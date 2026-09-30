İsrail basınında ‘terör saldırısı’ iddiası: Kaptan pilot bıçaklandı uçak düşürülmek istendi

Tel Aviv'e varmasına 40 dakika kala Ürdün semalarındayken yerel saatle 09.08'de ilk acil durum kodunu yollayan uçağın pilotları arasındaki kavga nedeniyle 14 bin feette düşüşe geçtiği, ancak ardından toparlanarak Suudi Arabistan'a indiği kaydedildi. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da olayın uçak kaçırma girişimi olmadığı ifade edildi. Başbakanlıktan yapılan başka bir açıklamada ise olayın kontrol altına alındığı ve İsrailli yolcuların güvenli şekilde ülkesine dönmesi için tüm girişimlerin başlatıldığı vurgulandı. Flydubai CEO’su ise kısa süre içinde Dubai'den Suudi Arabistan'a bir uçak sevk edileceğini ve yolcuların İsrail’e gönderileceğini kaydetti.