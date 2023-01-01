PKK'nın 1995'te katliam yaptığı Hamzalı'da 23 şehit anıldı

Gözlet, ”Bu elim günü tekrar sizlerle beraber yad ediyoruz. Ekmeği uğruna, rızkı uğruna aynı zamanda da her şeyden daha önemlisi, izzeti nefsi ve namusu uğruna, bu bölgede vicdansızlığa, namussuzluğa, kendi haklarına tecavüz edenlere karşı durmuş olan insanlara yapılmış olan bu zulmü biz kabullenmiyoruz. 23 vatandaşımız, tamamı sivil masum, içlerinde sadece bir korucu var, şahit edilmiş bugün bu topraklarda. Ne için? Kendilerini korumak, kendi izzete nefislerini korumak istedikleri için evlatlarına güzel, mutlu, aydınlık bir gelecek sunmak istedikleri için sadece. Bu ülkenin vatandaşı olmayı istedikleri için. Ortak değerlerimizi paylaşmak istedikleri için. Tekrardan bütün şehitlerimizin ruhunun şad olmasını diliyorum. Mekanları cennet olsun. Gazilerimize rabbim sağlık, sıhhat, selamet nasip eylesin. Şanlı ordumuza, her daim muzaffer olmayı nasip etsin inşallah" diye konuştu.