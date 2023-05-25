PKK tam kadro Kılıçdaroğlu için seferber! Bunlar montaj değil destek

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Mayıs’taki ikinci turuna sayılı günler kala Kılıçdaroğlu, PKK ile ittifakını gizlemek için özel çaba sarfediyor. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi için özel olarak düzenlenen bir algı çalışması programında soruları yanıtladı. Burada terör örgütü PKK tarafından hedef alınan tek siyasi lider olduğunu söylese de gerçekler aksini gösteriyor. PKK’nın dağdaki elebaşlarının tam kadro Kılıçdaroğlu’na destek çağrıları yaptığı biliniyor. VAATLERİ PKK TALEPLERİ Kılıçdaroğlu, terörist başlarının çağrılarının iktidar tarafından organize edildiğini iddia ediyor ancak PKK’nın siyasi ayağı HDP’yle yaptığı işbirliği ve PKK taleplerini vaatlerine yazması onu ele veriyor. Oğuzhan Uğur’un Youtube programında terörün merkezi olan Kandil dağını yerle bir edeceğini öne süren Kılıçdaroğlu, PKK’nın taleplerini Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ne yazmıştı. Sınır ötesi operasyonları durdurma, terörle mücadeleyi Batı'nın istekleri düzeyine indirme, Türkiye’nin Avrupa Birliği yerel yönetimler özerklik metnindeki çekincelerini kaldırma, belediyeleri PKK kontrolünden çıkaran kayyum uygulamasını sona erdirme, KHK’lıları kamu görevlerine iade etme, HDP’nin kapatma davasına karşı maddeler metinde dikkat çekmişti. Defalarca HDP ile PKK’yı bir tutmadığını belirten Kılıçdaroğlu, sık sık terör suçlarından tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakacağını vurgulayarak yeni bir “açılım süreci” başlatacağını ilan etmişti. Kılıçdaroğlu, ABD desteğiyle Suriye’nin kuzeyini işgal eden PKK’nın yan kolu PYD’nin silahlı birimi YPG için “Terör örgütü diyemem” ifadelerini de kullanmıştı. Köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu, son olarak Tayyip Erdoğan’ın eksik sözleri üzerine “montaj” savunmasına sarıldı. Bu tartışma, Kandil'in Kılıçdaroğlu'na desteğini hicveden, PKK'lılar seslendirilerek Altılı Masa'nın seçim şarkısına atıf yaptırılan video üzerine başlamıştı. Erdoğan katıldığı bir yayında “Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. 'Haydi, haydi' türü. Anladınız mı? Ama montaj ama şu ama bu. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler.” ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın buradaki eksik anlatımı üzerine Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa cephesi, “montaj” diyerek ve sosyal medyadaki mizahi videoların arkasına sığınarak Kandil'in gerçekten destek açıkladığı videoların üzerini örtmeye çalıştılar. Erdoğan, da sonrasında “Terör elebaşıları videolarla CHP'ye destek verdi. Şimdi bunlar çıkmışlar gençlerimizin kıvrak zeka ürünü 5 saniyelik bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar.” diyerek konuyu açıklamıştı. İşte PKK'nın 10 yöneticisinin kendi ajans ve kanallarına verdikleri röportajlarda Kılıçdaroğlu için söyledikleri...