  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
4
Polonya'dan Belarus sınırında yeni hamle

2023-03-10 21:57:06
Polonya'dan Belarus sınırında yeni hamle

Polonya, Rusya'nın Kaliningrad Oblastı ile olan sınır hattının ardından Belarus sınırını da güçlendirmeye başladı.

#1
Foto - Polonya'dan Belarus sınırında yeni hamle

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Rusya'nın Kaliningrad Oblastı ile olan sınır hattının ardından Polonya ordusunun Belarus sınırında da güçlendirme ve takviye çalışmalarının başladığını duyurdu.

#2
Foto - Polonya'dan Belarus sınırında yeni hamle

Sosyal medya hesabından Belarus sınırıyla ilgili yapılan çalışmalara dair bilgi ve görüntüler paylaşan Blaszczak, yapılan çalışmaların Rusya ve Belarus yönetimlerine karşı savunma ve caydırıcılık stratejisinin bir parçası olduğuna dikkat çekti.

#3
Foto - Polonya'dan Belarus sınırında yeni hamle

Fransız ekipten AFAD’a övgü
Gündem

Fransız ekipten AFAD’a övgü

Türkiye 6 Şubat’ta asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaşanan dehşe..
Muharrem İnce'ye çok büyük şok! Sinirden saçını başını yolacak
Medya

Muharrem İnce'ye çok büyük şok! Sinirden saçını başını yolacak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP listelerinden seçime girebileceği ve Milli Eğitim Bakanı olmak istediğine dair iddialar..
Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan bomba seçim tahmini!
Medya

Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan bomba seçim tahmini! "Açıklıyorum" deyip duyurdu

Abdullah Gül'ün "kankası" Fehmi Koru, "Her şeyi bilen birine, seçim, adaylar ve alınacak sonuçlar konusunda görüşlerini sordum, aldığım ceva..
AGD'den
Gündem

AGD'den "Mücahid Kılıçdaroğlu" ifadelerine tepki

Saadet Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesi yapacağım derken değerlerini ayaklar altına alan isimlere tepki çığ gibi. Hayman Mutabakat..
CHP ile ilgili şok iddia! Ortalık yangın yerine dönecek
Medya

CHP ile ilgili şok iddia! Ortalık yangın yerine dönecek

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına rağmen CHP içindeki kavganın bitmediğine işaret etti.

Türkiye'yi ayağa kaldıracak iddia! Tam 1 milyon kişiler! Bir anda harekete geçecekler
Medya

Türkiye'yi ayağa kaldıracak iddia! Tam 1 milyon kişiler! Bir anda harekete geçecekler

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, Türkiye gündemine bomba gibi düşecek bir iddiayı ortaya attı. Tarihin en başarılı sosyal medya kampany..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23