Puan cetveli tahmini çok ama çok konuşulacak! Öyle sıralamalar oldu ki şampiyon ve küme hattı ortaya çıktı!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonun kim olacağı büyük merak konusu haline gelirken, en büyük futbol verisi sağlayıcılarından Opta, yayınladığı bir analiz raporu ile sezon sonu puan cetvelinin nasıl olacağını açıkladı. İşte son dakika haberinin tüm detayları... Sabah'ın haberine göre; Opta Analiz'in yaptığı çalışmaya göre, 2023/24 sezonu Süper Lig şampiyonu ve küme düşecek takımlar belli oldu. İşte o liste...