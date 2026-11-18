ABD'ye ağladılar: Türkiye'ye karşı bize lütfen yardım edin
Yunan asıllı Kongre üyesi Gus Bilirakis ve Demokrat Brad Schneider, Türkiye'nin Mavi Vatan konusundaki kararlı adımlarını hedef alarak ABD'den yardım talep etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yunan asıllı Kongre üyesi Gus Bilirakis ve Demokrat Brad Schneider, Türkiye'nin Mavi Vatan konusundaki kararlı adımlarını hedef alarak ABD'den yardım talep etti.
Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin adımları ve Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasının olası sonuçlarından rahatsızlık duyan Yunan lobisi, ABD'de yeniden harekete geçti. Yunan asıllı Cumhuriyetçi Kongre üyesi Gus Bilirakis ile Demokrat Brad Schneider, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya mektup göndererek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politikalarına karşı beş konuda adım atılmasını istedi.
ABD'deki ara seçimlerin ardından gönderilen mektupta, Libya'nın Türkiye'nin müdahalesinden uzak, egemen ve istikrarlı bir ulusal hükümet çatısı altında yeniden birleşmesine destek verilmesi çağrısında bulunuldu. Ayrıca Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasının onaylanmasına ilişkin ABD'nin kaygılarının iki ülkenin yönetimlerine doğrudan iletilmesi istendi.
Bilirakis ve Schneider, Libya'daki uzlaşı sürecinin Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini kapsamında öne sürdüğü deniz yetki alanı iddialarını meşrulaştırmak veya kalıcı hale getirmek için kullanılmasının önlenmesini talep etti.
Mektupta ABD yönetimine, Doğu Akdeniz'de seyrüsefer serbestisinin korunması, deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi ve bölgedeki müttefiklerinin haklarının açıkça savunulması çağrısı da yapıldı.
İki Kongre üyesi ayrıca ABD'nin Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Mısır ile yakın koordinasyon kurmasını istedi. Bu ülkelerle işbirliğinin Doğu Akdeniz'deki enerji ortaklıklarının korunması, bölgesel istikrarın sağlanması ve olası gerilimlerin önlenmesi açısından önem taşıdığı vurgulandı.
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