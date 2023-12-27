Rakamlar ortaya çıktı! Aileler dikkat! Çocuklarınız gizlice bu numarayı arıyor

İHA muhabirine konuşan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdiresi Yadigar Ergül, merkezin 2020 yılında Van’da hizmet vermeye başladığını belirtti. 2023 yılı itibarıyla asılsız çağrıların yüzde 82’ye kadar düştüğünü ifade eden Ergül, “2020 yılında yüzde 98 olan gereksiz çağrı sayısı yüzde 82’lere düştü. Bu Van için çok iyi bir rakamdır. Yıllık yaklaşık olarak 1 milyon 500 bin çağrı almaktayız. Bu çağrılar bazen artıp azalabiliyor. Gereksiz çağrılar yıldan yıla düşmüş olsa da yine de bu sayı çok fazla. Vatandaşlardan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul etmemelerini rica ediyoruz. Ayrıca adres verirken anlaşılır ve doğru şekilde verilmesini istiyoruz” dedi.