Prof. Dr. Canan Karatay'dan şok eden deterjan uyarısı: Ülkemizde patladı

En önemli belirtiler en önemli teşhislerden biri de ben her zaman hastalarım da çok görüyorum, Türkiye'de çok yaygın olan İyot eksikliği! İyot idrarda iyot bakılacak. Spot idrarda iyot bakılacak. İyot çok düşük. İşte iyot düşüklüğün sebebi de bromür zehirlenmesi, klorür zehirlenmesi ve diş macunlarında bulunan florür zehirlenmesidir. Bunu neden söylüyoruz? Biz buna Halojen ailesi diyoruz. Bromür, klorür, ve florür, ve iyodür, yani bunlar dört kardeşler, üçü düşman tehlike, iyot en sağlıklısı. İyottan korkmayacağız. Bu üçü vücuda girdiği zaman bunlar hakikaten tiroidin hormon yapımında kullandığı iyodu tiroide bağlanıp hücrelere girmesini engelliyorlar. Bütün mesele bu.