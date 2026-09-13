HIMARS’a rakip geldi: 300 kilometre menzilli canavar sistemler yola çıktı

Güney Kore savunma sanayiinin Avrupa'daki ezici yükselişi hız kesmezken, Hırvatistan 435,2 milyon euro değerinde 18 adet K239 Chunmoo çok namlulu roketatar sistemi satın almak için resmi onayı verdi. Kullanılan mühimmata bağlı olarak 300 ile 500 kilometre arasında değişen menzil gücü sunan bu sistem, Amerikan HIMARS'a en güçlü alternatif olarak gösteriliyor. Halihazırda ABD'den HIMARS tedarik eden Zagreb'in bu iki sistemi aynı envanterde birleştirme hamlesi, uzun menzilli kara ateş gücünde tüm dengeleri altüst etti.