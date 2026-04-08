  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Son anda bakın neler söylemiş: Lucescu'nun hastanede söyledikleri ortaya çıktı: Türkiye maçı aklındaymış Limon meğer ne kadar faydalıymış! Sararan beyazlara gelen çözüm... A Milli Takım'ın kasası dolacak! Tahmini kazanç tabosu! Kayısı ağaçları çiçek açtı! Erzincan'da baharın en güzel hali Bu kararı aldılar: Göztepe maçı öncesi sürpriz gelişme: Son anda yapacaklar mı? Nereden çıktı şimdi: Beşiktaş'a patlamasının sırrı! Kante'ye verilen söz İşte Türkiye'yi ilk tanıyan ülkeler! Zirvedeki ülke şaşırttı! Bu ürünler dişleriniz için yıkım olabilir! Beyazlatıyor diye kullanılıyor, sonuç hüsran oluyor Öksürük krizlerine son verin: Akciğerleri cam gibi parlatıyor: Müthiş bir şifa deposu... BAE'yi bırakıp Türkiye'yi seçme kararı aldılar! Çuvallar dolusu parayla gelecekler
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Yıllarca yolun altında kaldı! Rize’de 200 yıllık köprü yeniden ortaya çıktı
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yıllarca yolun altında kaldı! Rize'de 200 yıllık köprü yeniden ortaya çıktı

Rize’de geçmişte üzerinden yol geçirilen ve yıllarca gözlerden uzak kalan tarihi kemer köprü, belediyenin yol çalışmasıyla gün yüzüne çıkarıldı.

#1
Foto - Yıllarca yolun altında kaldı! Rize’de 200 yıllık köprü yeniden ortaya çıktı

Rize’de yıllardır yolun altında kalan tarihi kemer köprü, yol çalışması sırasında gün yüzüne çıktı.

#2
Foto - Yıllarca yolun altında kaldı! Rize’de 200 yıllık köprü yeniden ortaya çıktı

Rize Belediyesi tarafından Rize Merkez Cumhuriyet Caddesi'nden başlayarak Kale Mahallesi boyunca Yağlıtaş Mahallesi'ne kadar uzanacak yol çalışması başlatıldı. Başlatılan çalışma kapsamında Atatürk Caddesi'nin Kale Mahallesiyle birleştiren güzergahta bulunan ve 1940'lı yıllarda bir kısmı, 1960'lı yıllarda ise tamamı kapatılan ve ‘Çitanın köprüsü' olarak bilinen tarihi kemer köprünün üzeri yeniden açılmaya başladı.

#3
Foto - Yıllarca yolun altında kaldı! Rize’de 200 yıllık köprü yeniden ortaya çıktı

Köprünün mahallenin yerel halkı tarafından bilindiğini, yol çalışması kapsamında üzerinin açılmasına karar verildiğini ifade eden Rize Belediye Başkanı rahmi Metin "1826 yapımı bir köprü. 200 senedir bilinen bir köprü. Bizim bilmiyor olmamız köprünün bilinmiyor anlamına gelmiyordu. Bende yıllardır ‘Çitanın Köprüsü' diye bildiğim, Rize'nin 1920-30'lu fotoğraflarında görünen bir köprü.

#4
Foto - Yıllarca yolun altında kaldı! Rize’de 200 yıllık köprü yeniden ortaya çıktı

Bende burada doğup büyüdüğüm için bildiğimiz bir köprüydü ama 1940'lı daha sonra 1960'lı yıllarda kot mesafelerinin yükselmesi, şehrin daha üst kotlarda şekil almasıyla beraber yol yapımı dönemlerinde Allah'tan hiç kimse zarar vermemiş yolu üzerinden geçirmişler" dedi.

#5
Foto - Yıllarca yolun altında kaldı! Rize’de 200 yıllık köprü yeniden ortaya çıktı

Tarihi kemer köprünün oda içerisine alınacağını ve ziyarete açılacağını dile getiren başkan Metin, üzerinin de cam seyir terası mantığı ile içerisi görünebilecek şekilde yapılacağını kaydederek "120 metrekare bir oda düşünün, o odanın içerisine köprüyü alacağız. 20 santimetre üstten, yanlardan 2'şer metrelik açıklık olacak şekilde odanın içerisine köprüyü almış olacağız. Merdivenlerle köprünün altına iniş olacak. Çok güzel ışıklandırma yapacağız, isteyen fotoğraf çektirebilecek. Bu bölgede o dönemlerden kalan tarihi parçaları da o odanın içerisine koyacağız. Köprünün üzerinde, araçların geçmediği yerleri cam ile kaplayacağız. Yani üstten geçerken de köprüyü aşağıdan seyredebileceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23