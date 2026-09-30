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İsrail basınında ‘terör saldırısı’ iddiası: Kaptan pilot bıçaklandı uçak düşürülmek istendi

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İsrail basınında ‘terör saldırısı’ iddiası: Kaptan pilot bıçaklandı uçak düşürülmek istendi

BAE havayolu şirketi Flydubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağının Suudi Arabistan’a indirilmesi ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Uçak’ta 100 İsrailli yolcunun bulunduğunu yazan Siyonist medya, kavga eden pilotlardan birinin bayıldığını, Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun kaptan pilotu defalarca bıçakladığını, düşürülmek istenen uçağın kokpite giren ve aralarında pilotlar bulunan yolcularca kurtarıldığını ileri sürdü. Netanyahu’nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle acil bir toplantı yaptığı da basına yansıdı.

#1
Foto - İsrail basınında ‘terör saldırısı’ iddiası: Kaptan pilot bıçaklandı uçak düşürülmek istendi

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hava yolu şirketi Flydubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağının havada acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunduğu bildirildi. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Dubai'den kalkan uçak, Ürdün hava sahası üzerinde seyrettiği sırada önce genel acil durumunu belirten "7700" kodunu, ardından kısa süre içinde uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodunu gönderdi.

#2
Foto - İsrail basınında ‘terör saldırısı’ iddiası: Kaptan pilot bıçaklandı uçak düşürülmek istendi

Sinyallerin ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının yolcu uçağına doğru havalandığı bildirilen haberde, Ürdün semalarında bir süre tur atan ve içerisinde yaklaşık 100 İsrail vatandaşı bulunan uçak, daha sonra Suudi Arabistan'a yönlendirildi.

#3
Foto - İsrail basınında ‘terör saldırısı’ iddiası: Kaptan pilot bıçaklandı uçak düşürülmek istendi

Yedioth Ahronot gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İsrailli çok sayıda yolcuyu taşıyan uçağın acil durum ve kaçırılma sinyali göndermesinin ardından istişarelerde bulunmak üzere üst düzey güvenlik yetkilileriyle acil bir araya geldiğini bildirdi.

#4
Foto - İsrail basınında ‘terör saldırısı’ iddiası: Kaptan pilot bıçaklandı uçak düşürülmek istendi

PİLOTLARIN KAVGA ETTİĞİ İDDİASI: Kanal 12 televizyonu daha sonra yolcu uçağını kullanan iki pilotun kavga ettiğinin tespit edildiğini duyurdu.

#5
Foto - İsrail basınında ‘terör saldırısı’ iddiası: Kaptan pilot bıçaklandı uçak düşürülmek istendi

Pilotlardan birinin kavga sırasında bilincini kaybettiği, bu esnada yanlışlıkla acil durum kodu gönderildiği de basına yansıdı.

#6
Foto - İsrail basınında ‘terör saldırısı’ iddiası: Kaptan pilot bıçaklandı uçak düşürülmek istendi

Uçağı kullanan pilotlardan birinin Ukrayna vatandaşı diğerinin de Rusya vatandaşı olduğu iddiası basında yer aldı.

#7
Foto - İsrail basınında ‘terör saldırısı’ iddiası: Kaptan pilot bıçaklandı uçak düşürülmek istendi

Pilotlardan birinin intihar etmeye ve uçağı düşürmeye çalıştığı, İsrailli yolcuların da bunu engellemeye çalıştığı iddiasının araştırıldığı da aktarıldı.

#8
Foto - İsrail basınında ‘terör saldırısı’ iddiası: Kaptan pilot bıçaklandı uçak düşürülmek istendi

Tel Aviv'e varmasına 40 dakika kala Ürdün semalarındayken yerel saatle 09.08'de ilk acil durum kodunu yollayan uçağın pilotları arasındaki kavga nedeniyle 14 bin feette düşüşe geçtiği, ancak ardından toparlanarak Suudi Arabistan'a indiği kaydedildi. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da olayın uçak kaçırma girişimi olmadığı ifade edildi. Başbakanlıktan yapılan başka bir açıklamada ise olayın kontrol altına alındığı ve İsrailli yolcuların güvenli şekilde ülkesine dönmesi için tüm girişimlerin başlatıldığı vurgulandı. Flydubai CEO’su ise kısa süre içinde Dubai'den Suudi Arabistan'a bir uçak sevk edileceğini ve yolcuların İsrail’e gönderileceğini kaydetti.

#9
Foto - İsrail basınında ‘terör saldırısı’ iddiası: Kaptan pilot bıçaklandı uçak düşürülmek istendi

KATİL İSRAİL, OLAYIN ‘TERÖR SALDIRISI’ OLDUĞU DEĞERLENDİRİYOR: Kanal 12'ye konuşan üst düzey İsrailli bir yetkili, Tel Aviv'de olayın terör saldırısı olarak ele değerlendirildiğini ve "büyük bir felaketin son anda önlendiğini" iddia etti. Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun kaptan pilotu defalarca bıçakladığı bilgisine yer verilen haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpit kapısını kırarak içeri girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürüldü. Ayrıca kokpite giren yolcular arasında pilotlar olduğu ve uçağın düşmesinin böylelikle önlendiği aktarıldı. Uçağın Suudi Arabistan'a iniş yapmasının ardından yardımcı pilotun sorguya alındığı ve uçağı düşürmeyi amaçladığı yönündeki bulguların giderek arttığı vurgulandı.

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