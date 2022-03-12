Polis askerlik borçlanması nasıl yapılır? Polislerin askerlik borçlanması nasıl hesaplanır?

Polisler askerlik borçlanması nasıl yapar? Polis askerlik borçlanması azami çalışma süresi ne kadar? Askerlik borçlanmasının emeklilik yaşına etkisi sigortalı olarak çalışanlarda farklı sizin gibi polis memurları için yıpranma paylarının indirilmesi gibi hususlar nedeniyle farklı. 1999 öncesi çalışması olmayanlar için askerlik borçlanması bir fayda sağlamaz. Emniyet görevlilerinin de azami çalışma süreleri var ve polisler için bu süre 55 yaşının doldurulmasıyla doluyor.