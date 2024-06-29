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Sağlık
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Prof. Dr. Canan Karatay'dan şok eden deterjan uyarısı: Ülkemizde patladı

2024-06-29 18:11:13
Prof. Dr. Canan Karatay'dan şok eden deterjan uyarısı: Ülkemizde patladı

Prof. Dr. Canan Karatay, yayınladığı son videoda deterjanlarla ilgili vatandaşları uyardı.

#1
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay'dan şok eden deterjan uyarısı: Ülkemizde patladı

Prof. Dr. Canan Karatay, kendi YouTube kanalında yayınladığı videosunda deterjanlarda bulunan tehlikeden bahsetti.

#2
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay'dan şok eden deterjan uyarısı: Ülkemizde patladı

Ünlü profesör Canan Karatay hem sağlıklı yaşam hem de hastalıklara dair yapığı uyarılarıyla dikkat çekiyor.

#3
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay'dan şok eden deterjan uyarısı: Ülkemizde patladı

Bu kez haşimato hastalığı hakkında konuşan Karatay, özellikle temizlik bağımlısı vatandaşlara deterjanlarda bulunan madde hakkında uyarılarda bulundu.

#4
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay'dan şok eden deterjan uyarısı: Ülkemizde patladı

Haşimato hastalığının neden kaynaklandığını anlattığı videosundaki açıklamalarıyla dikkat çeken Karatay, şunları söyledi;

#5
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay'dan şok eden deterjan uyarısı: Ülkemizde patladı

"Ülkemizde ne patladı? Bromür patladı. Florür patladı. Klorür patladı. Toksinler patladı. Ve de ülkemizde ne patladı biliyor musunuz? Bana kızmasınlar ama bu fıttırık hanımların kullandığı deterjanlar, fıttırık hanımların kullandığı dezenfektanlar. Bütün bunlar vücuda girdiği zaman bir daha söylüyorum daha önce de söylemiştik zaten, bromür ve klorür hakikaten iyodun tiroide girip hormon üretmesini önlüyor ve hücrelerde bir reaksiyon meydana geliyor.

#6
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay'dan şok eden deterjan uyarısı: Ülkemizde patladı

Bilhassa aşırı titiz annelerde, aşırı titiz hanımlarda ve beylerde bunu çok görüyoruz. Bunları nereden anlıyoruz? İki faktör var. Kanda anti-TPO dediğimiz değerin çok yüksek olması, yani vücuttaki bir otoimmün reaksiyonun belirtisidir. Bir de anti-TG dediğimiz TG dediğimiz, tiroid hormonuna karşı reaksiyonun olduğunu gösteren kan belirtileri çok önemlidir.

#7
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay'dan şok eden deterjan uyarısı: Ülkemizde patladı

En önemli belirtiler en önemli teşhislerden biri de ben her zaman hastalarım da çok görüyorum, Türkiye'de çok yaygın olan İyot eksikliği! İyot idrarda iyot bakılacak. Spot idrarda iyot bakılacak. İyot çok düşük. İşte iyot düşüklüğün sebebi de bromür zehirlenmesi, klorür zehirlenmesi ve diş macunlarında bulunan florür zehirlenmesidir. Bunu neden söylüyoruz? Biz buna Halojen ailesi diyoruz. Bromür, klorür, ve florür, ve iyodür, yani bunlar dört kardeşler, üçü düşman tehlike, iyot en sağlıklısı. İyottan korkmayacağız. Bu üçü vücuda girdiği zaman bunlar hakikaten tiroidin hormon yapımında kullandığı iyodu tiroide bağlanıp hücrelere girmesini engelliyorlar. Bütün mesele bu.

#8
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay'dan şok eden deterjan uyarısı: Ülkemizde patladı

Hipotiroidi, kronik tiroidit, haşimato hepsi aynı kapıya çıkar. Aynıdır ve bu vücutta bir otoimmün hastalığın olduğu belirtisidir. Otoimmün hastalıkları bütün otoimmün hastalıkları başlatan da vücuda giren toksinlerdir, başta bromür olmak üzere..."

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