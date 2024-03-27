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Spor
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Portekizli yıldızdan yuh dedirtecek açıklama! Galatasaray’ı resmen sarsacak! Bunu yaparsa Galatasaray büyük kaybedecek…

2024-03-27 14:24:10
Portekizli yıldızdan yuh dedirtecek açıklama! Galatasaray’ı resmen sarsacak! Bunu yaparsa Galatasaray büyük kaybedecek…

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılıların yıldız ismi Dries Mertens sezon sonunda takımdan ayrılacak. Belçikalı futbolcunun yerine oyuncu bakan Cimbom, Rafa Silva'yı gündemine almıştı. Portekizli isim ise Galatasaray'a gelmek için şok bir talepte bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - Portekizli yıldızdan yuh dedirtecek açıklama! Galatasaray’ı resmen sarsacak! Bunu yaparsa Galatasaray büyük kaybedecek…

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

#2
Foto - Portekizli yıldızdan yuh dedirtecek açıklama! Galatasaray’ı resmen sarsacak! Bunu yaparsa Galatasaray büyük kaybedecek…

Sarı kırmızılılar milli aradan sonra Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele 2 Nisan Salı günü saat 20.30'da RAMS Park'ta oynanacak.

#3
Foto - Portekizli yıldızdan yuh dedirtecek açıklama! Galatasaray’ı resmen sarsacak! Bunu yaparsa Galatasaray büyük kaybedecek…

Cimbom ligde 30 hafta sonunda 81 puanda yer alıyor. Aslan en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde bulunuyor.

#4
Foto - Portekizli yıldızdan yuh dedirtecek açıklama! Galatasaray’ı resmen sarsacak! Bunu yaparsa Galatasaray büyük kaybedecek…

Galatasaray'da tek hedef kalan haftalarda hata yapmayarak ligi şampiyon olarak tamamlamak.

#5
Foto - Portekizli yıldızdan yuh dedirtecek açıklama! Galatasaray’ı resmen sarsacak! Bunu yaparsa Galatasaray büyük kaybedecek…

Öte yandan sarı kırmızılılar, lige verilen arada gözünü transfere çevirdi. Yönetim gelecek sezon yapmayı planladığı takviyeler için görüşmelere başladı.

#6
Foto - Portekizli yıldızdan yuh dedirtecek açıklama! Galatasaray’ı resmen sarsacak! Bunu yaparsa Galatasaray büyük kaybedecek…

Bu doğrultuda sezon sonunda Dries Mertens'in yerine düşünülen Rafa Silva, Aslan'ın bir numaralı gündemi...

#7
Foto - Portekizli yıldızdan yuh dedirtecek açıklama! Galatasaray’ı resmen sarsacak! Bunu yaparsa Galatasaray büyük kaybedecek…

Fotomaç'ın Record'dan derlediği habere göre, 3.5 milyon Euro önerilen Benfica'nın 10 numarası için pazarlıklar sürüyor.

#8
Foto - Portekizli yıldızdan yuh dedirtecek açıklama! Galatasaray’ı resmen sarsacak! Bunu yaparsa Galatasaray büyük kaybedecek…

30 yaşındaki oyuncunun imza parası da aşağı düşürülmek istiyor.

#9
Foto - Portekizli yıldızdan yuh dedirtecek açıklama! Galatasaray’ı resmen sarsacak! Bunu yaparsa Galatasaray büyük kaybedecek…

Avrupa'da birçok talibi olan Silva'nın 7-8 milyon Euro civarında talep ettiği gelen haberler arasında.

#10
Foto - Portekizli yıldızdan yuh dedirtecek açıklama! Galatasaray’ı resmen sarsacak! Bunu yaparsa Galatasaray büyük kaybedecek…

A Spor'a göre; Yıldız isim bu sezon Benfica'da toplam 44 maça çıktı. Rafa Silva bu karşılaşmalarda 18 gol attı.

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