2020-05-10 17:39:21 PUBG Mobile'da harita güncellemesi! PUBG 13. yeni sezon ne zaman başlayacak?
PUBG Mobile Miramar haritasına güncelleme geldi. Son dönemin en popüler oyunlarından olan PUBG'nin 13. yeni sezonun hangi tarihte başlayacağı araştırılıyor. Yeni sezon merakla beklenirken, oyunun en popüler mekanlarından olan Miramar haritasına güncelleme geldi. Peki, PUBG Mobile 12. sezon ne zaman bitiyor? PUBG Mobile 13. yeni sezon ne zaman başlayacak? Miramar haritası otomat makineleri nerede? İşte cevaplar...