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PKK’lı kundakçı Ahmet Kumak’ın planı deşifre oldu! İlk hedefi orasıymış!

2024-08-21 13:11:18
PKK’lı kundakçı Ahmet Kumak’ın planı deşifre oldu! İlk hedefi orasıymış!

Terör örgütü PKK mensubu Ahmet Kumak Antalya'da 2022 yılında orman yangını çıkarmak için hazırlık yaparken asitle yakalandı. Hakkında hazırlanan iddianamede örgütün kirli planları tek tek yer aldı. Öyle ki kundakçı terörist Kumak'ın ilk hedefinin Konya Yüksek Hızlı tren hattı olduğu ancak daha sonra hedefini ormanlara çevirdiği bilgisine ulaşıldı. İşte Türkiye'nin yeşil vatanını hedef alma planı yapan PKK'lı teröristle ilgili soruşturmada dikkat çeken detaylar...

#1
Foto - PKK’lı kundakçı Ahmet Kumak’ın planı deşifre oldu! İlk hedefi orasıymış!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan İddianamede 26 Ağustos 2022 tarihinde Antalya Emniyeti'ne ihbarda bulunuldu anlatıldı.

#2
Foto - PKK’lı kundakçı Ahmet Kumak’ın planı deşifre oldu! İlk hedefi orasıymış!

Emniyete yapılan ihbarda, "Ahmet Kumak, Sağda solda sürekli PKK propagandası yapıyor. Bugün de bir şeyler almak için Antalya'ya gitti. Tehlikeli şeyler alabilir. Orman da yakabilir. Bir yerlere eylem de yapabilir" ifadeleri yer aldı.

#3
Foto - PKK’lı kundakçı Ahmet Kumak’ın planı deşifre oldu! İlk hedefi orasıymış!

SÜLFİRİK ASİT ELE GEÇİRİLDİ İhbar üzerine hemen harekete geçen Antalya emniyeti, Kumak'ın PKK adına orman yakma veya başkaca eylem gerçekleştirme ihtimaline karşı aynı gün şüpheliyi gözaltına aldı.

#4
Foto - PKK’lı kundakçı Ahmet Kumak’ın planı deşifre oldu! İlk hedefi orasıymış!

Şüpheli üzerinde yapılan aramada, şeffaf plastik bidon ve Antalya haritası ele geçirildi. Bu maddenin yapılan incelemelerde PKK tarafından EYP'lerde kullanılan yaklaşık 2 kilogramlık yakıcı, tahriş edici özelliğe sahip sülfirik asit olduğu belirlendi.

#5
Foto - PKK’lı kundakçı Ahmet Kumak’ın planı deşifre oldu! İlk hedefi orasıymış!

İLK HEDEF KONYA HIZLI TREN HATTI Soruşturma neticesinde "Devran" isimli örgüt mensubunun Ahmet Kumak ile iletişime geçti. Devran isimli örgüt mensubu Kumak'a Mersin'e giderek burada demir aşındırıcı alet alması gerektiği talimatı verdi. Ahmet Kumak 2 adet demir aşındırıcı aleti alarak Konya Yüksek Hızlı Tren hattına döşedi.

#6
Foto - PKK’lı kundakçı Ahmet Kumak’ın planı deşifre oldu! İlk hedefi orasıymış!

Bu şekilde trenin raydan çıkarak kaza yapmasını hedefledi ancak bu eylem başarısız oldu. Bu eylemden sonra örgüt mensubu Ahmet Kumak'a Antalya'ya gitmesini, orada en lüks yerde yaşamasını ve bakımlı olmasını hatta ülkücü bıyığı bırakmasını söyledi. Kendisine İzmir'den birinin de yardımcı olarak gönderileceğini belirten örgüt mensubu Ahmet Kumak'a "Ateşin çocuklarının" sorumlusu olacağı sözünü verdi.

#7
Foto - PKK’lı kundakçı Ahmet Kumak’ın planı deşifre oldu! İlk hedefi orasıymış!

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR Bir vatandaşın ihbarı sonrasından ortaya çıkan ve Antalya'da orman yangınları çıkarmayı hedefleyen Ahmet Kumak hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

#8
Foto - PKK’lı kundakçı Ahmet Kumak’ın planı deşifre oldu! İlk hedefi orasıymış!

Eylem için hazırlık yapan Ahmet Kumak'a para gönderen Adem Yıldız, Murat Altun, Hayrettin Kaya ve Fikret Kaya hakkında da "Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

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