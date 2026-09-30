İsrail basınında ‘terör saldırısı’ iddiası: Kaptan pilot bıçaklandı uçak düşürülmek istendi
BAE havayolu şirketi Flydubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağının Suudi Arabistan’a indirilmesi ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Uçak’ta 100 İsrailli yolcunun bulunduğunu yazan Siyonist medya, kavga eden pilotlardan birinin bayıldığını, Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun kaptan pilotu defalarca bıçakladığını, düşürülmek istenen uçağın kokpite giren ve aralarında pilotlar bulunan yolcularca kurtarıldığını ileri sürdü. Netanyahu’nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle acil bir toplantı yaptığı da basına yansıdı.