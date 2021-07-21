2021-07-21 13:19:13 Putin gözünü kararttı, dünyaya meydan okudu "Bunu siz istediniz"
Rusya ile Batı arasındaki ipler kopmak üzere. Rusya'nın 'durduralamaz' diye tanıttığı hipersonik füze denemelerine ABD'den yanıt gecikmedi. Kremlin ise Batı dünyasına net mesaj gönderdi: Bize başka çare bırakmadınız...Dünya topyekün bir savaşın eşiğine gelmiş durumda. Dünya devleri birbirine peş peşe askeri tatbikatlar ve son teknoloji silahlarla gözdağı verirken, hiçbir devletin geri adım atmaması kaygıyı büyütüyor.