  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ASELSAN sayılarını açıkladı! Yurt dışından Türkiye’ye beyin göçü Ne altın ne dolar ne de gümüş! Türk halkı parasını oraya yatırmaya başladı, çılgınlar gibi kar ettiler Ne Messi, ne Mbappe ne de Neymar... 671 milyon takipçi! Instagram'ın kralı Ronaldo Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! Bi sus be adam... Türkiye’den bir takım listeye girdi! İşte dünyada teknik direktörlük yapmanın en zor olduğu takımlar Haydi hayırlısı: Mallorca küme düşerse Vedat'ın Fenerbahçe'ye dönüşü kolaylaşacak Almanlar 'büyük sansasyon' demişti! NATO Türkiye gelişmesini 'çok kritik' diyerek duyurdu Fatih Terim, Juventus maçında Galatasaray'ın dezavantajını İtalyanlara açıkladı İşte çocukları abur cuburdan kurtarmanın yöntemleri: Ebeveynler 'aman ha'… Tıbbi gözetim şart... Genç erkeklerin gizli tehlikesi... Aniden geliyor
Spor
11
Yeniakit Publisher
Türkiye’den bir takım listeye girdi! İşte dünyada teknik direktörlük yapmanın en zor olduğu takımlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’den bir takım listeye girdi! İşte dünyada teknik direktörlük yapmanın en zor olduğu takımlar

Dünyanın en prestijli spor gazetelerinden The Athletic, teknik direktörlük yapmanın en zor olduğu takımları açıkladı.

#1
Foto - Türkiye’den bir takım listeye girdi! İşte dünyada teknik direktörlük yapmanın en zor olduğu takımlar

The Athletic, teknik direktörlük yapmanın en zor olduğu takımları sıralarken Türkiye'den de bir kulübe yer verdi. - İngiltere Milli Takımı - Brezilya Milli Takımı

#2
Foto - Türkiye’den bir takım listeye girdi! İşte dünyada teknik direktörlük yapmanın en zor olduğu takımlar

Bayern Münih - Almanya

#3
Foto - Türkiye’den bir takım listeye girdi! İşte dünyada teknik direktörlük yapmanın en zor olduğu takımlar

???????????????????????? Tottenham - İngiltere

#4
Foto - Türkiye’den bir takım listeye girdi! İşte dünyada teknik direktörlük yapmanın en zor olduğu takımlar

Manchester United - İspanya

#5
Foto - Türkiye’den bir takım listeye girdi! İşte dünyada teknik direktörlük yapmanın en zor olduğu takımlar

Chelsea - İngiltere

#6
Foto - Türkiye’den bir takım listeye girdi! İşte dünyada teknik direktörlük yapmanın en zor olduğu takımlar

Real Madrid - İspanya

#7
Foto - Türkiye’den bir takım listeye girdi! İşte dünyada teknik direktörlük yapmanın en zor olduğu takımlar

Rangers - İskoçya

#8
Foto - Türkiye’den bir takım listeye girdi! İşte dünyada teknik direktörlük yapmanın en zor olduğu takımlar

???????????????????????? Watford - İngiltere

#9
Foto - Türkiye’den bir takım listeye girdi! İşte dünyada teknik direktörlük yapmanın en zor olduğu takımlar

Celtic - İskoçya

#10
Foto - Türkiye’den bir takım listeye girdi! İşte dünyada teknik direktörlük yapmanın en zor olduğu takımlar

Fenerbahçe - Türkiye

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fetullah mezarında ters dönecek! 52 vergi müfettişi tutuklandı
Gündem

Fetullah mezarında ters dönecek! 52 vergi müfettişi tutuklandı

Türkiye eli kanlı terör örgütlerine göz açtırmıyor. İstanbul merkezli 11 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 52 vergi müfettişi tutuklandı...
Türkiye dostu ülkede alçak saldırı: Çok sayıda ölü var
Dünya

Türkiye dostu ülkede alçak saldırı: Çok sayıda ölü var

Türkiye dostu Pakistan’da güvenlik güçlerine bomba yüklü araçla düzenlenen kalleş saldırıda 10 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. ..
Kulislere Kılıçdaroğlu bombası düştü! Dönüş tarihini verildi, yapacağı ilk iş olay oldu
Gündem

Kulislere Kılıçdaroğlu bombası düştü! Dönüş tarihini verildi, yapacağı ilk iş olay oldu

CHP'de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ramazan Bayramı sonrası göreve geleceği, Ekrem İmamoğlu dahil yargılanan belediye başkanları..
Film değil gerçek! Genç çift, 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendi
Dünya

Film değil gerçek! Genç çift, 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendi

Bir çift, 19 yıllık birlikteliklerinin ardından kendilerini bebekken terk eden ve her ikisinin de adı aynı olan annelerini bulmaya çalışırke..
Almanya ve İngiltere'den Avrupa'ya savaş uyarısı: "Rusya NATO'ya hazırlanıyor!"
Dünya

Almanya ve İngiltere'den Avrupa'ya savaş uyarısı: "Rusya NATO'ya hazırlanıyor!"

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer ve İngiltere Genelkurmay Başkanı Richard Knighton, kaleme aldıkları ortak mektupta dünyayı sarsac..
Son dakika: Futbol kulübüne el konuldu
Gündem

Son dakika: Futbol kulübüne el konuldu

İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Karara göre bir futbol kulübüne el konuldu. Kulübün Diyarb..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23