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Skandal ki ne skandal! Emniyet Müdürü, büyük rezillik sonrası apar topar gözaltına alındı

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Skandal ki ne skandal! Emniyet Müdürü, büyük rezillik sonrası apar topar gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının bir ihbar üzerine başlattığı rüşvet operasyonunda Narkotik Şube Müdürü Ersin D. E. ile eski şube müdürü gözaltına alındı.

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Foto - Skandal ki ne skandal! Emniyet Müdürü, büyük rezillik sonrası apar topar gözaltına alındı

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı gelen bir ihbar üzerine uyuşturucu şüphelilerinin dosyalarının rüşvet karşılığında kapatıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda bazı avukatların, uyuşturucu şüphelilerinin dosyalarındaki delillerin şüpheliler lehine düzenlenmesi amacıyla Antalya Emniyet Müdürlüğündeki bazı polislere rüşvet verilmesine aracılık ettiği tespit edildi.

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Foto - Skandal ki ne skandal! Emniyet Müdürü, büyük rezillik sonrası apar topar gözaltına alındı

Bunun üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya Emniyet Müdürlüğüne operasyon düzenlendi.

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Foto - Skandal ki ne skandal! Emniyet Müdürü, büyük rezillik sonrası apar topar gözaltına alındı

Operasyonda geçtiğimiz ağustos ayında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne atanan E. D. E. ile aynı dönemde Narkotik Şube Müdürlüğünden Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne atanan O. U.'nun da gözaltına alındığı öğrenildi. İki emniyet müdürünün yanı sıra bazı polisler ile iki avukat da gözaltına alındı.

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