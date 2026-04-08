  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aktüel
18
Yeniakit Publisher
Dijital Birlik Platformu’ndan gençlere teknoloji ve üretim odaklı hamle geldi...

#1
Teknolojiye ilgi duyan çocukları desteklemek ve onları üretime yönlendirmek amacıyla başlatılan örnek bir girişim, geleceğin mucitlerini teşvik ediyor.

#2
Çocukların merak duygusunu artırmak için çeşitli teknolojik hediyelerle buluşturulduğu projede, aynı zamanda fikir geliştirme ve icat yapma bilinci de aşılanıyor.

#3
Dijital Birlik Platformu Başkanı Emrah Cebiroğlu öncülüğünde yürütülen çalışmalar, gençlerin teknolojiyle buluşmasını sağlamak ve üretim odaklı bir nesil yetiştirmek amacıyla dikkat çekici projelerle büyümeye devam ediyor.

#4
Platformun faaliyetlerinde, ülkenin kalkınmasının ancak üreten, düşünen ve geliştiren bireylerle mümkün olacağı vurgulanırken, genç nesillere yerli ve milli projeler üretmenin önemi güçlü bir şekilde anlatılıyor.

#5
AMACIMIZ DEĞER KATMAK

#6
Dijital Birlik Platformu Başkanı Emrah Cebiroğlu, yürüttükleri çalışmalar ve hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

#7
Cebiroğlu, yola çıkarken ilk amaçlarının takipçilere değer katmak olduğunu belirterek, bu doğrultuda üç yüz adet kitabı kendi imkânlarıyla satın alıp hediye ettiklerini ve böylece okuma kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

#8
Süreç içerisinde farklı isimlerle de temas kurduklarını aktaran Cebiroğlu, Melih Gökçek ile tanıştıklarını ve onun eserini de takipçilere ulaştırdıklarını söyledi.

#9
Ardından Emine Erdoğan’ın Afrika üzerine yazdığı kitabı temin ederek dağıttıklarını belirten Cebiroğlu, sosyal medya üzerinden tanıştıkları akademisyenlerin, hocaların ve sanatçıların kitaplarını da alarak hem bu isimlere destek olduklarını hem de takipçileri okumaya teşvik ettiklerini dile getirdi.

#10
CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖZÜ BİZE IŞIK OLDU

#11
Cebiroğlu, Recep Tayyip Erdoğan’ın Teknofest açılışında dile getirdiği “Teknofest adeta benim bir evladım gibidir” sözünün kendileri için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

#12
Bu sözden ilham alarak Teknofest’i bir vizyon olarak benimsediklerini ifade eden Cebiroğlu, “Biz de bu vizyonun bir parçası olarak Teknofest için ne yapabiliriz diye düşündük ve harekete geçtik” dedi.

#13
Bu kapsamda takipçilere Teknofest ceketleri hediye etmeye başladıklarını belirten Cebiroğlu, sosyal medya gelirlerini bu projelere yönlendirdiklerini ve Filistin’den gelen çocuklara da destek sağladıklarını söyledi.

#14
Dayanışma ruhunu büyütmeyi amaçladıklarını ifade eden Cebiroğlu, bu çalışmaların zamanla daha somut projelere dönüştüğünü kaydetti.

#15
Trabzon’da iki adet kodlama sınıfı açtıklarını açıklayan Cebiroğlu, bu sınıflarla gençlerin teknolojiyle doğrudan temas kurmasını sağladıklarını belirtti. Bu tür projeleri yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Cebiroğlu, “Teknolojinin sadece tüketilen değil, aynı zamanda üretilmesi gereken bir alan olduğuna inanıyoruz” dedi.

#16
Gençlere yönelik hedeflerine de değinen Cebiroğlu, amaçlarının gençleri sadece teknoloji kullanan bireyler olmaktan çıkarıp üreten bireyler haline getirmek olduğunu vurguladı. Öğrencilerin icat çıkarmaya cesaret eden, hayal kuran, araştıran ve denemekten korkmayan bireyler olarak yetişmesi için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Cebiroğlu, teknolojinin doğru ve faydalı şekilde kullanılmasının önemine dikkat çekti.

#17
Özellikle kırsal bölgelerdeki gençlere ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Cebiroğlu, bu kesimlerin de üretim ve inovasyon süreçlerine dahil edilmesi için projeler geliştirdiklerini söyledi. İçlerinden yeni Selçuk Bayraktar’ların çıkmasını hedeflediklerini belirten Cebiroğlu, kendi teknolojisini üreten ve dünyayla rekabet edebilen bir nesil yetiştirmenin en büyük amaçları arasında yer aldığını dile getirdi. Teknofest’in sadece bir festival olmadığını belirten Cebiroğlu, bunun aynı zamanda bir bilinç ve gelecek vizyonu olduğunu ifade ederek, “Bu vizyonun toplumun tamamına ait olduğunu göstermek istiyoruz. Tüm çabamız, gençlerin potansiyelini ortaya çıkaran, onları üretime yönlendiren ve teknolojiyi insanlık yararına kullanmalarını sağlayan bir ekosistem oluşturmak” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23