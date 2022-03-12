2022-03-12 13:20:18 Polis askerlik borçlanması nasıl yapılır? Polislerin askerlik borçlanması nasıl hesaplanır?
Askerlik borçlanması ile ne zaman emekli olabilirim? Polislerin askerlik borçlanması nasıl yapılacağı, askerlik borçlanması ile polisler ne zaman, nasıl emekli olacağını sorgulamakta. Kamu görevlileri, çalışanlar askerlik borçlanması yaparak eksik prim günlerini tamamlayarak emeklilik hakkını elde etmekte. Polis memuru olarak görev yapanlar askerlik borçlanması ile nasıl emekli olacaklarını araştırıyor. Polis askerlik borçlanması azami çalışma süresi ne kadar?