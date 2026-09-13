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HIMARS’a rakip geldi: 300 kilometre menzilli canavar sistemler yola çıktı

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HIMARS’a rakip geldi: 300 kilometre menzilli canavar sistemler yola çıktı

Güney Kore savunma sanayiinin Avrupa'daki ezici yükselişi hız kesmezken, Hırvatistan 435,2 milyon euro değerinde 18 adet K239 Chunmoo çok namlulu roketatar sistemi satın almak için resmi onayı verdi. Kullanılan mühimmata bağlı olarak 300 ile 500 kilometre arasında değişen menzil gücü sunan bu sistem, Amerikan HIMARS'a en güçlü alternatif olarak gösteriliyor. Halihazırda ABD'den HIMARS tedarik eden Zagreb'in bu iki sistemi aynı envanterde birleştirme hamlesi, uzun menzilli kara ateş gücünde tüm dengeleri altüst etti.

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Foto - HIMARS’a rakip geldi: 300 kilometre menzilli canavar sistemler yola çıktı

Güney Kore'nin geliştirdiği K239 Chunmoo, Avrupa'da yeni bir ülkenin envanterine girmeye hazırlanıyor. Hırvatistan hükümeti, Güney Kore merkezli Hanwha Aerospace tarafından geliştirilen 18 adet K239 Chunmoo çok namlulu roketatar sisteminin satın alınmasını onayladı.

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Foto - HIMARS’a rakip geldi: 300 kilometre menzilli canavar sistemler yola çıktı

Yaklaşık 435,2 milyon euroluk alım, Hırvatistan'ın son yıllardaki en önemli savunma yatırımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Anlaşmanın sistemlerin yanı sıra mühimmat, destek araçları ve diğer ekipmanları da kapsadığı bildiriliyor.

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Foto - HIMARS’a rakip geldi: 300 kilometre menzilli canavar sistemler yola çıktı

Hırvatistan'ın K239 Chunmoo tercihinde sistemin uzun menzilli ateş gücü önemli rol oynuyor. K239 Chunmoo, farklı tiplerde roket ve füzeleri kullanabilen çok namlulu roketatar mimarisine sahip. Hırvat Savunma Bakanı Ivan Anušić, sistemin 300 kilometrenin üzerinde vuruş kabiliyeti sağlayacağını ve kullanılan mühimmata bağlı olarak menzilin 500 kilometreye kadar çıkabileceğini belirtti.

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Foto - HIMARS’a rakip geldi: 300 kilometre menzilli canavar sistemler yola çıktı

Bu özellik, K239 Chunmoo'yu yalnızca klasik topçu sistemlerinden değil, kısa ve orta menzilli hassas vuruş kabiliyetlerinden yararlanmak isteyen ordular için de dikkat çekici bir seçenek haline getiriyor. K239 Chunmoo, Avrupa'da özellikle Amerikan M142 HIMARS sistemine alternatif olarak öne çıkıyor.

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Foto - HIMARS’a rakip geldi: 300 kilometre menzilli canavar sistemler yola çıktı

Hırvatistan'ın dikkat çeken bir diğer özelliği ise iki sistemi aynı anda kullanacak olması. Zagreb daha önce ABD'den HIMARS satın alma kararı almıştı. Böylece K239 Chunmoo ile HIMARS'ın aynı envanter içerisinde kullanılması planlanıyor. Bu durum Hırvatistan'ın uzun menzilli roket topçusu kapasitesini çeşitlendirmesine imkan sağlayacak. K239 Chunmoo'nun Hırvatistan tarafından tercih edilmesi, Güney Kore savunma sanayisinin Avrupa'daki yükselişinin yeni bir örneği olarak görülüyor.

#6
Foto - HIMARS’a rakip geldi: 300 kilometre menzilli canavar sistemler yola çıktı

Polonya daha önce yüzlerce Chunmoo sistemi için büyük ölçekli sipariş verirken, Estonya ve Norveç de Güney Kore'nin roket topçusu çözümünü tercih eden Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor. Hırvatistan'ın 18 adet sistemlik yeni alımıyla birlikte K239 Chunmoo, Avrupa'nın uzun menzilli kara ateş gücü pazarındaki konumunu daha da güçlendirmiş olacak. K239 Chunmoo'nun en dikkat çekici taraflarından biri farklı mühimmat seçenekleri sayesinde farklı menzil katmanlarında görev yapabilmesi.

#7
Foto - HIMARS’a rakip geldi: 300 kilometre menzilli canavar sistemler yola çıktı

Sistem, kullanılan mühimmata bağlı olarak daha kısa menzilli roketlerden 300 kilometreyi aşan menzile sahip mühimmatlara kadar farklı seçenekler sunuyor. Bu da tek bir fırlatma aracının farklı görev ihtiyaçlarına uyarlanabilmesini sağlıyor.

#8
Foto - HIMARS’a rakip geldi: 300 kilometre menzilli canavar sistemler yola çıktı

Hırvatistan'ın alımıyla birlikte K239 Chunmoo, Avrupa'da Güney Kore'nin savunma ihracatındaki en dikkat çekici ürünlerden biri olmayı sürdürüyor.

#9
Foto - HIMARS’a rakip geldi: 300 kilometre menzilli canavar sistemler yola çıktı

Zagreb'in bu hamlesi, Avrupa ülkelerinin uzun menzilli hassas ateş gücüne yönelik yatırımlarını artırdığını da gösteriyor. Güney Kore ise K239 Chunmoo üzerinden Avrupa'nın bu artan ihtiyacından daha fazla pay almaya hazırlanıyor.

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Foto - HIMARS’a rakip geldi: 300 kilometre menzilli canavar sistemler yola çıktı

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