Herkes bunu merak ediyor: İstanbul'da kar kaç gün devam edecek?

İstanbul'da dün başlayan kar, tipi şeklinde aralıklarla yağmaya devam ediyor. Kar yağışı ile birlikte bazı ilçeler beyaza büründü. Yağış özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Peki İstanbul'daki kar yağışı ne kadar sürecek? Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli ile Kartal ve Maltepe'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı sürüyor. Avrupa Yakası'nda ise Sultangazi, Başakşehir ve Arnavutköy'de aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.