Türkiye’den bir takım listeye girdi! İşte dünyada teknik direktörlük yapmanın en zor olduğu takımlar
Dünyanın en prestijli spor gazetelerinden The Athletic, teknik direktörlük yapmanın en zor olduğu takımları açıkladı.
Dünyanın en prestijli spor gazetelerinden The Athletic, teknik direktörlük yapmanın en zor olduğu takımları açıkladı.
The Athletic, teknik direktörlük yapmanın en zor olduğu takımları sıralarken Türkiye'den de bir kulübe yer verdi. - İngiltere Milli Takımı - Brezilya Milli Takımı
Bayern Münih - Almanya
???????????????????????? Tottenham - İngiltere
Manchester United - İspanya
Chelsea - İngiltere
Real Madrid - İspanya
Rangers - İskoçya
???????????????????????? Watford - İngiltere
Celtic - İskoçya
Fenerbahçe - Türkiye
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23