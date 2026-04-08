Yıllarca yolun altında kaldı! Rize’de 200 yıllık köprü yeniden ortaya çıktı

Tarihi kemer köprünün oda içerisine alınacağını ve ziyarete açılacağını dile getiren başkan Metin, üzerinin de cam seyir terası mantığı ile içerisi görünebilecek şekilde yapılacağını kaydederek "120 metrekare bir oda düşünün, o odanın içerisine köprüyü alacağız. 20 santimetre üstten, yanlardan 2'şer metrelik açıklık olacak şekilde odanın içerisine köprüyü almış olacağız. Merdivenlerle köprünün altına iniş olacak. Çok güzel ışıklandırma yapacağız, isteyen fotoğraf çektirebilecek. Bu bölgede o dönemlerden kalan tarihi parçaları da o odanın içerisine koyacağız. Köprünün üzerinde, araçların geçmediği yerleri cam ile kaplayacağız. Yani üstten geçerken de köprüyü aşağıdan seyredebileceğiz" ifadelerini kullandı.