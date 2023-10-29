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Kültür Sanat
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Priene Antik Kenti bir milat

2023-10-29 11:59:12
Priene Antik Kenti bir milat

2018 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınan Söke'de bulunan Priene Antik Kentinin asıl listeye alınması için çalışmalara başlandı. Bakanlık ve Söke Belediyesi tarafından 2022 yılında protokolün imzalanmasının ardından, bundan sonraki çalışmalar belirli program çerçevesinde belediye öncülüğünde oluşturulacak kurullar tarafından yürütülecek. Prine Antik Kenti için başlatılacak çalışmaların yol haritası gerçekleştirilen toplantıda paydaşlara aktarıldı.

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Foto - Priene Antik Kenti bir milat

Söke Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıya Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Priene Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Hakan Mert, Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü'nden Şehnaz Eraslan, Bakanlık temsilcileri, Söke Belediye Meclis Üyeleri, Güllübahçe Mahalle Muhtarı Yusuf Çam, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Söke Belediyesi bürokratları katıldı. Toplantıda ilk konuşmayı Priene Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Hakan Mert yaptı. Söke'nin tek Antik Kenti Priene için yeni bir başlangıç, UNESCO Dünya Mirası hazırlık sürecini başlatmak için toplandıklarını belirten Prof. Dr. Mert; “Söz konusu başlangıcın Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımız günlere denk gelmesi de çok anlamlı bir tesadüf” dedi. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan konuşmasında; "Priene'nin hak ettiği değere kavuşmasını sağlamak üzere yapılan çalışmaya öncülük ettiği için Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. 2018 yılında Belediyemiz ile Ticaret Odası ve Priene Kazı Başkanlığı öncülüğünde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren Priene Antik Kenti sahip olduğu şehir planlama sistemi ile günümüz kentlerine hala model olmaya devam etmektedir. Bizlere düşen görev dünyanın ortak mirasını korumak ve çalışmalarımızı paydaşlarımızla beraber yürütmektir. On iki iyon kentinin oluşturduğu birliğin sosyoekonomik ve idari yapı bakımından en önemli şehirlerinden biri olan Priene, bulunduğu coğrafyada gerek yapılan ticaret ağlarıyla gerekse bilimsel ve felsefi düşünce geliştirme ortamlarıyla bir kültür havzası içerisinde yer almaktadır. Bakanlığımızla İşbirliği Protokol'ünü 2022 yılında imzalayarak bu sürecin başlamasına ve devamında, geliştireceğimiz diyalog ve uyumlu çalışmalarda başarılı işler çıkaracağımıza inanıyorum. Bu çalışma Söke'miz ve Güllübahçe mahallemizde sosyal ve ekonomik anlamda yaşam kalitesinin gelişmesini sağlayacaktır" dedi.

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Foto - Priene Antik Kenti bir milat

İlçemiz Söke için değerli bir çalışma ve organizyonda birlikteyiz diyerek sözlerine başlayan Söke Kaymakamı Ali Akça; toplantıya katılım saylayan tüm paydaşlara teşekkür etti. Kaymakam Ali Akça; “Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz, gazilerimiz bize Cumhuriyeti emanet ettiler. Vatanı kurtardılar, değerleri ile bize emanet ettiler. Bize düşen de bize emanet edilen değerleri ortaya çıkarmak, bu değerlere sahip çıkmak, bu değerleri yerelden ulusala, ulusaldan uluslararası ölçüye taşımak. Burada yapılan da tam bu. Bu çalışma böylesi kıymetli bir çalışma olduğu için de sadece bir kuruma havale edilemez. Yani Söke'nin tüm aktörlerinin kucaklayarak yürüyeceği bir yol. Yolumuz uzun. Çalışmaların ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Açılış konuşmalarının ardından Bakanlık temsilcisi Şehnaz Eraslan önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar ile ilgili geniş bir sunum yaptı. Sunumda çalışmaların neden yapıldığı, sözleşme ve listenin önemi, adaylık dosyasının nasıl hazırlandığı, alan yönetiminin oluşturulması, yönetim ve ilgili kurulların oluşturması ile ilgili bilgiler verildi. Belediyeye önemli görevlerin düştüğünü belirten Şehnaz Eraslan; "Bakanlık bu süreçte denetimlerini yapacak. Kesin adaylık başvurusu için dosya hazırlandığında, Bakanlık hangi dosyanın UNESCO'ya gideceğine karar verecek. Bunlar uzun bir süreç. UNESCO'ya gittiğinde 18 aylık bekleme süreci ile toplam 4-5 yılı bulan bir süreç olacak" dedi. Şehnaz Eraslan Aydın ilinde sadece Afrosdisyas'ın kalıcı listede yer aldığını belirtti. Sunumun ardından toplantıya katılan paydaşlar fikirlerini dile getirirken, yapılacak çalışmalarla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

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Foto - Priene Antik Kenti bir milat

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Güllübahçe Mahallesi Turunçlar Mevkiinde yer alan Priene Antik Kenti, Helenistik dönemde yapılan düzenli kent yerleşim planı ile bugün hala dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bilge Bias'ın kenti olan Priene, Türkiye'nin Pompei'si olarak da adlandırılıyor. Ege kıyılarında bulunan 12 İyon Kentin dini merkezi olan Priene, tarihi önemi ile de dikkat çeken bir antik kent.

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