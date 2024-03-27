2024-03-27 14:24:10 Portekizli yıldızdan yuh dedirtecek açıklama! Galatasaray’ı resmen sarsacak! Bunu yaparsa Galatasaray büyük kaybedecek…
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılıların yıldız ismi Dries Mertens sezon sonunda takımdan ayrılacak. Belçikalı futbolcunun yerine oyuncu bakan Cimbom, Rafa Silva'yı gündemine almıştı. Portekizli isim ise Galatasaray'a gelmek için şok bir talepte bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)