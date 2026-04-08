Dijital Birlik Platformu’ndan gençlere teknoloji ve üretim odaklı hamle...

Özellikle kırsal bölgelerdeki gençlere ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Cebiroğlu, bu kesimlerin de üretim ve inovasyon süreçlerine dahil edilmesi için projeler geliştirdiklerini söyledi. İçlerinden yeni Selçuk Bayraktar’ların çıkmasını hedeflediklerini belirten Cebiroğlu, kendi teknolojisini üreten ve dünyayla rekabet edebilen bir nesil yetiştirmenin en büyük amaçları arasında yer aldığını dile getirdi. Teknofest’in sadece bir festival olmadığını belirten Cebiroğlu, bunun aynı zamanda bir bilinç ve gelecek vizyonu olduğunu ifade ederek, “Bu vizyonun toplumun tamamına ait olduğunu göstermek istiyoruz. Tüm çabamız, gençlerin potansiyelini ortaya çıkaran, onları üretime yönlendiren ve teknolojiyi insanlık yararına kullanmalarını sağlayan bir ekosistem oluşturmak” diye konuştu.