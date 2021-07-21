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Dünya
28
Putin gözünü kararttı, dünyaya meydan okudu

2021-07-21 13:19:13
Putin gözünü kararttı, dünyaya meydan okudu "Bunu siz istediniz"

Rusya ile Batı arasındaki ipler kopmak üzere. Rusya'nın 'durduralamaz' diye tanıttığı hipersonik füze denemelerine ABD'den yanıt gecikmedi. Kremlin ise Batı dünyasına net mesaj gönderdi: Bize başka çare bırakmadınız...Dünya topyekün bir savaşın eşiğine gelmiş durumda. Dünya devleri birbirine peş peşe askeri tatbikatlar ve son teknoloji silahlarla gözdağı verirken, hiçbir devletin geri adım atmaması kaygıyı büyütüyor.

#1
Foto - Rusya Savunma Bakanlığı, Pazartesi günü Barents Denizi'nde

Rusya Savunma Bakanlığı, Pazartesi günü Barents Denizi'nde "Tsirkon" hipersonik füzenin test edildiğini açıkladı. Rusya Deniz Kuvvetlerine ait gemiler ile denizaltılarının bu füzelerle donatılması planlanıyor.

#2
Foto - ABD kaygılı: Nükleer güç istikrarsızlık getirecek ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de buna tepki vererek,

ABD kaygılı: Nükleer güç istikrarsızlık getirecek ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de buna tepki vererek, "Rusya'nın hipersonik füzeleri ve bunların 'oluşturduğu risklere' ilişkin uyarılarda bulundu.

#3
Foto - Kirby,

Kirby, "Başkan Putin'in iddialarının kesinlikle farkındayız. Ayrıntılara girmeyecek olsam da, Rusya'nın yeni hipersonik füzelerinin potansiyel olarak istikrarsızlaştırıcı olduğunu ve nükleer yetenekli sistemler oldukları için önemli riskler oluşturduğunu belirtmek önemlidir" dedi.

#4
Foto - Savunma Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin 'bu istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri kontrol etmeye çalışmak için NATO da dahil olmak üzere müttefikler ve ortaklarla yakın bir şekilde çalıştığını' sözlerine ekledi.

Savunma Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin 'bu istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri kontrol etmeye çalışmak için NATO da dahil olmak üzere müttefikler ve ortaklarla yakın bir şekilde çalıştığını' sözlerine ekledi.

#5
Foto - 'STRATEJİK GÜVENLİK ANLAŞMALARINI BOZDUNUZ' Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın

'STRATEJİK GÜVENLİK ANLAŞMALARINI BOZDUNUZ' Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın "Tsirkon" hipersonik füzeyi Pazartesi günü test ettiğini anımsattı. ABD'nin buna tepki verdiğine dikkati çeken Peskov, stratejik güvenlik sistemiyle ilgili anlaşmaların bozulduğunu belirtti.

#6
Foto - 'YAPMAMIZ GEREKENİ YAPTIK' Peskov, ABD ve NATO'nun silah konusunda eşitliği bozduğunu belirterek

'YAPMAMIZ GEREKENİ YAPTIK' Peskov, ABD ve NATO'nun silah konusunda eşitliği bozduğunu belirterek "Tüm bunlar, Rusya'yı güven altına alacak ve mevcut eşitliğin sürdürülmesini garanti edecek önlemlerin alınmasını gerektiriyordu. Bunu da yaptık." dedi.

#7
Foto - 'KENDİMİZİ GÜVEN ALTINA ALMAK ZORUNDAYIZ' Peskov,

'KENDİMİZİ GÜVEN ALTINA ALMAK ZORUNDAYIZ' Peskov, "ABD ve NATO'nun silah konusunda mevcut eşitliği bozan adımları ile karşılaştık. Bu, Romanya'da ve Rus sınırlarına yakın ülkelerde savunma sistemlerinin yerleştirilmesini kapsıyor. Yani tüm bunlar, mevcut eşitliğin bozulması yönünde yapıldı." dedi.

#8
Foto - Bu tür eylemlere karşı Rusya'nın önlem aldığına dikkati çeken Peskov,

Bu tür eylemlere karşı Rusya'nın önlem aldığına dikkati çeken Peskov, "Tüm bunlar, Rusya'yı güven altına alacak ve mevcut eşitliğin sürdürülmesini garanti edecek önlemlerin alınmasını gerektiriyordu. Bunu da yaptık." şeklinde konuştu.

#9
Foto - 50 KİLOMETRE ÖTEDEKİ HEDEFİ VURDU Rusya, hafta içinde 'Zirkon hipersonik' füze denemesi yapmış ve 350 kilometredeki hedefi başarıyla vurmuştu. Rus Interfaks haber ajansının aktardığına göre, Moskava'nın 'dünyada benzersiz' olduğunu iddia ettiği Zirkon isimli hipersonik güdümlü füze fırlatma denemesi Barents Denizi’nde yapıldı.

50 KİLOMETRE ÖTEDEKİ HEDEFİ VURDU Rusya, hafta içinde 'Zirkon hipersonik' füze denemesi yapmış ve 350 kilometredeki hedefi başarıyla vurmuştu. Rus Interfaks haber ajansının aktardığına göre, Moskava'nın 'dünyada benzersiz' olduğunu iddia ettiği Zirkon isimli hipersonik güdümlü füze fırlatma denemesi Barents Denizi’nde yapıldı.

#10
Foto - PUTİN: ÜLKE İÇİN BÜYÜK BİR OLAY Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk kes Ekim 2020'de gerçekleştirilen test için

PUTİN: ÜLKE İÇİN BÜYÜK BİR OLAY Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk kes Ekim 2020'de gerçekleştirilen test için "bütün ülke için büyük bir olay" ifadelerini kullanmıştı. Putin ayrıca, bu füzelerle dünyadaki herhangi bir noktayı vurabileceğini ve ABD’nin füze savunma sistemlerinin bu füzeler karşısında etkisiz kalacağını söylemişti.

#11
Foto - Saatte 10 bin kilometreden fazla hıza ulaşabilen Zirkon (veya Tsirkon), Moskova'nın devlet kontrolündeki televizyonu tarafından Vladimir Putin'in bir nükleer savaş durumunda ABD'nin kıyı şehirlerini ve savaş gemilerini yok etmek için tercih ettiği silah olarak tanımlandı.

Saatte 10 bin kilometreden fazla hıza ulaşabilen Zirkon (veya Tsirkon), Moskova'nın devlet kontrolündeki televizyonu tarafından Vladimir Putin'in bir nükleer savaş durumunda ABD'nin kıyı şehirlerini ve savaş gemilerini yok etmek için tercih ettiği silah olarak tanımlandı.

#12
Foto - RUS LİDERE 'DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ' Gorshkov'dan gelen ilk Zirkon füze testi, geçen yıl Ekim ayının başlarında düzenlendi ve Putin'e 68'inci doğum günü hediyesi olarak görüldü. Bunu Kasım ve Aralık aylarında daha fazla test sunumu izledi.

RUS LİDERE 'DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ' Gorshkov'dan gelen ilk Zirkon füze testi, geçen yıl Ekim ayının başlarında düzenlendi ve Putin'e 68'inci doğum günü hediyesi olarak görüldü. Bunu Kasım ve Aralık aylarında daha fazla test sunumu izledi.

#13
Foto - Füzenin önemli bir kullanım amacının da düşman gemilerini ortadan kaldırmak olduğu belirtildi. Füze menzilinin 1000 kilometre olduğunu kaydeden raporların yanı sıra gerçek menzilinin bin kilometre olduğunu öne süren doğrulanmamış raporlar da mevcut.

Füzenin önemli bir kullanım amacının da düşman gemilerini ortadan kaldırmak olduğu belirtildi. Füze menzilinin 1000 kilometre olduğunu kaydeden raporların yanı sıra gerçek menzilinin bin kilometre olduğunu öne süren doğrulanmamış raporlar da mevcut.

#14
Foto - Mart ayında, silah, Kuzey Kutbu'ndaki Amiral Gorshkov fırkateyninden toplam dört kez ateşlendi ve askeri kaynaklar, hepsinin 'hedefi 12'den vurduğunu' söyledi.

Mart ayında, silah, Kuzey Kutbu'ndaki Amiral Gorshkov fırkateyninden toplam dört kez ateşlendi ve askeri kaynaklar, hepsinin 'hedefi 12'den vurduğunu' söyledi.

#15
Foto - RUSYA DENİZ KUVVETLERİ GÜNÜ HAZIRLIKLARI TAM GAZ Öte yandan, Rusya’nın ikinci büyük şehri olan liman kenti St. Petersburg'da, bu yıl 25 Temmuz’da kutlanacak Rusya Deniz Kuvvetleri Günü'nün hazırlıkları büyük bir hızla sürüyor. Rusya, önümüzdeki hafta St Petersburg'da gerçekleşecek olan devasa Rusya Deniz Kuvvetleri Günü'nin ikinci provasını Pazar günü gerçekleştirdi.

RUSYA DENİZ KUVVETLERİ GÜNÜ HAZIRLIKLARI TAM GAZ Öte yandan, Rusya’nın ikinci büyük şehri olan liman kenti St. Petersburg'da, bu yıl 25 Temmuz’da kutlanacak Rusya Deniz Kuvvetleri Günü'nün hazırlıkları büyük bir hızla sürüyor. Rusya, önümüzdeki hafta St Petersburg'da gerçekleşecek olan devasa Rusya Deniz Kuvvetleri Günü'nin ikinci provasını Pazar günü gerçekleştirdi.

#16
Foto - Temmuz ayının son Pazar günü kutlanan bu ulusal bayramda Rusya, en son teknolojiye sahip savaş gemilerini, silahlarını ve uçaklarını sergiliyor.

Temmuz ayının son Pazar günü kutlanan bu ulusal bayramda Rusya, en son teknolojiye sahip savaş gemilerini, silahlarını ve uçaklarını sergiliyor.

#17
Foto - SON TEKNOLOJİ SAVAŞ GEMİLERİ Resmi olarak 2006 yılından bu yana her yıl Temmuz ayının son hafta sonunda kutlanan Rusya Deniz Kuvvetleri Günü çerçevesinde, Kuzey Denizi, Baltık Denizi, Karadeniz ve Hazar Denizi donanmalarının bulunduğu bölgelerde, savaş gemileri, denizaltıları ve askerlerin katıldığı çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

SON TEKNOLOJİ SAVAŞ GEMİLERİ Resmi olarak 2006 yılından bu yana her yıl Temmuz ayının son hafta sonunda kutlanan Rusya Deniz Kuvvetleri Günü çerçevesinde, Kuzey Denizi, Baltık Denizi, Karadeniz ve Hazar Denizi donanmalarının bulunduğu bölgelerde, savaş gemileri, denizaltıları ve askerlerin katıldığı çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

#18
Foto - PUTİN'DEN DÜNYAYA MESAJ Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçmiş yıllarda Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarında, Rusya’nın sadece karada ve havada değil, denizde de süper güç olduğunu ilan etmişti.

PUTİN'DEN DÜNYAYA MESAJ Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçmiş yıllarda Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarında, Rusya’nın sadece karada ve havada değil, denizde de süper güç olduğunu ilan etmişti.

#19
Foto - Rusya lideri, bu günü NATO'ya ve dünyaya mesaj ve gözdağı vermek için kullanıyor. Putin,

Rusya lideri, bu günü NATO'ya ve dünyaya mesaj ve gözdağı vermek için kullanıyor. Putin, "Ne karadan, ne havadan ne de denizden üzerimize gelmeyi düşünmeyin" mesajı veriyor. Onlarca savaş gemisi, denizaltı, savaş uçağı ve çok amaçlı helikopterin katılımıyla gerçekleşen provanın görüntüleri TASS aşansı foto muhabirlerinin çektiği karelere böyle yansıdı.

#20
Foto - Deniz Kuvvetleri Günü, iki saatlik bir alayı, savaş gemilerinin St.Petersburg'daki Neva Nehri ve Kronstadt Limanı boyunca yelken açışını kapsıyor. Denizaltılar, füze gemileri ve mayın tarama uçaklarının yanı sıra savaş uçaklarının da dün Finlandiya Körfezi'nde gerçekleştirilen provalara katıldığı görüldü.

Deniz Kuvvetleri Günü, iki saatlik bir alayı, savaş gemilerinin St.Petersburg'daki Neva Nehri ve Kronstadt Limanı boyunca yelken açışını kapsıyor. Denizaltılar, füze gemileri ve mayın tarama uçaklarının yanı sıra savaş uçaklarının da dün Finlandiya Körfezi'nde gerçekleştirilen provalara katıldığı görüldü.

#21
Foto - 1980'DE SOVYETLER BİRLİĞİ TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİ Bu yıl 25 Temmuz'da düzenlenecek olan Donanma Günü, Başkan Vladimir Putin tarafından geri getirilmeden önce 1980'de Sovyetler Birliği tarafından iptal edilmişti.

1980'DE SOVYETLER BİRLİĞİ TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİ Bu yıl 25 Temmuz'da düzenlenecek olan Donanma Günü, Başkan Vladimir Putin tarafından geri getirilmeden önce 1980'de Sovyetler Birliği tarafından iptal edilmişti.

#22
Foto - Savaş gemileri ve deniz hava kuvvetleri birimleri, Baltık, Karadeniz, Kuzey ve Pasifik Filolarının yanı sıra Hazar Filosu'ndan da katılacak, ülke genelindeki deniz üsleri de benzer gösteriler yapacak.

Savaş gemileri ve deniz hava kuvvetleri birimleri, Baltık, Karadeniz, Kuzey ve Pasifik Filolarının yanı sıra Hazar Filosu'ndan da katılacak, ülke genelindeki deniz üsleri de benzer gösteriler yapacak.

#23
Foto - PUTİN ULUSA SESLENECEK Putin ayrıca Senato Meydanı'nda Rus askeri bandoları ve şeref muhafızlarının katıldığı ayrı bir tören düzenleyecek. Ardından Rus Devlet Başkanı, ulusa hitap edecek. Büyük ölçekli etkinliğin önceki haftalarda en az iki kez daha provası gerçekleştirildi. Geçen Çarşamba, Rus savaş gemileri ilk provaları için Finlandiya Körfezi'nde sıraya girdi.

PUTİN ULUSA SESLENECEK Putin ayrıca Senato Meydanı'nda Rus askeri bandoları ve şeref muhafızlarının katıldığı ayrı bir tören düzenleyecek. Ardından Rus Devlet Başkanı, ulusa hitap edecek. Büyük ölçekli etkinliğin önceki haftalarda en az iki kez daha provası gerçekleştirildi. Geçen Çarşamba, Rus savaş gemileri ilk provaları için Finlandiya Körfezi'nde sıraya girdi.

#24
Foto - SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada

SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Neva Nehri'ndeki Ana Deniz Geçit Töreni'ne katılacak gemilerin geçit formasyonunun ilk provası Finlandiya Körfezi'nde gerçekleşti." denildi.

#25
Foto - Açıklamada ayrıca,

Açıklamada ayrıca, "Ana Deniz Geçit Töreni'nin Neva Nehri üzerindeki çeşitli sınıflardan gemiler ve tekneler, geçit düzeninin taktik gruplarının bir parçası olarak belirlenen hızda hareket etme ve hareket halindeyken iletişim kurma alıştırması yaptı." ifadeleri kullanıldı.

#26
Foto - Prova mayın karşı önlem gemileri Aleksandr Obukhov ve Pavel Khrenov, füze korvetleri Odintsovo ve Zelyony Dol, Raptor devriye botları ve Grachyonok sınıfı anti-sabotaj gemisini de içeriyordu.

Prova mayın karşı önlem gemileri Aleksandr Obukhov ve Pavel Khrenov, füze korvetleri Odintsovo ve Zelyony Dol, Raptor devriye botları ve Grachyonok sınıfı anti-sabotaj gemisini de içeriyordu.

#27
Foto - FİLONUN 325'ÎNCİ YILI 25 Temmuz'da gerçekleşecek Rusya Deniz Kuvvetleri Günü etkinliklerinde Filonun 325'inci yıl dönümü kutlanacak. Benzer geçit törenleri Severomorsk, Baltiysk, Sivastopol, Kaspiysk, Vladivostok ve Suriye'nin Tartus kentinde de gerçekleşecek.

FİLONUN 325'ÎNCİ YILI 25 Temmuz'da gerçekleşecek Rusya Deniz Kuvvetleri Günü etkinliklerinde Filonun 325'inci yıl dönümü kutlanacak. Benzer geçit törenleri Severomorsk, Baltiysk, Sivastopol, Kaspiysk, Vladivostok ve Suriye'nin Tartus kentinde de gerçekleşecek.

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