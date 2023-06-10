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Spor
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PSG ortayı yaptı, Galatasaray golü atacak!

2023-06-10 00:12:25
PSG ortayı yaptı, Galatasaray golü atacak!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu mutlu sonla noktalayan Galatasaray, transfer çalışmalarına odaklandı. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, A Spor'a konuk oldu ve transfer sorularına yanıt verirken Mauro Icardi ile Milot Rashica'nın takımda kalmaları için çabaladıklarını belirtti. Özbek ayrıca Arjantinli yıldızın takımda kalması için sponsorların da devrede olduğunu dile getirdi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Paris Saint-Germain'in (PSG) istediği bonservis ise ortaya çıktı.

#1
Foto - PSG ortayı yaptı, Galatasaray golü atacak!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

#2
Foto - PSG ortayı yaptı, Galatasaray golü atacak!

Sarı-kırmızılılarda öncelik iç transfere verilirken, adapte olan kiralık oyuncuların da kalması yönünde çalışmalar yapılıyor.

#3
Foto - PSG ortayı yaptı, Galatasaray golü atacak!

Mauro Icardi ve Milot Rashica için görüşmelere başlanırken, 2 isimle de yola devam edilmek isteniyor.

#4
Foto - PSG ortayı yaptı, Galatasaray golü atacak!

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, A Spor canlı yayınında Arjantinli yıldızın transfer sürecine dair bilgi verdi.

#5
Foto - PSG ortayı yaptı, Galatasaray golü atacak!

Başkan Özbek, "Icardi bir sezon boyunca 750 bin Euro'ya oynadı. Transferin başarısını ölçmek için hem performansına bakarsınız hem de mali şartlarına bakarsınız.

#6
Foto - PSG ortayı yaptı, Galatasaray golü atacak!

Oyuncunun kontratı şu an sona erdi. Bizim çabamız var. Bize şampiyonluğu getiren golleri attı. Icardi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kolay bir transfer değil.

#7
Foto - PSG ortayı yaptı, Galatasaray golü atacak!

Suudi Arabistan ve Avrupa'dan ilgilenen kulüpler var. Burada çok güzel bir ambians yakaladı. Erden görüşme yaptı. Transfer konusunu zorluyoruz.

#8
Foto - PSG ortayı yaptı, Galatasaray golü atacak!

Sponsor görüşmelerimiz sürüyor. Icardi, burayı seviyor ve burada kalmak istiyor. Bonservisini almak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

#9
Foto - PSG ortayı yaptı, Galatasaray golü atacak!

Mauro Icardi'yle yollarını ayırmak isteyen Paris Saint-Germain'in (PSG), istediği bonservis ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

#10
Foto - PSG ortayı yaptı, Galatasaray golü atacak!

İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre; Fransız temsilcisi Mauro Icardi'nin bonservisini 10 milyon Euro olarak belirledi.

#11
Foto - PSG ortayı yaptı, Galatasaray golü atacak!

Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı çok istediği bilinirken, oyuncuya başka taliplerin de olduğu bildirildi.

#12
Foto - PSG ortayı yaptı, Galatasaray golü atacak!

A Spor'a göre; Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'nın PSG'nin kapısını 8 milyon Euro'yla çaldığı iddia edildi.

#13
Foto - PSG ortayı yaptı, Galatasaray golü atacak!

Paris temsilcisinin ise transferde 10 milyon Euro beklediği kaydedildi.

#14
Foto - PSG ortayı yaptı, Galatasaray golü atacak!

Icardi bu sezon Galatasaray'da lig ve kupada 26 maça çıkarken 23 gol, 8 asistlik performans gösterdi.

#15
Foto - PSG ortayı yaptı, Galatasaray golü atacak!

Mauro Icardi, 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya geldi. Futbola İspanya'da Vecindario altyapısında başlayan Icardi, daha sonra Barcelona'nın altyapısına geçti.

#16
Foto - PSG ortayı yaptı, Galatasaray golü atacak!

Barcelona'da U16, U18 VE U19'da forma giyen Arjantinli oyuncu, 2011 yazında Sampdoria'ya 300 bin Euro'ya transfer oldu.

#17
Foto - PSG ortayı yaptı, Galatasaray golü atacak!

2019'da PSG'ye kiralık olarak giden Icardi, 2022 yazında ise 50 milyon Euro'ya Paris temsilcisinin yolunu tuttu.

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