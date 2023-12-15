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Spor
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Puan cetveli tahmini çok ama çok konuşulacak! Öyle sıralamalar oldu ki şampiyon ve küme hattı ortaya çıktı!

2023-12-15 16:25:37
Puan cetveli tahmini çok ama çok konuşulacak! Öyle sıralamalar oldu ki şampiyon ve küme hattı ortaya çıktı!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonun kim olacağı büyük merak konusu haline gelirken, en büyük futbol verisi sağlayıcılarından Opta, yayınladığı bir analiz raporu ile sezon sonu puan cetvelinin nasıl olacağını açıkladı. İşte son dakika haberinin tüm detayları... Sabah'ın haberine göre; Opta Analiz'in yaptığı çalışmaya göre, 2023/24 sezonu Süper Lig şampiyonu ve küme düşecek takımlar belli oldu. İşte o liste...

#1
Foto - Puan cetveli tahmini çok ama çok konuşulacak! Öyle sıralamalar oldu ki şampiyon ve küme hattı ortaya çıktı!

20- İstanbulspor (?.9 ihtimal)

#2
Foto - Puan cetveli tahmini çok ama çok konuşulacak! Öyle sıralamalar oldu ki şampiyon ve küme hattı ortaya çıktı!

19- Pendikspor (".1 ihtimal)

#3
Foto - Puan cetveli tahmini çok ama çok konuşulacak! Öyle sıralamalar oldu ki şampiyon ve küme hattı ortaya çıktı!

18- Alanyaspor (!.2 ihtimal)

#4
Foto - Puan cetveli tahmini çok ama çok konuşulacak! Öyle sıralamalar oldu ki şampiyon ve küme hattı ortaya çıktı!

17- Samsunspor (.8 ihtimal)

#5
Foto - Puan cetveli tahmini çok ama çok konuşulacak! Öyle sıralamalar oldu ki şampiyon ve küme hattı ortaya çıktı!

16- Gaziantep FK (.9 ihtimal)

#6
Foto - Puan cetveli tahmini çok ama çok konuşulacak! Öyle sıralamalar oldu ki şampiyon ve küme hattı ortaya çıktı!

15- Konyaspor (%9.6 ihtimal)

#7
Foto - Puan cetveli tahmini çok ama çok konuşulacak! Öyle sıralamalar oldu ki şampiyon ve küme hattı ortaya çıktı!

14- Ankaragücü (.1 ihtimal)

#8
Foto - Puan cetveli tahmini çok ama çok konuşulacak! Öyle sıralamalar oldu ki şampiyon ve küme hattı ortaya çıktı!

13- Hatayspor (.6 ihtimal)

#9
Foto - Puan cetveli tahmini çok ama çok konuşulacak! Öyle sıralamalar oldu ki şampiyon ve küme hattı ortaya çıktı!

12- Sivasspor (.6 ihtimal)

#10
Foto - Puan cetveli tahmini çok ama çok konuşulacak! Öyle sıralamalar oldu ki şampiyon ve küme hattı ortaya çıktı!

11- Fatih Karagümrük (.7 ihtimal)

#11
Foto - Puan cetveli tahmini çok ama çok konuşulacak! Öyle sıralamalar oldu ki şampiyon ve küme hattı ortaya çıktı!

10- Başakşehir (.1 ihtimal)

#12
Foto - Puan cetveli tahmini çok ama çok konuşulacak! Öyle sıralamalar oldu ki şampiyon ve küme hattı ortaya çıktı!

9- Kasımpaşa (.1 ihtimal)

#13
Foto - Puan cetveli tahmini çok ama çok konuşulacak! Öyle sıralamalar oldu ki şampiyon ve küme hattı ortaya çıktı!

8- Çaykur Rizespor ( ihtimal)

#14
Foto - Puan cetveli tahmini çok ama çok konuşulacak! Öyle sıralamalar oldu ki şampiyon ve küme hattı ortaya çıktı!

7- Antalyaspor (.8 ihtimal)

#15
Foto - Puan cetveli tahmini çok ama çok konuşulacak! Öyle sıralamalar oldu ki şampiyon ve küme hattı ortaya çıktı!

6- Kayserispor ( .9 ihtimal)

#16
Foto - Puan cetveli tahmini çok ama çok konuşulacak! Öyle sıralamalar oldu ki şampiyon ve küme hattı ortaya çıktı!

5- Adana Demirspor (#.3 ihtimal)

#17
Foto - Puan cetveli tahmini çok ama çok konuşulacak! Öyle sıralamalar oldu ki şampiyon ve küme hattı ortaya çıktı!

4- Trabzonspor ('.9 ihtimal)

#18
Foto - Puan cetveli tahmini çok ama çok konuşulacak! Öyle sıralamalar oldu ki şampiyon ve küme hattı ortaya çıktı!

3- Beşiktaş (B.1 ihtimal)

#19
Foto - Puan cetveli tahmini çok ama çok konuşulacak! Öyle sıralamalar oldu ki şampiyon ve küme hattı ortaya çıktı!

2- Galatasaray (P.5 ihtimal)

#20
Foto - Puan cetveli tahmini çok ama çok konuşulacak! Öyle sıralamalar oldu ki şampiyon ve küme hattı ortaya çıktı!

1- Fenerbahçe (Q.1 ihtimal)

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