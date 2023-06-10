PSG ortayı yaptı, Galatasaray golü atacak!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu mutlu sonla noktalayan Galatasaray, transfer çalışmalarına odaklandı. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, A Spor'a konuk oldu ve transfer sorularına yanıt verirken Mauro Icardi ile Milot Rashica'nın takımda kalmaları için çabaladıklarını belirtti. Özbek ayrıca Arjantinli yıldızın takımda kalması için sponsorların da devrede olduğunu dile getirdi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Paris Saint-Germain'in (PSG) istediği bonservis ise ortaya çıktı.