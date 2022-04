PKK'lı teröristlerce tahrip edilen iki kilisenin restorasyonu tamamlandı

Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Ergün Ayık, kiliselerinin 2010 yılına kadar harabe bir halde olduğunu ve o dönemde başlattıkları restorasyonun 2012'de tamamlanmasıyla kilisenin açıldığını söyledi. Ayık, "Yurtiçi ve yurt dışından birçok kişi kiliseyi ziyaret ediyordu. Ancak 2015'te maalesef o hadiselerden dolayı kilise tekrar zarar gördü. Kilise gördüğü zarar sonrası 2019'a kadar kapalı kaldı." dedi. "Yıkım olunca büyük bir üzüntü duyduk." ifadesini kullanan Ayık, "Hem verdiğimiz emekler boşa gitti hem de böyle bir yapının zarar görmesi zaten bizi çok üzüyordu." şeklinde konuştu. Kilisenin tekrar restorasyonu için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Diyarbakır Valiliği ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Ayık, "İlk restorasyonu cemaatimizden topladığımız yardımlarla yapmıştık. Fakat hadiselerden sonra bu yardımları toplamak biraz imkansız hale geldi. Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla görüştük, Valiliğimizin de desteğiyle finansman sağlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde bu restorasyonu gerçekleştirdik. Restorasyon eski haline uygun olarak yapılmıştır. Kilisede bir torba bile çimento kullanılmadı. Eski harçlar ve yörenin bazalt taşı kullanılmıştır. Restorasyonla her şey bizim için mükemmel olarak yapıldı." dedi. Ayık, "Bu kadar aradan sonra bu kilisenin açılması bize büyük mutluluk veriyor. Burası sadece bir ibadethane değil aynı zamanda bir sosyal mekandır da. İlk restorasyondan sonra burayı günde yüzlerce kişi ziyaret ediyordu. Ziyaretçiler arasında her insan vardı, Türk'ü, Müslüman'ı, Hristiyan'ı... Onlar burada birbirilerini görüp konuşuyordu ve haliyle bir yakınlık meydana geliyordu. Şu anda tekrar kilisenin ibadete açılacak olması bizim açımızdan çok memnuniyet verici bir durumdur. İbadethane sadece belirli bir ırk, belirli bir din için değildir. Bütün dünya insanlarının gelip tanrıya dua ettikleri bir yerdir. Kilise, cami, tapınak her türlü ibadethaneye zarar vermek insanlık için utandırıcı bir durumdur."