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Putin ve Erdoğan'dan dünyayı kıskandıran fotoğraflar

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün tamamlanması dolayısıyla düzenlenecek törene katılmak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.

  • Putin'i, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Türk ve Rus ilgililer karşıladı. Putin, apronda kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

  • Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda) ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (solda), İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"ne katıldı.

  • Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda) ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (solda), İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"ne katıldı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda konuşma yaptı.

  • Hat Rusya'nın Anapa kentinden çıkarak Türkiye'de Kıyıköy'e giriş yapıyor. 2019 sonunuda Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz akmaya başlayacak.

  • TürkAkım, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi sanayi kentlerine doğal gaz sağlayarak bölgedeki üretimin güvencesi olacak.

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