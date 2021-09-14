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Dünya
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Putin kirli planının talimatını verdi! Bölgeye gidiyorlar

2021-09-14 12:28:01
Putin kirli planının talimatını verdi! Bölgeye gidiyorlar

Dünya koronavirüs ile boğuşurken Rusya'nın birçok ülkedeki sinsi planları devam ediyor.

#1
Foto - Libya'da darbeci Hafter'e destek veren Rusya'nın paralı askeri şirketi Wagner, ülkedeki krizi körüklemişti.

Libya'da darbeci Hafter'e destek veren Rusya'nın paralı askeri şirketi Wagner, ülkedeki krizi körüklemişti.

#2
Foto - Wagner, yine aynı şekilde Suriye'de Beşar Esed'e yardım etti.

Wagner, yine aynı şekilde Suriye'de Beşar Esed'e yardım etti.

#3
Foto - Hatta Wagner'in Dağlık Karabağ'da bile yer aldığı ve Ermeni güçlerine yardım ettiği ifade edildi.

Hatta Wagner'in Dağlık Karabağ'da bile yer aldığı ve Ermeni güçlerine yardım ettiği ifade edildi.

#4
Foto - Askeri darbelerle gündemden düşmeyen Afrika'ya Rusya paralı askeri grup Wagner'i Mali'ye göndermeye hazırlanıyor.

Askeri darbelerle gündemden düşmeyen Afrika'ya Rusya paralı askeri grup Wagner'i Mali'ye göndermeye hazırlanıyor.

#5
Foto - Gine'deki darbenin ardından yeniden askeri müdahalelerle gündeme gelen Afrika'ya Rus paralı askerlerinin müdahale edeceği iddia edildi. Gine'nin komşusu Mali'de son bir yıl içinde iki darbe yapılmıştı. Son olarak Mayıs ayında Mali'de darbe yapmış ve geçiş hükümeti devlet başkanı yardımcısı Albay Col Assimi Goïta cumhurbaşkanı ilan edilmişti.

Gine'deki darbenin ardından yeniden askeri müdahalelerle gündeme gelen Afrika'ya Rus paralı askerlerinin müdahale edeceği iddia edildi. Gine'nin komşusu Mali'de son bir yıl içinde iki darbe yapılmıştı. Son olarak Mayıs ayında Mali'de darbe yapmış ve geçiş hükümeti devlet başkanı yardımcısı Albay Col Assimi Goïta cumhurbaşkanı ilan edilmişti.

#6
Foto - Mali'de yapılan darbenin ardından göreve gelen askeri cuntanın, güvenlik hizmeti alımı için Rus Wagner ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Mali'de yapılan darbenin ardından göreve gelen askeri cuntanın, güvenlik hizmeti alımı için Rus Wagner ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

#7
Foto - Mali'den askerlerini kademeli olarak çekme planı hazırlayan Fransa, Mali yönetiminin Rusya ile anlaşmasını engellemeye çalışıyor. Reuters haber ajansının yedi diplomatik ve güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, Rus Wagner Grubu'nun ülkeye asker göndermesi için Malili askeri cunta ile Rus yetkililer arasında anlaşma yapılması ihtimali yüksek.

Mali'den askerlerini kademeli olarak çekme planı hazırlayan Fransa, Mali yönetiminin Rusya ile anlaşmasını engellemeye çalışıyor. Reuters haber ajansının yedi diplomatik ve güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, Rus Wagner Grubu'nun ülkeye asker göndermesi için Malili askeri cunta ile Rus yetkililer arasında anlaşma yapılması ihtimali yüksek.

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