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Spor
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Radikal uygulama! Hakemlere yalan makinesi

2024-04-17 23:11:24
Radikal uygulama! Hakemlere yalan makinesi

Türkiye'de olduğu gibi dünya futbolunda da en çok tartışılan konuların başında hakemler geliyor.

#1
Foto - Radikal uygulama! Hakemlere yalan makinesi

Bu soruna çözüm bulmak için eski efsane futbolcu Andriy Shevchenko'nun başkanlığını yaptığı Ukrayna Futbol Federasyonu eşi benzeri görülmemiş bir uygulama başlattı.

#2
Foto - Radikal uygulama! Hakemlere yalan makinesi

Shevchenko'nun büyük çabası ile Federasyon, hakemleri yalan makinesine bağlamaya başladı.

#3
Foto - Radikal uygulama! Hakemlere yalan makinesi

Makine, kişinin kan basıncı, kan akışı, solunum hızı ve ter tepkilerindeki değişiklikleri ölçerek kişinin doğruyu söyleyip söylemediğini belirliyor.

#4
Foto - Radikal uygulama! Hakemlere yalan makinesi

Bu test esnasında hakemlere ne gibi sorular sorulduğu ise süreci olumsuz etkileyebileceği düşünüldüğünden henüz açıklanmıyor.

#5
Foto - Radikal uygulama! Hakemlere yalan makinesi

Ukrayna Futbol Federasyonu, yalan makinesini yolsuzluk rüşvet ve şikenin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacağını düşünerek kullanmaya başladı.

#6
Foto - Radikal uygulama! Hakemlere yalan makinesi

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko, dünyada eşi benzeri görülmeyen yalan makinesi sistemiyle alakalı olarak şu görüşleri paylaştı.

#7
Foto - Radikal uygulama! Hakemlere yalan makinesi

"Yalan makinesini, hangi hakemlerle çalışabileceğimizi ve hangileriyle çalışamayacağımızı anlamak için daha fazla bilgi edinme fırsatı olarak görüyoruz" Temiz bir sayfa açıyoruz."

#8
Foto - Radikal uygulama! Hakemlere yalan makinesi

Efsane isim ayrıca yalan makinesini geçemeyenlerin artık hakemlik yapmasına izin verilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

#9
Foto - Radikal uygulama! Hakemlere yalan makinesi

Futbolculuk döneminde özellikle İtalyan devi Milan'da gösterdiği performans ile futbolseverlerin hafızasına kazınan Ukraynalı efsane, başlattığı bu uygulama ile birçok ülkeye yolsuzluk ve şikeye karşı mücadelede ışık tutabilir.

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