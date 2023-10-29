Priene Antik Kenti bir milat

İlçemiz Söke için değerli bir çalışma ve organizyonda birlikteyiz diyerek sözlerine başlayan Söke Kaymakamı Ali Akça; toplantıya katılım saylayan tüm paydaşlara teşekkür etti. Kaymakam Ali Akça; “Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz, gazilerimiz bize Cumhuriyeti emanet ettiler. Vatanı kurtardılar, değerleri ile bize emanet ettiler. Bize düşen de bize emanet edilen değerleri ortaya çıkarmak, bu değerlere sahip çıkmak, bu değerleri yerelden ulusala, ulusaldan uluslararası ölçüye taşımak. Burada yapılan da tam bu. Bu çalışma böylesi kıymetli bir çalışma olduğu için de sadece bir kuruma havale edilemez. Yani Söke'nin tüm aktörlerinin kucaklayarak yürüyeceği bir yol. Yolumuz uzun. Çalışmaların ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Açılış konuşmalarının ardından Bakanlık temsilcisi Şehnaz Eraslan önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar ile ilgili geniş bir sunum yaptı. Sunumda çalışmaların neden yapıldığı, sözleşme ve listenin önemi, adaylık dosyasının nasıl hazırlandığı, alan yönetiminin oluşturulması, yönetim ve ilgili kurulların oluşturması ile ilgili bilgiler verildi. Belediyeye önemli görevlerin düştüğünü belirten Şehnaz Eraslan; "Bakanlık bu süreçte denetimlerini yapacak. Kesin adaylık başvurusu için dosya hazırlandığında, Bakanlık hangi dosyanın UNESCO'ya gideceğine karar verecek. Bunlar uzun bir süreç. UNESCO'ya gittiğinde 18 aylık bekleme süreci ile toplam 4-5 yılı bulan bir süreç olacak" dedi. Şehnaz Eraslan Aydın ilinde sadece Afrosdisyas'ın kalıcı listede yer aldığını belirtti. Sunumun ardından toplantıya katılan paydaşlar fikirlerini dile getirirken, yapılacak çalışmalarla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.