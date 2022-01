Portakaldan daha fazla C vitamini barındıran 6 meyve ve sebze

Erkeklerde ve kadınlarda günlük C vitamini ihtiyacı C vitamini birçok metabolik reaksiyona ve amino asitlerin, hormonların ve kolajenin üretimine katılır. Güçlü antioksidan güçleri sayesinde C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir ve kanserojen maddelerin sentezini engelleyerek vücudun özellikle midede tümör riskinin önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, serbest radikallerin etkisiz hale getirilmesi için de önemlidir. C vitamini esas olarak taze gıdalarda bulunur. Portakal, çilek, mandalina, kivi, limon, ıspanak, brokoli, domates ve biber gibi bazı meyve ve sebzelerde iyi miktarda C vitamini bulunur. C vitamininin faydalarından tam olarak yararlanmak için bu yiyecekler 3-4 günden daha uzun saklanmamalı ve çiğ veya hafif pişmiş olarak yenilmelidir.