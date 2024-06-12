Prof. Dr. Zaimoğlu: "Küresel ısınmayı tetikleyen gizli tehlike, klima kullanımı"

Doğru bir yalıtım sistemi ile binalarda daha az klima kullanımı söz konusu olabilir. Bu da gerekli inşaat kalitesi sağlanarak ve belediyelerin kontrolleri söz konusu olarak önümüzdeki dönemlerde yapılabilir gibi görünüyor. Merkezi sistem klimalar da tabi ki tekli klimalara göre çok daha az hidroflorokarbon salabiliyorlar. Ancak bunların da ekonomik maliyetinin ülkemiz açısından çok da ucuz olmadığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak çözüm yalıtım olarak görünüyor" dedi. Kentlerde binaların birbirlerine olan yakınlıklarının da sıcaklığın artma nedenlerinden biri olan ısıl adaların oluşmasında etkili olduğuna dikkat çeken Zaimoğlu, "Binaların birbirine yakın olmaları ve klimaların dış ünitelerinin oluşturduğu sıcaklıklar ile birlikte kentlerde 'ısıl adalar' oluşmaya başlıyor. Mümkün olduğu kadar bina aralarının açık olması, kentsel alanlarda daha fazla yeşil alanın bulunması bu ısıl adaların oluşmasına yönelik bir engel oluşturabilir" diye konuştu.