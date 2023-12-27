Rakamlar ortaya çıktı! Aileler dikkat! Çocuklarınız gizlice bu numarayı arıyor

İçişleri Bakanlığınca Van’ın merkez Edremit ilçesinde 2 Eylül 2020 tarihinde kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, açıldığı günden bu yana milyonlarca çağrıya karşılık verdi. 112 ambulansın yanı sıra 155 polis ihbar, 110 itfaiye, 156 jandarma, 158 Sahil Güvenlik ve 177 orman yangın gibi acil çağrıları da karşılayan merkez, gereksiz çağrılardan dolayı yoğun bir mesai harcıyor. Bu yıl itibarıyla 210 personelin hizmet verdiği merkez, yaklaşık 1 milyon 500 bin çağrı karşıladı. Günlük ortalama 4 ila 5 bin çağrının düştüğü merkezde çağrıların yüzde 82’si asılsız çıkarak, sadece yüzde 18’i vakaya dönüştü. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, 112'yi en çok çocukların meşgul ettiğini bildirdi. Yetkililer, çocukların gereksiz yere 112’yi meşgul etmemesi için ebeveynlere uyarıda bulundu.