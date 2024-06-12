2024-06-12 09:43:42 Prof. Dr. Zaimoğlu: "Küresel ısınmayı tetikleyen gizli tehlike, klima kullanımı"
Evlerde en az iki klimanın olduğu Adana'da, soğutma sistemlerinde enerji kullanımının 2050 yılında günümüze oranla 3 katına çıkmasının beklendiğini açıklayan Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu, "Küresel ısınma ile birlikte ne yazık ki 1,5 derecelik sıcaklık artışı bize beraberinde soğutma için enerji ve klima kullanımını getiriyor" dedi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte klima kullanımında meydana gelen artış, enerji kullanımını da beraberinde getirdi. Evlerde en az 2 klimanın bulunması yoğun enerji kullanımı ile birlikte 2050 yılında soğutma sistemlerinde kullanılan enerjinin günümüze oranla 3 kat artması bekleniyor.