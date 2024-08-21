PKK’lı kundakçı Ahmet Kumak’ın planı deşifre oldu! İlk hedefi orasıymış!

Bu şekilde trenin raydan çıkarak kaza yapmasını hedefledi ancak bu eylem başarısız oldu. Bu eylemden sonra örgüt mensubu Ahmet Kumak'a Antalya'ya gitmesini, orada en lüks yerde yaşamasını ve bakımlı olmasını hatta ülkücü bıyığı bırakmasını söyledi. Kendisine İzmir'den birinin de yardımcı olarak gönderileceğini belirten örgüt mensubu Ahmet Kumak'a "Ateşin çocuklarının" sorumlusu olacağı sözünü verdi.