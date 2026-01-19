  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Polis, sokak ortasında bir başka polisi vurdu! Sebebi akıllara durgunluk verdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Polis, sokak ortasında bir başka polisi vurdu! Sebebi akıllara durgunluk verdi

Kütahya'da görev yapan bir polis memuru, Bilecik'te sokakta karşılaştığı eski eşi ile evlenen ve Mersin'de görev yapan polis memurunu silahla vurarak yaraladı.

Foto - Polis, sokak ortasında bir başka polisi vurdu! Sebebi akıllara durgunluk verdi

Bilecik'te bir polis memuru, eski eşinin evlendiği polis memurunu silahla vurarak yaraladı.

#2
Foto - Polis, sokak ortasında bir başka polisi vurdu! Sebebi akıllara durgunluk verdi

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru S.Y, eski eşinin evlendiği ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.Ç. ile Bahçelievler Mahallesi Uzun Sokağı'nda karşılaştı. Burada ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y, meslektaşı H.Ç'ye yanındaki tabancayla ateş etti.

#3
Foto - Polis, sokak ortasında bir başka polisi vurdu! Sebebi akıllara durgunluk verdi

Olay yerinde geniş çaplı önlem alan polis ekipleri, ardından olay yerini jandarmaya teslim etti. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Bacağından yaralanan H.Ç. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, S.Y. ise ekiplerce gözaltına alındı.

Yorumlar

Vahap

Böyle İnsanlar nasıl polis olur anlamak mümkün değil.

Ofli hoca

O da insan. Şerefli polis teşkilatının suçu yok. İnsanı seçmek kolay değil. Kavun değil en nihayetinde. Hatasız da kul olmaz. Suya sabuna dokunmadan yorum yaptım. Kimse incinmesin niyetim.
