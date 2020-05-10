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Teknoloji-Bilişim
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PUBG Mobile'da harita güncellemesi! PUBG 13. yeni sezon ne zaman başlayacak?

2020-05-10 17:39:21
PUBG Mobile'da harita güncellemesi! PUBG 13. yeni sezon ne zaman başlayacak?

PUBG Mobile Miramar haritasına güncelleme geldi. Son dönemin en popüler oyunlarından olan PUBG'nin 13. yeni sezonun hangi tarihte başlayacağı araştırılıyor. Yeni sezon merakla beklenirken, oyunun en popüler mekanlarından olan Miramar haritasına güncelleme geldi. Peki, PUBG Mobile 12. sezon ne zaman bitiyor? PUBG Mobile 13. yeni sezon ne zaman başlayacak? Miramar haritası otomat makineleri nerede? İşte cevaplar...

#1
Foto - PUBG Mobile 13. sezon ne zaman başlayacak? Son zamanların en çok ilgi gören oyunları arasında yer alan PUBG Mobile'ın 12. sezonunun bitmesine kısa bir süre kala, yeni sezon tarihi araştırılmaya başlandı.

PUBG Mobile 13. sezon ne zaman başlayacak? Son zamanların en çok ilgi gören oyunları arasında yer alan PUBG Mobile'ın 12. sezonunun bitmesine kısa bir süre kala, yeni sezon tarihi araştırılmaya başlandı.

#2
Foto - Öte yandan PUBG Mobile'ın Miramar haritasında bir güncelleme yapıldı.

Öte yandan PUBG Mobile'ın Miramar haritasında bir güncelleme yapıldı.

#3
Foto - PUBG 12. SEZON NE ZAMAN BİTİYOR? - PUBG Mobile 12. sezonunun 11 Mayıs'ta bitmesi bekleniyor.

PUBG 12. SEZON NE ZAMAN BİTİYOR? - PUBG Mobile 12. sezonunun 11 Mayıs'ta bitmesi bekleniyor.

#4
Foto - PUBG MOBILE 13. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? - PUBG Mobile 13. yeni sezonun 13 Mayıs tarihinde başlaması bekleniyor.

PUBG MOBILE 13. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? - PUBG Mobile 13. yeni sezonun 13 Mayıs tarihinde başlaması bekleniyor.

#5
Foto - MİRAMAR HARİTASI GÜNCELLENDİ - PUBG Mobile'ın Miramar haritası yenilendi. Mad Miramar haritasının kuzeyine yeni bir nehir eklendi.

MİRAMAR HARİTASI GÜNCELLENDİ - PUBG Mobile'ın Miramar haritası yenilendi. Mad Miramar haritasının kuzeyine yeni bir nehir eklendi.

#6
Foto - Ayrıca haritada yeni bir tarihi kalıntı bölgesi de eklendi.

Ayrıca haritada yeni bir tarihi kalıntı bölgesi de eklendi.

#7
Foto - Haritanın belirli bölümlerine otomat makineleri konuldu.

Haritanın belirli bölümlerine otomat makineleri konuldu.

#8
Foto - Bu makineler ile oyuncular enerji içeceği ve ağr kesici gibi ekipmanlara ulaşılabilecek.

Bu makineler ile oyuncular enerji içeceği ve ağr kesici gibi ekipmanlara ulaşılabilecek.

#9
Foto - PUBG SON GÜNCELLEMESİNDE NELER YER ALIYOR? - 12. Sezon Royale Pass: Birlikte Oynayalım! 1) PUBG MOBILE'ın 2. yıl dönümünü kutla, iki nihai setten birini seç! 2) Yıl Dönümü temalı ögeler yeniden Dükkânda! Kutup Modu seni bekliyor, tüyler ürpertici bir deneyim!

PUBG SON GÜNCELLEMESİNDE NELER YER ALIYOR? - 12. Sezon Royale Pass: Birlikte Oynayalım! 1) PUBG MOBILE'ın 2. yıl dönümünü kutla, iki nihai setten birini seç! 2) Yıl Dönümü temalı ögeler yeniden Dükkânda! Kutup Modu seni bekliyor, tüyler ürpertici bir deneyim!

#10
Foto - Kutup Modu seni bekliyor, tüyler ürpertici bir deneyim! : 1) Isıtıcı malzemelerle vücut sıcaklığını koru. 2) İHA ile keşif yap ve savaşa girmeden önce aklını kullan!.

Kutup Modu seni bekliyor, tüyler ürpertici bir deneyim! : 1) Isıtıcı malzemelerle vücut sıcaklığını koru. 2) İHA ile keşif yap ve savaşa girmeden önce aklını kullan!.

#11
Foto - Zorlu Mod : 1) Daha gerçekçi bir deneyim için sesli bildirimler yok ve otomatik eylemler devre dışı..

Zorlu Mod : 1) Daha gerçekçi bir deneyim için sesli bildirimler yok ve otomatik eylemler devre dışı..

#12
Foto - PUBG MOBILE'DA RAMAZAN GÜNCELLEMESİ - Tencent Games Küresel Yayın Departmanı Genel Müdürü Vincent Wang şunları söyledi:

PUBG MOBILE'DA RAMAZAN GÜNCELLEMESİ - Tencent Games Küresel Yayın Departmanı Genel Müdürü Vincent Wang şunları söyledi:

#13
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"Hayranlarımıza ve oyuncularımıza, geçtiğimiz iki yıl boyunca bize gösterdikleri destek için teşekkür ediyoruz."

#14
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" Arkadaşlarımızla fiziksel olarak ayrı olsak da, bu, oyunlara olan sevgimiz vasıtasıyla onlarla yakın olamayacağımız anlamına gelmiyor."

#15
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"Tüm PUBG MOBILE oyuncularını evde kalarak sağlıklarını korumaya ve yetkililerin yaptığı önerileri sıkı bir şekilde takip etmeye davet ediyoruz."

#16
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"PUBG MOBILE'ın keyfini evde eğlenceli ve sağlıklı bir şekilde çıkararak takım ruhumuzu göstermeye devam edelim."

#17
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