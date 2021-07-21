Putin gözünü kararttı, dünyaya meydan okudu "Bunu siz istediniz"

Rusya lideri, bu günü NATO'ya ve dünyaya mesaj ve gözdağı vermek için kullanıyor. Putin, "Ne karadan, ne havadan ne de denizden üzerimize gelmeyi düşünmeyin" mesajı veriyor. Onlarca savaş gemisi, denizaltı, savaş uçağı ve çok amaçlı helikopterin katılımıyla gerçekleşen provanın görüntüleri TASS aşansı foto muhabirlerinin çektiği karelere böyle yansıdı.