Kerimcan Durmaz 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı...
Epstein dosyasında insan taciri Türk avukat!
Dünya

Epstein dosyasında insan taciri Türk avukat!

Epstein soruşturması kapsamında yayımlanan belgelerde yer alan iMessage kayıtlarında adı geçen Türk avukat Arda Beşkardeş’in, ABD’de göçmenl..
Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanmıştı! Ünlü iş adamının sildiği 618 bin mesaj geri getirildi
Gündem

Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanmıştı! Ünlü iş adamının sildiği 618 bin mesaj geri getirildi

Magazin ve cemiyet dünyasını sarsan uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Tutuklanan RE-EDITION ajansı kurucusu Yi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23