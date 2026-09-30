Yıllar süren işgal! ABD Irak'tan defolup gitti

Parnell, Pentagon'un Irak'a eğitim ve istihbarat desteği vermeyi sürdüreceğine işaret ederek, "Irak’ın egemenliğini ve bölgesel istikrarı zedeleyen DEAŞ kalıntıları ve İran yanlısı milisler de dahil olmak üzere, Irak’ın halen karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarının çözümüne ilişkin birincil sorumluluk artık Irak hükümetine aittir." ifadesini kullandı.