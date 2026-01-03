  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gıda
5
Yeniakit Publisher
Poşeti açtığınızda pişman olmayın: Kuruyemiş alışverişinin püf noktaları
IHA Giriş Tarihi:

Poşeti açtığınızda pişman olmayın: Kuruyemiş alışverişinin püf noktaları

Eskişehirli esnaf Ahmet Dönder, kuruyemiş alırken bayat ya da bozuk ürün riskine karşı tadına bakılarak nem ve acılık kontrolü yapılması gerektiğini vurguladı.

#1
Foto - Poşeti açtığınızda pişman olmayın: Kuruyemiş alışverişinin püf noktaları

Arifiye Mahallesi’nde baba mesleği ile uğraşan 19 yaşındaki esnaf Ahmet Dönder, kuruyemişin pirinç ve un gibi temel gıdalardan çok farklı bir yapısı olduğunu söyledi.

#2
Foto - Poşeti açtığınızda pişman olmayın: Kuruyemiş alışverişinin püf noktaları

Tüketicilerin ürünün taze olduğunu anlamak için tadım yapmalarının önemli olduğunu ifade eden Dönder, nem ve acı tadın bayatlık belirtisi olduğunu dile getirdi.

#3
Foto - Poşeti açtığınızda pişman olmayın: Kuruyemiş alışverişinin püf noktaları

Ayrıca, üründe güve ve kurt olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

#4
Foto - Poşeti açtığınızda pişman olmayın: Kuruyemiş alışverişinin püf noktaları

Vatandaşın bildiği ve güvendiği esnaf ile alışveriş yapmasını tavsiye eden genç esnaf; şu anda en çok tuzlu fıstık, hurma ve ceviz içinin tercih edildiği bilgisini paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı
Gündem

Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı

Sosyal medyada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan üniversite öğrencisi Cemal Mert S., tutuklandı. ..
Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!
Gündem

Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!" başlıklı yazısı...
Suriye PKK'sından küstah meydan okuma: Silah bırakmak yerine takviye yaptılar
Gündem

Suriye PKK'sından küstah meydan okuma: Silah bırakmak yerine takviye yaptılar

Suriye’de barış süreci kapsamında silah bırakması beklenen terör örgütü PKK’nın Suriye kolu SDG, Halep’in merkezindeki Şeyh Maksut ve Eşrefi..
Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor
Gündem

Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor

Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI tarafından geliştirilen Grok adlı yapay zeka, CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu'nu "hırsız" olarak ni..
Cüneyt Özdemir, Bilal Erdoğan’ı eleştirenlere verdi veriştirdi
Gündem

Cüneyt Özdemir, Bilal Erdoğan’ı eleştirenlere verdi veriştirdi

Gazeteci Cüneyt Özdemir, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenen Gazze yürüyüşüne çamur atmaya çalışan muhaliflere sert çıktı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı Trump ile pazartesi görüşeceğim
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı Trump ile pazartesi görüşeceğim

İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD Başkanı Donald T..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23