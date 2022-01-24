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Sağlık
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Portakaldan daha fazla C vitamini barındıran 6 meyve ve sebze

2022-01-24 05:23:14
Portakaldan daha fazla C vitamini barındıran 6 meyve ve sebze

Kış aylarında hastalıktan korunmak için ihtiyaç duyulan C vitamininin en çok portakalda bulunduğuna inanılsa da bu doğru değildir. İşte portakaldan daha fazla C vitamini içeren sebze ve meyveler.

#1
Foto - Kış aylarında hepimiz bağışıklığımızı güçlendirecek sağlıklı besinler ararken, çoğu zaman portakal, limon ya da greyfurt gibi turunçgillere yöneliriz. Narenciye meyveleri vücudumuz için çok önemli olan C vitamini açısından zengindir, ancak örneğin portakaldan daha büyük miktarlarda C vitamini içeren birçok meyve ve sebze vardır.

Kış aylarında hepimiz bağışıklığımızı güçlendirecek sağlıklı besinler ararken, çoğu zaman portakal, limon ya da greyfurt gibi turunçgillere yöneliriz. Narenciye meyveleri vücudumuz için çok önemli olan C vitamini açısından zengindir, ancak örneğin portakaldan daha büyük miktarlarda C vitamini içeren birçok meyve ve sebze vardır.

#2
Foto - Çok sayıda çalışma, C vitamininin bağışıklık sistemine destek olarak çeşitli virüsler ve hastalıklarla savaşmasına yardımcı olduğunu göstermiştir. Bunun haricinde C vitamini, kolajen sentezi için de önemlidir, demiri emmeye yardımcı olur ve vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyan güçlü bir antioksidandır.

Çok sayıda çalışma, C vitamininin bağışıklık sistemine destek olarak çeşitli virüsler ve hastalıklarla savaşmasına yardımcı olduğunu göstermiştir. Bunun haricinde C vitamini, kolajen sentezi için de önemlidir, demiri emmeye yardımcı olur ve vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyan güçlü bir antioksidandır.

#3
Foto - Portakaldan daha fazla c vitamini içeren 6 gıda C vitamini çoğu meyve ve sebzede vardır, ancak bazılarında çok miktarda bulunur. İşte portakaldan daha fazla C vitamini içeren 6 sebze ve meyve.

Portakaldan daha fazla c vitamini içeren 6 gıda C vitamini çoğu meyve ve sebzede vardır, ancak bazılarında çok miktarda bulunur. İşte portakaldan daha fazla C vitamini içeren 6 sebze ve meyve.

#4
Foto - Biberler 50 gram kadar doğranmış biber, 120 mg C vitamini içerir.

Biberler 50 gram kadar doğranmış biber, 120 mg C vitamini içerir.

#5
Foto - Ayrıca uzmanlar, bibere acı tadını veren bir bileşik olan kapsaisinin eklem ve kas ağrılarını giderebildiğini söylüyorlar.

Ayrıca uzmanlar, bibere acı tadını veren bir bileşik olan kapsaisinin eklem ve kas ağrılarını giderebildiğini söylüyorlar.

#6
Foto - Ayrıca kırmızı ve yeşil biber de C vitamini açısından zengindir. Kırmızı biber göz sağlığı için çok önemli olan A vitamini için mükemmel bir kaynaktır. Yeşil biber, C vitamininin yanı sıra sindirim sistemi sağlığına katkıda bulunan ve tokluğu artıran bol miktarda lif içerir.

Ayrıca kırmızı ve yeşil biber de C vitamini açısından zengindir. Kırmızı biber göz sağlığı için çok önemli olan A vitamini için mükemmel bir kaynaktır. Yeşil biber, C vitamininin yanı sıra sindirim sistemi sağlığına katkıda bulunan ve tokluğu artıran bol miktarda lif içerir.

#7
Foto - Kara Lahana Kara lahananın tadı pek hoşunuza gitmeyebilir, ancak A, C ve K vitaminleri, mineraller ve doymamış yağ asitleri dahil gerçekten değerli besinler içerdiğinden mümkün olduğunca sık tabağınızda olmalıdır.

Kara Lahana Kara lahananın tadı pek hoşunuza gitmeyebilir, ancak A, C ve K vitaminleri, mineraller ve doymamış yağ asitleri dahil gerçekten değerli besinler içerdiğinden mümkün olduğunca sık tabağınızda olmalıdır.

#8
Foto -

#9
Foto - Brokoli Bu değerli sebze, C vitamini ve lif bakımından zengindir ve çok az kalori içerir. Bu nedenle aşırı kilo ile mücadele eden insanlar için harika bir seçimdir.

Brokoli Bu değerli sebze, C vitamini ve lif bakımından zengindir ve çok az kalori içerir. Bu nedenle aşırı kilo ile mücadele eden insanlar için harika bir seçimdir.

#10
Foto - Bazı araştırmalar brokolinin antikanser özelliklerine sahip olduğunu da ortaya koymuştur.

Bazı araştırmalar brokolinin antikanser özelliklerine sahip olduğunu da ortaya koymuştur.

#11
Foto - Çok lezzetlidir ve çeşitli şekillerde hazırlanabilir.

Çok lezzetlidir ve çeşitli şekillerde hazırlanabilir.

#12
Foto - Karnabahar Karnabahar da zengin bir C vitamini kaynağıdır ve ayrıca lif ve protein içerir.

Karnabahar Karnabahar da zengin bir C vitamini kaynağıdır ve ayrıca lif ve protein içerir.

#13
Foto - Lezzetlidir ve çok yönlüdür.

Lezzetlidir ve çok yönlüdür.

#14
Foto - Birçok tarife eklenebilir, çorba haline getirilebilir veya garnitür olarak servis edilebilir.

Birçok tarife eklenebilir, çorba haline getirilebilir veya garnitür olarak servis edilebilir.

#15
Foto - Brüksel Lahanası Küçük Brüksel lahanası C vitamini açısından zengindir ve ayrıca bazı kanser türlerini geliştirme riskini azaltabilecek lif ve önemli bitki besinleri içerir. Biraz acı bir tada sahiptirler ve birçok tarife eklenebilirler.

Brüksel Lahanası Küçük Brüksel lahanası C vitamini açısından zengindir ve ayrıca bazı kanser türlerini geliştirme riskini azaltabilecek lif ve önemli bitki besinleri içerir. Biraz acı bir tada sahiptirler ve birçok tarife eklenebilirler.

#16
Foto - Kivi Sadece iki orta boy kivi 137,2 mg kadar C vitamini içerir.

Kivi Sadece iki orta boy kivi 137,2 mg kadar C vitamini içerir.

#17
Foto - Kivi, başta C vitamini olmak üzere birçok besin için gerçekten değerli bir kaynaktır, ancak aşırıya kaçılmamalıdır. Potasyum, bakır ve lif açısından da zengindir.

Kivi, başta C vitamini olmak üzere birçok besin için gerçekten değerli bir kaynaktır, ancak aşırıya kaçılmamalıdır. Potasyum, bakır ve lif açısından da zengindir.

#18
Foto - Erkeklerde ve kadınlarda günlük C vitamini ihtiyacı C vitamini birçok metabolik reaksiyona ve amino asitlerin, hormonların ve kolajenin üretimine katılır. Güçlü antioksidan güçleri sayesinde C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir ve kanserojen maddelerin sentezini engelleyerek vücudun özellikle midede tümör riskinin önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, serbest radikallerin etkisiz hale getirilmesi için de önemlidir. C vitamini esas olarak taze gıdalarda bulunur. Portakal, çilek, mandalina, kivi, limon, ıspanak, brokoli, domates ve biber gibi bazı meyve ve sebzelerde iyi miktarda C vitamini bulunur. C vitamininin faydalarından tam olarak yararlanmak için bu yiyecekler 3-4 günden daha uzun saklanmamalı ve çiğ veya hafif pişmiş olarak yenilmelidir.

Erkeklerde ve kadınlarda günlük C vitamini ihtiyacı C vitamini birçok metabolik reaksiyona ve amino asitlerin, hormonların ve kolajenin üretimine katılır. Güçlü antioksidan güçleri sayesinde C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir ve kanserojen maddelerin sentezini engelleyerek vücudun özellikle midede tümör riskinin önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, serbest radikallerin etkisiz hale getirilmesi için de önemlidir. C vitamini esas olarak taze gıdalarda bulunur. Portakal, çilek, mandalina, kivi, limon, ıspanak, brokoli, domates ve biber gibi bazı meyve ve sebzelerde iyi miktarda C vitamini bulunur. C vitamininin faydalarından tam olarak yararlanmak için bu yiyecekler 3-4 günden daha uzun saklanmamalı ve çiğ veya hafif pişmiş olarak yenilmelidir.

#19
Foto - Günlük C vitamini ihtiyacı, erkekler için yaklaşık 90 mg ve kadınlar için yaklaşık 70 mg'dır, bu miktar hamilelik döneminde artar. C vitamini eksikliği , geçmişte gemilerde yaşayan ve aylarca taze yiyecek yemeyen denizciler arasında çok yaygın olan bir hastalık olan iskorbüte neden olur. İskorbüt hastalığının en yaygın belirtileri anemi ve iştahsızlıktır ve bunu diş eti kanaması, diş kaybı, kas ağrıları ve deri altı kanaması gibi diğer belirtiler takip eder.

Günlük C vitamini ihtiyacı, erkekler için yaklaşık 90 mg ve kadınlar için yaklaşık 70 mg'dır, bu miktar hamilelik döneminde artar. C vitamini eksikliği , geçmişte gemilerde yaşayan ve aylarca taze yiyecek yemeyen denizciler arasında çok yaygın olan bir hastalık olan iskorbüte neden olur. İskorbüt hastalığının en yaygın belirtileri anemi ve iştahsızlıktır ve bunu diş eti kanaması, diş kaybı, kas ağrıları ve deri altı kanaması gibi diğer belirtiler takip eder.

#20
Foto - Dengesiz beslenme veya aşırı takviye kullanılmasından kaynaklanabilen aşırı C vitamini alımı ise böbrek sorunlarına, taş oluşumuna veya aşırı dozda demir emilimine yol açabilir. Aşırı C vitamini alımı baş ağrısı, mide ekşimesi, kusma, ishal, gastrit ve karın ağrısı gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği gibi halsizlik, baş dönmesi ve ani ateş basmalarına da neden olabilir.

Dengesiz beslenme veya aşırı takviye kullanılmasından kaynaklanabilen aşırı C vitamini alımı ise böbrek sorunlarına, taş oluşumuna veya aşırı dozda demir emilimine yol açabilir. Aşırı C vitamini alımı baş ağrısı, mide ekşimesi, kusma, ishal, gastrit ve karın ağrısı gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği gibi halsizlik, baş dönmesi ve ani ateş basmalarına da neden olabilir.

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