İstanbul'da gece saatlerinde başlayarak etkisini artıran kar yağışı hayatı felç etmeye başlarken, yoğun kar yağışının ne kadar süreceği merak konusu oldu.

#1
Foto - Herkes bunu merak ediyor: İstanbul'da kar kaç gün devam edecek?

İstanbul'da dün başlayan kar, tipi şeklinde aralıklarla yağmaya devam ediyor. Kar yağışı ile birlikte bazı ilçeler beyaza büründü. Yağış özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Peki İstanbul'daki kar yağışı ne kadar sürecek? Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli ile Kartal ve Maltepe'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı sürüyor. Avrupa Yakası'nda ise Sultangazi, Başakşehir ve Arnavutköy'de aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

#2
Foto - Herkes bunu merak ediyor: İstanbul'da kar kaç gün devam edecek?

Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece'de gece yağan kar nedeniyle yol kenarlarında ve yeşillik alanlarda beyaz örtü oluştuğu gözlendi.

#3
Foto - Herkes bunu merak ediyor: İstanbul'da kar kaç gün devam edecek?

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK? İstanbul'da bugün öğleden sonra havanın daha da soğuması bekleniyor. Havanın soğumasıyla birlikte megakentte kar yağışının da etkisini artıracağı öngörülüyor.

#4
Foto - Herkes bunu merak ediyor: İstanbul'da kar kaç gün devam edecek?

İstanbul'da yağışın akşam saatlerinde etkisini artırıp gece de sürmesi bekleniyor.

#5
Foto - Herkes bunu merak ediyor: İstanbul'da kar kaç gün devam edecek?

İstanbul'da kar pazartesi günü de etkisini azaltarak devam edecek. Haftanın ilk iş gününde özellikle sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nın iç kesimlerinde sis ve pusun görüş mesafesini ciddi şekilde kısıtlaması bekleniyor.

#6
Foto - Herkes bunu merak ediyor: İstanbul'da kar kaç gün devam edecek?

Gece boyunca etkili olan dondurucu hava nedeniyle yollarda oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı sürücülerin dikkatli olması istenirken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı toplu taşıma kullanımı tavsiye ediliyor./ kaynak: ensonhaber

