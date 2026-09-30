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Yıllar süren işgal! ABD Irak'tan defolup gitti

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AA Giriş Tarihi:

Yıllar süren işgal! ABD Irak'tan defolup gitti

ABD ordusu, 2003 yılında başlayan Irak işgalinin ardından ülkeden çekilme sürecini tamamladığını açıkladı.

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Foto - Yıllar süren işgal! ABD Irak'tan defolup gitti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, çekilme sürecine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Parnell, ABD ile Irak arasında Eylül 2024'te yapılan ortak açıklama ve "ABD'nin ulusal çıkarları" kapsamında ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme sürecini tamamladıklarını belirtti.

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Foto - Yıllar süren işgal! ABD Irak'tan defolup gitti

ABD'nin Irak'taki işgali sürecinde bölgedeki terör tehdidinin yenildiğini savunan Parnell, "Peşmerge ve Kuzey Irak'taki diğer güvenlik güçleri de dahil olmak üzere Irak Güvenlik Güçlerinin, Irak’ın güvenliğini sağlamak ve DEAŞ kalıntılarını bastırmaya yönelik devam eden çabalara öncülük etmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Foto - Yıllar süren işgal! ABD Irak'tan defolup gitti

Parnell, Pentagon'un Irak'a eğitim ve istihbarat desteği vermeyi sürdüreceğine işaret ederek, "Irak’ın egemenliğini ve bölgesel istikrarı zedeleyen DEAŞ kalıntıları ve İran yanlısı milisler de dahil olmak üzere, Irak’ın halen karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarının çözümüne ilişkin birincil sorumluluk artık Irak hükümetine aittir." ifadesini kullandı.

#4
Foto - Yıllar süren işgal! ABD Irak'tan defolup gitti

ABD'nin terörle mücadeleye olan bağlılığını sürdürdüğünün altını çizen Parnell, "ABD, sınırlarını güvence altına alan, halkını koruyan ve iki ülke arasında daha derin ticari, diplomatik ve güvenlik işbirliğinin temelini oluşturan, güçlü ve egemen bir Irak’ı desteklemektedir." mesajını verdi.

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Foto - Yıllar süren işgal! ABD Irak'tan defolup gitti

Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede bilinen 9 askeri üssü bulunuyordu. ABD, 2011'de Irak'tan çekilse de buradaki varlığını söz konusu askeri üslerle güçlendirdi. ABD'nin 2003'te Irak'ı işgaliyle başlayan askeri varlığı yıllarca süren yıkım ve ağır can kayıplarının ardından sona ererken, büyük bir insanlık trajedisi geride kaldı.

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